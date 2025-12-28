https://crimea.ria.ru/20251228/krym-pod-udarom-stikhii---situatsiya-na-krymskom-mostu-1152043817.html
Крым под ударом стихии - ситуация на Крымском мосту
Крым под ударом стихии - ситуация на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Крым под ударом стихии - ситуация на Крымском мосту
В воскресенье днем у Крымского моста начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T13:09
2025-12-28T13:09
2025-12-28T13:09
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
крым
транспорт
керчь
керченский пролив
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4098c2e1606b281f6d788ba4d0e8cfb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В воскресенье днем у Крымского моста начала расти очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В Крыму бует непогода, объявлено штормовое предупреждение, на дорогах гололедица.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251228/veter-35-ms-i-silnyy-gololed-v-krymu-novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1152041578.html
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d65835008e82e00e5db0e1281ed8b542.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань
Крым под ударом стихии - ситуация на Крымском мосту
Крымский мост сейчас - ситуация на 13 часов