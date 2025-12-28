https://crimea.ria.ru/20251228/gruppirovka-tsentr-osvobodila-artemovku-v-dnr-1152042977.html

Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР

2025-12-28T12:05

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

украина

донецкая народная республика (днр)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0b/1145598797_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c7ee86b542179b4bafd39e02a2c53a82.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Подразделения группировки "Центр" освободили Артемовку и закончили освобождение населенных пунктов Димитров, Родинское и Вольное в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из шести населенных пунктов в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях и в Донецкой Народной Республике. Об этом президенту России Владимиру Путину доложили в ходе совещания на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.В субботу вечером президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

