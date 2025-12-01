https://crimea.ria.ru/20251228/metel-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-na-28-dekabrya-1152028781.html

Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря

Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря

В воскресенье атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов принесут в Крым мокрый снег, снег, очень сильные, метель,... РИА Новости Крым, 28.12.2025

2025-12-28T00:01

2025-12-28T00:01

2025-12-28T00:01

погода

крымская погода

погода в крыму

крым

новости крыма

симферополь

крымский гидрометцентр

севастополь

ялта

алушта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122076060_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_48c87ba10f8558345f5cbc2e16cd52b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов принесут в Крым мокрый снег, снег, очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах ожидается гололедицу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег, днем местами сильные осадки. Метель, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 20-23 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...+2.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем осадки (дождь со снегом, снежная крупа). Ветер западный 10-15 м/с, со второй половины ночи северо-западный 17-22 м/с, днем 25-30 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +4...+6. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью ожидается от -3 до +2 градуса, днем +3...+6.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, симферополь, крымский гидрометцентр, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия