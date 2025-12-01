https://crimea.ria.ru/20251228/kakoy-segodnya-prazdnik-28-dekabrya-1133853616.html

Какой сегодня праздник: 28 декабря

Какой сегодня праздник: 28 декабря

Сегодня весь мир празднует Международный день кино и День поиска северного оленя, а испанцы – День смеха. В этот день в 1869 году запатентована первая...

праздники и памятные даты

общество

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Сегодня весь мир празднует Международный день кино и День поиска северного оленя, а испанцы – День смеха. В этот день в 1869 году запатентована первая жевательная резинка из каучука, а в 1895-м в Париже состоялся публичный показ "Синематографа братьев Люмьер". В этот день родились британская актриса Мэгги Смит, сыгравшая Минерву МакГонагалл в знаменитой киноэпопее о юном волшебнике Гарри Потере и российский актер Александр Робак.Что празднуют в миреКинематографисты всего мира отмечают День кино, поскольку именно в этот день 130 лет назад состоялся первый публичный кинопоказ. Об этом мы расскажем чуть ниже, а пока вот вам интересный факт: самым популярным у кинематографистов оказался император Наполеон Бонапарт, ставший персонажем почти двухсот картин. На втором месте – Иисус Христос, "поучаствовавший" в 150 фильмах. На третьем – вождь русского пролетариата Владимир Ленин, который "сыграл" почти в 86 картинах и обошел Адольфа Гитлера, занявшего 4-е место с 84-мя кинолентами.У испанцев в разгар предновогодней суеты – День смеха. Традиция отмечать веселый праздник уходит корнями в XVI век, в этот день всем "божьим людям" – нищим и юродивым – разрешалось вести себя непристойно и просить больше милостыни. Со временем дата трансформировалась в праздник розыгрышей.Также сегодня можно отметить День продолжения банкета и День поиска северного оленя. Именины у Павла, Василия, Степана.Знаменательные датыВ этот день в 1869 году американский дантист Уильям Семпл запатентовал первую жевательную резинку из каучука. Кстати, на самом деле жвачку жевали еще пещерные люди. По крайней мере, первый засохший комочек смолы, на котором остались следы человеческих зубов, датируется V тысячелетием до нашей эры.В 1895-м состоялся первый публичный показ "Синематографа братьев Люмьер". Кино показывали в подвале "Гран кафе" на бульваре Капуцинок в Париже. Купив билет за один франк, каждый из 35 зрителей увидел "Выход рабочих с фабрики братьев Люмьер", "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота", "Завтрак младенца", "Вылавливание красных рыбок" и постановочный комедийный скетч "Политый поливальщик". Впечатлений было, как известно, море.Кто родился в этот деньБольшинство современных зрителей знает эту британскую актрису по роли профессора Минервы МакГонагалл во всемирно известной саге о юном волшебнике Гарри Поттере. А вот зрителям со стажем Мэгги Смит известна по многим другим фильмам, которые занимают почетное место в истории мирового кинематографа. Сегодня ей исполнилось бы 91.Также в этот день родились французский поэт и писатель Анри де Ренье, маршал Советского Союза Иван Конев, американский актер, кинорежиссер и кинопродюсер, Лауреат премии "Оскар" Дензел Вашингтон, российский актер театра и кино Александр Робак.

2025

