https://crimea.ria.ru/20251228/itogi-goda-chto-sdelano-v-sfere-zhkkh-sevastopolya-1152045034.html

Итоги года: что сделано в сфере ЖКХ Севастополя

2025-12-28T14:46

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_0:269:1280:989_1920x0_80_0_0_98e6887240a6f72ef707ddc39789da94.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе за год провели 373 капремонта в многоэтажках, благоустроили четыре сквера и пять дворов отремонтировали 50 дорог. Итоги года в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также энергоснабжения. Газа- и водообеспечения в воскресенье подвел губернатор города Михаил Розвожаев.Ремонты и благоустройство"Ремонт многоквартирных домов. В 160 домах Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя провел 373 видов капитальных ремонтов – от кровель и фасадов до инженерных систем и фундаментов", – проинформировал губернатор в своем Telegram-канале.Кроме того, по его данным, за год благоустроены 4 сквера, 5 дворовых территорий и 5 прогулочных зон, отремонтированы 55 участков пешеходной сети, 50 внутриквартальных дорог, 3 лестницы и 2 подпорных стены, высажены около 590 тысяч растений, привели в порядок более 150 объектов культурного наследия в разных районах города.Свет и вода"Важнейшим событием стало решение о начале строительства подстанции 330 кВ "Нахимовская" – глава Минэнерго Сергей Евгеньевич Цивилев дал поручение ответственным начинать все необходимые работы. Строить ее будут "Россети". Мы, в свою очередь, сможем построить понижающие подстанции, в том числе для того, чтобы обеспечить стабильным энергоснабжением Фиолент", – продолжил губернатор.Он также сообщил, что за год в городе построено 77 километров линий электропередачи, отремонтировано 84 км воздушных линий, более 250 трансформаторных подстанций и распределительных устройств, построены 9 ТП, проложено более 5 км кабельных и почти 9 км воздушных линий. Кроме того, прибавилось 477 новых светоточек наружного освещения – всего их стало 48 380.Кроме того, в Севастополе переложили более 8 километров сетей водопровода и канализации, обновили очистные сооружения, завершили ремонтные работы на магистральных участках в Верхнесадовом и построил новые канализационные насосные станции на Античном проспекте и улице Амет-Хана Султана. Сейчас завершается реконструкция магистрального водовода от Штурмового до Ялтинского кольца.Теплоснабжение и газификация"Продолжаем переводить тепловую нагрузку с устаревших цетральных тепловых пусков на новые блочно-модульные котельные. Сейчас мы заканчиваем строить 5 БМК – они будут работать в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ и позволят обеспечить качественное теплоснабжение домов", – также проинформировал Развожаев.Кроме того, проектирование блочно-модульных котельных завершено в Солнечном и Андреевке, в последнем уже начаты строительно-монтажные работы. Газ в этом году пришел в 365 квартир и 34 частных дома, в эксплуатацию введены 9 км газопроводов."Завершена газификация Фруктового и Поворотного. По программе социальной догазификации подключили 597 домовладений, включая 90 льготных "под ключ". В Байдарской долине и в севастопольской зоне ЮБК реализуем комплексный проект по газификации населенных пунктов – сети газораспределения в Широком готовы к вводу в эксплуатацию", – подытожил губернатор.Также в севастопольском селе Полюшко завершен первый этап благоустройства дорог к домам участников специальной военной операции и членов их семей, сообщал Развожаев ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе завершили благоустройство набережной в АндреевкеОбъем выполненных строительных работ в Крыму увеличился на 46%Сколько дворов в Симферополе благоустроили за год и что в планах

