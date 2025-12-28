https://crimea.ria.ru/20251228/gololed-v-simferopole--kommunalschiki-rabotayut-v-usilennom-rezhime-1152041226.html

Гололед в Симферополе – коммунальщики работают в усиленном режиме

Гололед в Симферополе – коммунальщики работают в усиленном режиме - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Гололед в Симферополе – коммунальщики работают в усиленном режиме

28.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Городские службы Симферополя работают в усиленном режиме из-за непогоды. Как сообщает в воскресенье пресс-служба администрации крымской столицы, улицы обрабатывают противогололедными составами.В связи с гололедом водителям рекомендуют снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей, избегать резких маневров, использовать зимние шины и снижать скорость при подъездах к пешеходным переходам.Пешеходам советуют выбирать очищенные участки дорог и тротуаров, носить зимнюю обувь с нескользящей подошвой, на мостах и лестницах держаться за перила, не отвлекаться на телефон и внимательно следить за дорожной обстановкой.В воскресенье атмосферные фронтальные разделы активных североатлантических циклонов принесут в Крым мокрый снег, снег, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах ожидается гололедицу, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.

