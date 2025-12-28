https://crimea.ria.ru/20251228/kak-uberech-pitomtsev-ot-opasnostey-novogodnikh-prazdnikov-1151876353.html

Как уберечь питомцев от опасностей новогодних праздников

Как уберечь питомцев от опасностей новогодних праздников - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Как уберечь питомцев от опасностей новогодних праздников

РИА Новости Крым, 28.12.2025

2025-12-28T20:47

2025-12-28T20:47

2025-12-28T20:47

новый год 2026

новый год

отдых с питомцем

общество

елка

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111571/97/1115719781_0:229:2828:1820_1920x0_80_0_0_ef6131a7cfdfee3a214e2bad7157ba10.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Новый год может стать для питомца настоящим кошмаром, если вовремя не позаботиться о его безопасности и убрать подальше мишуру и блестящие елочные украшения. Об этом сообщил ветеринарный врач Решат Куртмалаев в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Куртмалаева, чтобы избежать негативных последствий, нужно вешать блестящие украшения выше на елку или убирать из зоны доступа животного. Кроме того, следует закрывать двери в то помещение, где стоит елка, когда вы уходите из дома."В зоомагазинах продаются специальные спреи, отпугивающие животных. Кошек, например, также пугает запах цитрусовых, поэтому можно разложить вокруг елки кожуру от мандаринов или апельсинов", - уточнил он.Ветеринар рассказал, что чаще всего с новогодними украшениями играют кошки, но и собаки не исключение. Лечение последствий после таких игр одно – оперативное вмешательство.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год 2026, новый год, отдых с питомцем, общество, елка, безопасность