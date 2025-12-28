https://crimea.ria.ru/20251228/kak-uberech-pitomtsev-ot-opasnostey-novogodnikh-prazdnikov-1151876353.html
Как уберечь питомцев от опасностей новогодних праздников
РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T20:47
новый год 2026
новый год
отдых с питомцем
общество
елка
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Новый год может стать для питомца настоящим кошмаром, если вовремя не позаботиться о его безопасности и убрать подальше мишуру и блестящие елочные украшения. Об этом сообщил ветеринарный врач Решат Куртмалаев в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Куртмалаева, чтобы избежать негативных последствий, нужно вешать блестящие украшения выше на елку или убирать из зоны доступа животного. Кроме того, следует закрывать двери в то помещение, где стоит елка, когда вы уходите из дома."В зоомагазинах продаются специальные спреи, отпугивающие животных. Кошек, например, также пугает запах цитрусовых, поэтому можно разложить вокруг елки кожуру от мандаринов или апельсинов", - уточнил он.Ветеринар рассказал, что чаще всего с новогодними украшениями играют кошки, но и собаки не исключение. Лечение последствий после таких игр одно – оперативное вмешательство.
новый год 2026, новый год, отдых с питомцем, общество, елка, безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым.
Новый год может стать для питомца настоящим кошмаром, если вовремя не позаботиться о его безопасности и убрать подальше мишуру и блестящие елочные украшения. Об этом сообщил ветеринарный врач Решат Куртмалаев в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"У животного начинается рвота, если оно съело мишуру или какие-то другие украшения. Если изо рта кошки или собаки торчит дождик, например, то ни в коем случае нельзя дергать или тянуть за него, так как можно порезать кишечник", - сказал он.
По словам Куртмалаева, чтобы избежать негативных последствий, нужно вешать блестящие украшения выше на елку или убирать из зоны доступа животного. Кроме того, следует закрывать двери в то помещение, где стоит елка, когда вы уходите из дома.
"В зоомагазинах продаются специальные спреи, отпугивающие животных. Кошек, например, также пугает запах цитрусовых, поэтому можно разложить вокруг елки кожуру от мандаринов или апельсинов", - уточнил он.
Ветеринар рассказал, что чаще всего с новогодними украшениями играют кошки, но и собаки не исключение. Лечение последствий после таких игр одно – оперативное вмешательство.
"Отдельную опасность представляют гирлянды. Их разряда хватит, чтобы животное пострадало, так как пластиковые элементы могут застрять в клыках и долго бить током. Это вызывает ожоги и может привести к летальному исходу", - подчеркнул собеседник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.