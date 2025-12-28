https://crimea.ria.ru/20251228/myasnye-blyuda-na-novogodnem-stole-kak-prigotovit-i-podat-1151874616.html
Мясные блюда на новогоднем столе: как приготовить и подать
Мясные блюда на новогоднем столе: как приготовить и подать - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Мясные блюда на новогоднем столе: как приготовить и подать
Редкий стол в новогоднюю и рождественскую ночи обойдется без горячего. Запасливые хозяйки заранее приготовили мясные вырезки, окорока или тушки птицы. Однако... РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T19:55
2025-12-28T19:55
2025-12-28T19:55
кулинария
еда
новый год 2026
здоровое питание
мясо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111789/58/1117895836_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_5cf5316911f9acd7657c0659e6131134.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. Редкий стол в новогоднюю и рождественскую ночи обойдется без горячего. Запасливые хозяйки заранее приготовили мясные вырезки, окорока или тушки птицы. Однако эксперты по работе с мясом утверждают: замораживать его не надо. Предпочтительно, чтобы оно сразу шло в готовку, без предварительной заморозки, так как структура ткани в замороженном мясе нарушается и оно теряет в весе.О том, что еще важно знать в работе с мясом, рассказал мастер производственного обучения Романовского колледжа индустрии и гостеприимства Иван Курташ.По словам эксперта, прежде всего, необходимо правильно выбрать мясо. "Надо смотреть, чтобы оно не проваливалось, чтобы, когда до него дотронешься, его структура возвращается обратно. И чтобы оно не было обветренным. Обращаем также внимание на запах. Если что-то смущает, лучше не брать", — пояснил Курташ.По его словам, мясо важно не только правильно выбрать, но и приготовить. Каждый сорт этого продукта требует особого отношения. Например, если в качестве основного блюда запланировано жареное мясо, то надо выбирать определенные части, например, у свинины — это корейка, которая содержит меньше жира.Кроме того, мастер рассказал, что если свинина, баранина или говядина могут попасть в готовку сразу из магазина, то, например, зайчатине нужна предварительная подготовка."Если вы работаете с зайцем, его надо вымочить в холодной воде до 10 часов. Говядину вымачивать не нужно. Чтобы она стала мягкой, советую готовить ее в казане или в посуде с толстым дном. Просто тушить чуть дольше. При тушении вначале обжариваете, добавляете овощи, а потом уменьшаете нагрев, и тогда, на медленном огне, мясо дойдет быстрее", — отметил Курташ.Баранина же — мясо жирное и любит овощи. Поэтому к ней во время приготовления повар рекомендует добавлять лук, морковь, баклажаны, болгарский перец, помидоры. А от гарниров, особенно картофеля, желательно отказаться. Вместо них можно опять же использовать овощи — свежие, тушеные, маринованные.Придется повозиться и тем, у кого в качестве главного блюда в меню утка с яблоками. По словам Курташа, чтобы птица получилось нежирной, нужно правильно выбрать температурный режим."Натираете утку перцем и чесноком, яблоки Симиренко делите на четыре части, убираете семена, укладываете отдельно в миску, добавляете туда соль, перец, чеснок. Забиваете все это в утку, зашиваете. Включайте духовку сначала на большую температуру — 200 градусов, готовьте полчаса, а потом понижайте температуру до 160 градусов. В этот момент образовывается корочка и вытапливается жир. Каждые полчаса поливаете птицу этим жиром. В течение двух часов утка будет готова", — рекомендовал повар.С чем подаватьКак рассказал Курташ, чтобы мясо лучше усвоилось, к нему необходимо подавать вино — кислое сухое. Однако, по желанию, можно позволить себе и крепкие напитки. Главное — соблюдать меру.Рецепт от Ивана Курташа: шашлык в горчичном маринадеМякоть свинины (если не хотите сильно жирный шашлык, берете почечную часть, если нравится с салом, то берете шею) надо правильно нарезать — вдоль волокон. Нарезать кусками, добавить лук. Можно приправить специями или обойтись только солью с перцем. Обязательно – помидоры (на 2 кг мяса достаточно 100 гр) и столовую ложку производственной горчицы. Все следует перемешать. Мясо должно мариноваться не более трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251228/olive-na-stole-skolko-stoit-glavnyy-salat-novogo-goda-v-krymu-1151966650.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111789/58/1117895836_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_9e89eb0fccb820c5937531ef2246346a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кулинария, еда, новый год 2026, здоровое питание, мясо
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. Редкий стол в новогоднюю и рождественскую ночи обойдется без горячего. Запасливые хозяйки заранее приготовили мясные вырезки, окорока или тушки птицы. Однако эксперты по работе с мясом утверждают: замораживать его не надо. Предпочтительно, чтобы оно сразу шло в готовку, без предварительной заморозки, так как структура ткани в замороженном мясе нарушается и оно теряет в весе.
