Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251228/gruppirovka-tsentr-osvobodila-artemovku-v-dnr-1152042977.html
Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР
Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР
Подразделения группировки "Центр" освободили Артемовку и закончили освобождение населенных пунктов Димитров, Родинское и Вольное в ДНР, сообщило в воскресенье... РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T12:05
2025-12-28T12:24
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
донецкая народная республика (днр)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0b/1145598797_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c7ee86b542179b4bafd39e02a2c53a82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Подразделения группировки "Центр" освободили Артемовку и закончили освобождение населенных пунктов Димитров, Родинское и Вольное в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из шести населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях и в Донецкой Народной Республике. Об этом президенту России Владимиру Путину доложили в ходе совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.В субботу вечером президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251228/front-dvizhetsya-na-nas--priznanie-komanduyuschego-natsgvardiey-ukrainy-1152041773.html
https://crimea.ria.ru/20251227/unichtozhaem-melkie-shayki-vsu-komandiry-armii-rossii-o-situatsii-v-kupyanske-1152031068.html
https://crimea.ria.ru/20251227/polnyy-doklad-gerasimova-o-khode-svo-1152038304.html
украина
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0b/1145598797_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fceae017a170473cbaec50b2a2a6d3cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, донецкая народная республика (днр), новости
Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР

Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР - Минобороны

12:05 28.12.2025 (обновлено: 12:24 28.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБатальонно-тактическая группа "Каштана" спецназа "Ахмат" МО РФ
Батальонно-тактическая группа Каштана спецназа Ахмат МО РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Подразделения группировки "Центр" освободили Артемовку и закончили освобождение населенных пунктов Димитров, Родинское и Вольное в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Потери ВСУ
10:42
"Фронт движется на нас" – признание командующего нацгвардией Украины
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из шести населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях и в Донецкой Народной Республике. Об этом президенту России Владимиру Путину доложили в ходе совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.
Купянск в Харьковской области
Вчера, 16:01
Уничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске
В субботу вечером президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Вчера, 21:20
Полный доклад Герасимова о ходе СВО
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму
13:37Непогода в Крыму – что происходит на дорогах полуострова
13:22Брижит Бардо – биография
13:09Крым под ударом стихии - ситуация на Крымском мосту
12:55Новости СВО: армия России уничтожила еще 1240 боевиков ВСУ
12:41Умерла Брижит Бардо
12:38Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики
12:05Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР
11:43О Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове
11:39ЧП в Ростовской области – число опаздывающих крымских поездов растет
11:12Почти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара
10:42"Фронт движется на нас" – признание командующего нацгвардией Украины
10:38Товарняк сошел с рельсов - 20 поездов задерживаются в Ростовской области
10:32Ветер 35 м/с и сильный гололед: в Крыму новое штормовое предупреждение
10:18Гололед в Симферополе – коммунальщики работают в усиленном режиме
10:11Поезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно
09:48Стрельба в Сочи – власти назвали причину
09:31Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд
09:15Что порадует подростка на Новый год
08:51Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году
Лента новостейМолния