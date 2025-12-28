https://crimea.ria.ru/20251228/gruppirovka-tsentr-osvobodila-artemovku-v-dnr-1152042977.html
Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР
Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР
Подразделения группировки "Центр" освободили Артемовку и закончили освобождение населенных пунктов Димитров, Родинское и Вольное в ДНР, сообщило в воскресенье... РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T12:05
2025-12-28T12:05
2025-12-28T12:24
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
донецкая народная республика (днр)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0b/1145598797_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c7ee86b542179b4bafd39e02a2c53a82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Подразделения группировки "Центр" освободили Артемовку и закончили освобождение населенных пунктов Димитров, Родинское и Вольное в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из шести населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях и в Донецкой Народной Республике. Об этом президенту России Владимиру Путину доложили в ходе совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.В субботу вечером президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251228/front-dvizhetsya-na-nas--priznanie-komanduyuschego-natsgvardiey-ukrainy-1152041773.html
https://crimea.ria.ru/20251227/unichtozhaem-melkie-shayki-vsu-komandiry-armii-rossii-o-situatsii-v-kupyanske-1152031068.html
https://crimea.ria.ru/20251227/polnyy-doklad-gerasimova-o-khode-svo-1152038304.html
украина
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0b/1145598797_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fceae017a170473cbaec50b2a2a6d3cf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, донецкая народная республика (днр), новости
Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР
Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР - Минобороны
12:05 28.12.2025 (обновлено: 12:24 28.12.2025)