О том, что еще важно знать в работе с мясом, рассказал мастер производственного обучения Романовского колледжа индустрии и гостеприимства Иван Курташ.
По словам эксперта, прежде всего, необходимо правильно выбрать мясо. "Надо смотреть, чтобы оно не проваливалось, чтобы, когда до него дотронешься, его структура возвращается обратно. И чтобы оно не было обветренным. Обращаем также внимание на запах. Если что-то смущает, лучше не брать", — пояснил Курташ.
По его словам, мясо важно не только правильно выбрать, но и приготовить. Каждый сорт этого продукта требует особого отношения. Например, если в качестве основного блюда запланировано жареное мясо, то надо выбирать определенные части, например, у свинины — это корейка, которая содержит меньше жира.
Эксперт рекомендует запекать мясо, а не жарить. Если вы все-таки из тех, кто жить не может без жаренного, Курташ предлагает жарить мясо на костре. Тем более крымская погода этому благоволит.
Кроме того, мастер рассказал, что если свинина, баранина или говядина могут попасть в готовку сразу из магазина, то, например, зайчатине нужна предварительная подготовка.
"Если вы работаете с зайцем, его надо вымочить в холодной воде до 10 часов. Говядину вымачивать не нужно. Чтобы она стала мягкой, советую готовить ее в казане или в посуде с толстым дном. Просто тушить чуть дольше. При тушении вначале обжариваете, добавляете овощи, а потом уменьшаете нагрев, и тогда, на медленном огне, мясо дойдет быстрее", — отметил Курташ.
Баранина же — мясо жирное и любит овощи. Поэтому к ней во время приготовления повар рекомендует добавлять лук, морковь, баклажаны, болгарский перец, помидоры. А от гарниров, особенно картофеля, желательно отказаться. Вместо них можно опять же использовать овощи — свежие, тушеные, маринованные.
"Мясные блюда считаются наиболее калорийными. Так что, если запекаете кусок жирного мяса, значит, вместо картофеля запеките яблоко. Баранина обязательно с овощами — тушеными, свежими. Надо отходить от картофеля, потому что это тяжело", — пояснил эксперт.
Придется повозиться и тем, у кого в качестве главного блюда в меню утка с яблоками. По словам Курташа, чтобы птица получилось нежирной, нужно правильно выбрать температурный режим.
"Натираете утку перцем и чесноком, яблоки Симиренко делите на четыре части, убираете семена, укладываете отдельно в миску, добавляете туда соль, перец, чеснок. Забиваете все это в утку, зашиваете. Включайте духовку сначала на большую температуру — 200 градусов, готовьте полчаса, а потом понижайте температуру до 160 градусов. В этот момент образовывается корочка и вытапливается жир. Каждые полчаса поливаете птицу этим жиром. В течение двух часов утка будет готова", — рекомендовал повар.
С чем подавать
Как рассказал Курташ, чтобы мясо лучше усвоилось, к нему необходимо подавать вино — кислое сухое. Однако, по желанию, можно позволить себе и крепкие напитки. Главное — соблюдать меру.
"Многие ошибочно начинают наготавливать, а потом все это остается. Человек больше 1,5 литра объема (напитки и еда) в среднем съесть не может", — пояснил мастер.
Рецепт от Ивана Курташа: шашлык в горчичном маринаде
Мякоть свинины (если не хотите сильно жирный шашлык, берете почечную часть, если нравится с салом, то берете шею) надо правильно нарезать — вдоль волокон. Нарезать кусками, добавить лук. Можно приправить специями или обойтись только солью с перцем. Обязательно – помидоры (на 2 кг мяса достаточно 100 гр) и столовую ложку производственной горчицы. Все следует перемешать. Мясо должно мариноваться не более трех часов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.