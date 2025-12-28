Рейтинг@Mail.ru
Минздрав назвал способы борьбы со стрессами в Новый год - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Минздрав назвал способы борьбы со стрессами в Новый год
Минздрав назвал способы борьбы со стрессами в Новый год - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Минздрав назвал способы борьбы со стрессами в Новый год
Утомительная подготовка, включающая уборку, покупку, готовку, может поглотить всю энергию и забрать радость праздника. Как побороть эти стрессы, рассказала... РИА Новости Крым, 28.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Утомительная подготовка, включающая уборку, покупку, готовку, может поглотить всю энергию и забрать радость праздника. Как побороть эти стрессы, рассказала младший научный сотрудник отдела психопрофилактики НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Дарья Белицкая.Один из самых распространенных стрессов связан с завышенными ожиданиями от праздника. Яркие публикации с елками и гирляндами в соцсетях создают иллюзию идеальной жизни и кардинальных изменений с наступлением нового года. Когда реальность не совпадает с этими ожиданиями, появляются разочарование и грусть.Белицкая советует сместить фокус с идеализации на ценность настоящего момента, не сравнивать себя с людьми из соцсетей, а прислушаться к себе и определеить, что значит идеальный праздник лично для вас.С финансовым стрессом, вызванным повышенными тратами, поможет справиться составление реалистичного бюджета покупок и его строгое соблюдение. Рекомендуется приоритизировать расходы по ценностям.Чтобы предпраздничные заботы на поглотили всю энергию еще до наступления Нового года, нужно подготовиться заранее, разбить задачи на мелкие шаги и по возможности делегировать часть обязанностей близким. Также нужно планировать время отдыха между делами.Кому не с кем встретить Новый год, могут в этот праздник еще сильнее испытывать чувство тоски и одиночества. Специалист советует заранее спланировать занятия, которые приносят вам удовольствие, а также созвониться по телефону с родными или друзьями. Забота о себе и маленькие радости помогают справиться с чувством изолированности.Страх не угодить гостям с праздничным меню или переесть, набрав лишние калории, тоже может вызвать стресс. В этом случае следует упростить меню и сосредоточиться на нескольких любимых и простых блюдах, а также помнить, что главное – это атмосфера и общение, а не идеальная еда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
минздрав рф, новый год, здоровье, психология, общество, новости
Минздрав назвал способы борьбы со стрессами в Новый год

Как бороться с новогодними стрессами – рекомендации Минздрава

15:58 28.12.2025 (обновлено: 16:00 28.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Утомительная подготовка, включающая уборку, покупку, готовку, может поглотить всю энергию и забрать радость праздника. Как побороть эти стрессы, рассказала младший научный сотрудник отдела психопрофилактики НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Дарья Белицкая.
Один из самых распространенных стрессов связан с завышенными ожиданиями от праздника. Яркие публикации с елками и гирляндами в соцсетях создают иллюзию идеальной жизни и кардинальных изменений с наступлением нового года. Когда реальность не совпадает с этими ожиданиями, появляются разочарование и грусть.
Белицкая советует сместить фокус с идеализации на ценность настоящего момента, не сравнивать себя с людьми из соцсетей, а прислушаться к себе и определеить, что значит идеальный праздник лично для вас.
С финансовым стрессом, вызванным повышенными тратами, поможет справиться составление реалистичного бюджета покупок и его строгое соблюдение. Рекомендуется приоритизировать расходы по ценностям.
Чтобы предпраздничные заботы на поглотили всю энергию еще до наступления Нового года, нужно подготовиться заранее, разбить задачи на мелкие шаги и по возможности делегировать часть обязанностей близким. Также нужно планировать время отдыха между делами.
Кому не с кем встретить Новый год, могут в этот праздник еще сильнее испытывать чувство тоски и одиночества. Специалист советует заранее спланировать занятия, которые приносят вам удовольствие, а также созвониться по телефону с родными или друзьями. Забота о себе и маленькие радости помогают справиться с чувством изолированности.
Страх не угодить гостям с праздничным меню или переесть, набрав лишние калории, тоже может вызвать стресс. В этом случае следует упростить меню и сосредоточиться на нескольких любимых и простых блюдах, а также помнить, что главное – это атмосфера и общение, а не идеальная еда.
