Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь. Как сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте, к этому времени с двух сторон у въезда на транспортный переход стоят 155 авто.По состоянию на 15 часов в очереди на Крымском мосту находились 105 машин, сообщалось ранееСо стороны Керчи своей очереди на проезд ожидают 70 автомобилей.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

