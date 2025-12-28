https://crimea.ria.ru/20251228/minzdrav-nazval-sposoby-borby-so-stressami-v-novyy-god-1151992063.html

Минздрав назвал способы борьбы со стрессами в Новый год

Минздрав назвал способы борьбы со стрессами в Новый год - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Минздрав назвал способы борьбы со стрессами в Новый год

Утомительная подготовка, включающая уборку, покупку, готовку, может поглотить всю энергию и забрать радость праздника. Как побороть эти стрессы, рассказала... РИА Новости Крым, 28.12.2025

2025-12-28T15:58

2025-12-28T15:58

2025-12-28T16:00

минздрав рф

новый год

здоровье

психология

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110283/91/1102839115_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_b9f5fb8139bd460a03e26d14e1d830b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Утомительная подготовка, включающая уборку, покупку, готовку, может поглотить всю энергию и забрать радость праздника. Как побороть эти стрессы, рассказала младший научный сотрудник отдела психопрофилактики НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Дарья Белицкая.Один из самых распространенных стрессов связан с завышенными ожиданиями от праздника. Яркие публикации с елками и гирляндами в соцсетях создают иллюзию идеальной жизни и кардинальных изменений с наступлением нового года. Когда реальность не совпадает с этими ожиданиями, появляются разочарование и грусть.Белицкая советует сместить фокус с идеализации на ценность настоящего момента, не сравнивать себя с людьми из соцсетей, а прислушаться к себе и определеить, что значит идеальный праздник лично для вас.С финансовым стрессом, вызванным повышенными тратами, поможет справиться составление реалистичного бюджета покупок и его строгое соблюдение. Рекомендуется приоритизировать расходы по ценностям.Чтобы предпраздничные заботы на поглотили всю энергию еще до наступления Нового года, нужно подготовиться заранее, разбить задачи на мелкие шаги и по возможности делегировать часть обязанностей близким. Также нужно планировать время отдыха между делами.Кому не с кем встретить Новый год, могут в этот праздник еще сильнее испытывать чувство тоски и одиночества. Специалист советует заранее спланировать занятия, которые приносят вам удовольствие, а также созвониться по телефону с родными или друзьями. Забота о себе и маленькие радости помогают справиться с чувством изолированности.Страх не угодить гостям с праздничным меню или переесть, набрав лишние калории, тоже может вызвать стресс. В этом случае следует упростить меню и сосредоточиться на нескольких любимых и простых блюдах, а также помнить, что главное – это атмосфера и общение, а не идеальная еда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251226/kak-otdokhnut-po-nastoyaschemu---uchenye-nazvali-sem-tipov-otdykha-1151994275.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав рф, новый год, здоровье, психология, общество, новости