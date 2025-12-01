Рейтинг@Mail.ru
Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря
Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря
В воскресенье атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов принесут в Крым мокрый снег, снег, очень сильные, метель,... РИА Новости Крым, 28.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов принесут в Крым мокрый снег, снег, очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах ожидается гололедицу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег, днем местами сильные осадки. Метель, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 20-23 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...+2.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем осадки (дождь со снегом, снежная крупа). Ветер западный 10-15 м/с, со второй половины ночи северо-западный 17-22 м/с, днем 25-30 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +4...+6. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью ожидается от -3 до +2 градуса, днем +3...+6.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря

Погода в Крыму на 28 декабря

00:01 28.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье атмосферные фронтальные разделы активных северо-атлантических циклонов принесут в Крым мокрый снег, снег, очень сильные, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах ожидается гололедицу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"28 декабря будет немного теплее: ночью -4…+1; днем 0…+5", – уточнили синоптики.
В Симферополе облачно. Мокрый снег, снег, днем местами сильные осадки. Метель, гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 20-23 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем 0...+2.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем осадки (дождь со снегом, снежная крупа). Ветер западный 10-15 м/с, со второй половины ночи северо-западный 17-22 м/с, днем 25-30 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +4...+6. Ночью, утром на дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью ожидается от -3 до +2 градуса, днем +3...+6.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
