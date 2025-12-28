Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - обстановка на 15 часов - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на 15 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 15 часов - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 15 часов
В воскресенье днем у Крымского моста продолжает расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T15:18
2025-12-28T15:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье днем у Крымского моста продолжает расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В Крыму бует непогода, объявлено штормовое предупреждение, на дорогах гололедица.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас - обстановка на 15 часов

15:18 28.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье днем у Крымского моста продолжает расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 110 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 105 транспортных средств", - говорится в сообщении.

В Крыму бует непогода, объявлено штормовое предупреждение, на дорогах гололедица.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
