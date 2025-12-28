Рейтинг@Mail.ru
Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251228/krym-stal-liderom-po-bronirovaniyu-zhilya-v-2025-godu-1152037097.html
Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году
Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году
Крым по итогам 2025 года вошел в десятку лидеров по бронированию жилья среди всех регионов России. Об этом сообщается в исследовании сервиса Авито Путешествия. РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T08:51
2025-12-28T08:51
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
общество
новости крыма
аренда жилья
жилье
жилье в крыму
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510357_0:76:2560:1516_1920x0_80_0_0_c4c67afdfe6abc10367a6e2280b1d9a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Крым по итогам 2025 года вошел в десятку лидеров по бронированию жилья среди всех регионов России. Об этом сообщается в исследовании сервиса Авито Путешествия.Самым популярным регионом бронирования стала Московская область, на второе место вышла Ленинградская область, обогнав Краснодарский край. Также в пятерку лучших вошли Татарстан и Ставропольский край.В сегменте аренды загородного жилья количество бронирований самым популярным регионом стала Карелия, на втором месте также Краснодарский край, на третье поднялся Крым, рассказали специалисты.Ранее сообщалось, что Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирований в январе 2026 года. Кроме того, россияне также выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой, выяснили ранее аналитики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыхаЭкономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоитКрым вошел в число лидеров "Винного гида России"
https://crimea.ria.ru/20251224/rekordnyy-rost-pochemu-turisty-vybrali-krym-v-2025-godu-1151946860.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510357_242:0:2517:1706_1920x0_80_0_0_d8e85269afa7228561e64b8c7de0dfed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, новости крыма, аренда жилья, жилье, жилье в крыму, отдых в крыму
Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году

Крым занял лидирующие позиции по бронированию жилья в 2025 году

08:51 28.12.2025
 
© РИА Новости КрымСкалы Адаллары в Гурзуфе
Скалы Адаллары в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Крым по итогам 2025 года вошел в десятку лидеров по бронированию жилья среди всех регионов России. Об этом сообщается в исследовании сервиса Авито Путешествия.
"Крым вошел в топ-10 регионов по числу бронирований посуточных квартир и в топ-3 по числу бронирований загородных домов в 2025 году", – сказано в сообщении.
Самым популярным регионом бронирования стала Московская область, на второе место вышла Ленинградская область, обогнав Краснодарский край. Также в пятерку лучших вошли Татарстан и Ставропольский край.
"Год к году сильнее всего выросло число бронирований посуточных квартир в Крыму, Забайкальском крае, Тыве, Еврейской АО и Республике Алтай", – отметили эксперты.
В сегменте аренды загородного жилья количество бронирований самым популярным регионом стала Карелия, на втором месте также Краснодарский край, на третье поднялся Крым, рассказали специалисты.
"В сегменте отелей больше всего номеров в 2025 году забронировали в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Крыму и Татарстане", – подчеркнули аналитики.
Ранее сообщалось, что Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирований в январе 2026 года. Кроме того, россияне также выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой, выяснили ранее аналитики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыха
Экономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
Крым вошел в число лидеров "Винного гида России"
Отдыхающие катаются на банане за катером в поселке Рыбачье в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
24 декабря, 21:43Радио "Спутник в Крыму"
Рекордный рост: почему туристы выбрали Крым в 2025 году
 
КрымТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмОбществоНовости КрымаАренда жильяЖильеЖилье в КрымуОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48Стрельба в Сочи – власти назвали причину
09:31Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд
09:15Что порадует подростка на Новый год
08:51Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году
08:16Чему научило аграриев Крыма отсутствие воды в Северо-Крымском канале
07:52Что дарить на Новый год из Крыма
07:09Новый год в горах Крыма: куда отправиться и как безопасно отпраздновать
00:01Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря
00:00Какой сегодня праздник: 28 декабря
23:38Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
23:35Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
22:32Путин в Кремле встретился с первым президентом Казахстана
21:48Продвижение армии России и пожары в Крыму - главное за день
21:20Полный доклад Герасимова о ходе СВО
21:17Деда Мороза не существует: нужна ли детям наша правда – психотерапевт
21:02Массированная атака на Москву сегодня: за два часа сбиты 23 БПЛА
20:46Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами
20:37Армия России освободила шесть населенных пунктов
20:21Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России
20:13Атаки на Севастополь и вопрос окончания СВО – топ новостей недели
Лента новостейМолния