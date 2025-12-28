https://crimea.ria.ru/20251228/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-15-chasov-1152045712.html
Крымский мост сейчас - обстановка на 15 часов
В воскресенье днем у Крымского моста продолжает расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 28.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье днем у Крымского моста продолжает расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В Крыму бует непогода, объявлено штормовое предупреждение, на дорогах гололедица.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
