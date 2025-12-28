https://crimea.ria.ru/20251228/krym-stal-liderom-po-bronirovaniyu-zhilya-v-2025-godu-1152037097.html

Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году

Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году

Крым по итогам 2025 года вошел в десятку лидеров по бронированию жилья среди всех регионов России. Об этом сообщается в исследовании сервиса Авито Путешествия. РИА Новости Крым, 28.12.2025

2025-12-28T08:51

2025-12-28T08:51

2025-12-28T08:51

крым

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

общество

новости крыма

аренда жилья

жилье

жилье в крыму

отдых в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510357_0:76:2560:1516_1920x0_80_0_0_c4c67afdfe6abc10367a6e2280b1d9a6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Крым по итогам 2025 года вошел в десятку лидеров по бронированию жилья среди всех регионов России. Об этом сообщается в исследовании сервиса Авито Путешествия.Самым популярным регионом бронирования стала Московская область, на второе место вышла Ленинградская область, обогнав Краснодарский край. Также в пятерку лучших вошли Татарстан и Ставропольский край.В сегменте аренды загородного жилья количество бронирований самым популярным регионом стала Карелия, на втором месте также Краснодарский край, на третье поднялся Крым, рассказали специалисты.Ранее сообщалось, что Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирований в январе 2026 года. Кроме того, россияне также выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой, выяснили ранее аналитики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыхаЭкономный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоитКрым вошел в число лидеров "Винного гида России"

https://crimea.ria.ru/20251224/rekordnyy-rost-pochemu-turisty-vybrali-krym-v-2025-godu-1151946860.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, новости крыма, аренда жилья, жилье, жилье в крыму, отдых в крыму