Мясные блюда на новогоднем столе: как приготовить и подать

Мясные блюда на новогоднем столе: как приготовить и подать

2025-12-28T19:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. Редкий стол в новогоднюю и рождественскую ночи обойдется без горячего. Запасливые хозяйки заранее приготовили мясные вырезки, окорока или тушки птицы. Однако эксперты по работе с мясом утверждают: замораживать его не надо. Предпочтительно, чтобы оно сразу шло в готовку, без предварительной заморозки, так как структура ткани в замороженном мясе нарушается и оно теряет в весе.О том, что еще важно знать в работе с мясом, рассказал мастер производственного обучения Романовского колледжа индустрии и гостеприимства Иван Курташ.По словам эксперта, прежде всего, необходимо правильно выбрать мясо. "Надо смотреть, чтобы оно не проваливалось, чтобы, когда до него дотронешься, его структура возвращается обратно. И чтобы оно не было обветренным. Обращаем также внимание на запах. Если что-то смущает, лучше не брать", — пояснил Курташ.По его словам, мясо важно не только правильно выбрать, но и приготовить. Каждый сорт этого продукта требует особого отношения. Например, если в качестве основного блюда запланировано жареное мясо, то надо выбирать определенные части, например, у свинины — это корейка, которая содержит меньше жира.Кроме того, мастер рассказал, что если свинина, баранина или говядина могут попасть в готовку сразу из магазина, то, например, зайчатине нужна предварительная подготовка."Если вы работаете с зайцем, его надо вымочить в холодной воде до 10 часов. Говядину вымачивать не нужно. Чтобы она стала мягкой, советую готовить ее в казане или в посуде с толстым дном. Просто тушить чуть дольше. При тушении вначале обжариваете, добавляете овощи, а потом уменьшаете нагрев, и тогда, на медленном огне, мясо дойдет быстрее", — отметил Курташ.Баранина же — мясо жирное и любит овощи. Поэтому к ней во время приготовления повар рекомендует добавлять лук, морковь, баклажаны, болгарский перец, помидоры. А от гарниров, особенно картофеля, желательно отказаться. Вместо них можно опять же использовать овощи — свежие, тушеные, маринованные.Придется повозиться и тем, у кого в качестве главного блюда в меню утка с яблоками. По словам Курташа, чтобы птица получилось нежирной, нужно правильно выбрать температурный режим."Натираете утку перцем и чесноком, яблоки Симиренко делите на четыре части, убираете семена, укладываете отдельно в миску, добавляете туда соль, перец, чеснок. Забиваете все это в утку, зашиваете. Включайте духовку сначала на большую температуру — 200 градусов, готовьте полчаса, а потом понижайте температуру до 160 градусов. В этот момент образовывается корочка и вытапливается жир. Каждые полчаса поливаете птицу этим жиром. В течение двух часов утка будет готова", — рекомендовал повар.С чем подаватьКак рассказал Курташ, чтобы мясо лучше усвоилось, к нему необходимо подавать вино — кислое сухое. Однако, по желанию, можно позволить себе и крепкие напитки. Главное — соблюдать меру.Рецепт от Ивана Курташа: шашлык в горчичном маринадеМякоть свинины (если не хотите сильно жирный шашлык, берете почечную часть, если нравится с салом, то берете шею) надо правильно нарезать — вдоль волокон. Нарезать кусками, добавить лук. Можно приправить специями или обойтись только солью с перцем. Обязательно – помидоры (на 2 кг мяса достаточно 100 гр) и столовую ложку производственной горчицы. Все следует перемешать. Мясо должно мариноваться не более трех часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

