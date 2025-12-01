https://crimea.ria.ru/20251228/metel-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-na-28-dekabrya-1152028781.html
Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря
Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря
В воскресенье атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов принесут в Крым мокрый снег, снег, очень сильные, метель,... РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T00:01
2025-12-28T00:01
2025-12-28T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
симферополь
крымский гидрометцентр
севастополь
ялта
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122076060_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_48c87ba10f8558345f5cbc2e16cd52b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов принесут в Крым мокрый снег, снег, очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах ожидается гололедицу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег, днем местами сильные осадки. Метель, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 20-23 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...+2.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем осадки (дождь со снегом, снежная крупа). Ветер западный 10-15 м/с, со второй половины ночи северо-западный 17-22 м/с, днем 25-30 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +4...+6. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью ожидается от -3 до +2 градуса, днем +3...+6.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
евпатория
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122076060_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_25dd5b4c53f883287280c1b44e8a389c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, симферополь, крымский гидрометцентр, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря
Погода в Крыму на 28 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов принесут в Крым мокрый снег, снег, очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах ожидается гололедицу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"28 декабря будет немного теплее: ночью -4…+1; днем 0…+5", – уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег, днем местами сильные осадки. Метель, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 20-23 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...+2.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем осадки (дождь со снегом, снежная крупа). Ветер западный 10-15 м/с, со второй половины ночи северо-западный 17-22 м/с, днем 25-30 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +4...+6. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью ожидается от -3 до +2 градуса, днем +3...+6.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.