Гололед в Симферополе – коммунальщики работают в усиленном режиме
Гололед в Симферополе – коммунальщики работают в усиленном режиме
Гололед в Симферополе – коммунальщики работают в усиленном режиме - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Гололед в Симферополе – коммунальщики работают в усиленном режиме
Городские службы Симферополя работают в усиленном режиме из-за непогоды. Как сообщает в воскресенье пресс-служба администрации крымской столицы, улицы обрабатывают противогололедными составами.
гололед
крым
новости крыма
погода
крымская погода
погода в крыму
симферополь
администрация симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Городские службы Симферополя работают в усиленном режиме из-за непогоды. Как сообщает в воскресенье пресс-служба администрации крымской столицы, улицы обрабатывают противогололедными составами.В связи с гololедом водителям рекомендуют снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей, избегать резких маневров, использовать зимние шины и снижать скорость при подъездах к пешеходным переходам.Пешеходам советуют выбирать очищенные участки дорог и тротуаров, носить зимнюю обувь с нескользящей подошвой, на мостах и лестницах держаться за перила, не отвлекаться на телефон и внимательно следить за дорожной обстановкой.В воскресенье атмосферные фронтальные разделы активных североатлантических циклонов принесут в Крым мокрый снег, снег, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах ожидается гололедицу, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.
крым
симферополь
гололед, крым, новости крыма, погода, крымская погода, погода в крыму, симферополь, администрация симферополя
Гололед в Симферополе – коммунальщики работают в усиленном режиме

Городские службы Симферополя работают в усиленном режиме – мэрия

10:18 28.12.2025 (обновлено: 10:19 28.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Городские службы Симферополя работают в усиленном режиме из-за непогоды. Как сообщает в воскресенье пресс-служба администрации крымской столицы, улицы обрабатывают противогололедными составами.
"Сегодня на дежурство вышло 6 комбинированных машин МБУ "Город", которые проводят обработку улично-дорожной сети Симферополя противогололедными материалами, чтобы обеспечить безопасное дорожное движение", – сказано в сообщении.
В связи с гололедом водителям рекомендуют снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей, избегать резких маневров, использовать зимние шины и снижать скорость при подъездах к пешеходным переходам.
Пешеходам советуют выбирать очищенные участки дорог и тротуаров, носить зимнюю обувь с нескользящей подошвой, на мостах и лестницах держаться за перила, не отвлекаться на телефон и внимательно следить за дорожной обстановкой.
В воскресенье атмосферные фронтальные разделы активных североатлантических циклонов принесут в Крым мокрый снег, снег, метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах ожидается гололедицу, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.
