"Фронт движется на нас" – признание командующего нацгвардией Украины
"Фронт движется на нас" – признание командующего нацгвардией Украины
2025-12-28T10:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Армия России наступает, линия фронта все время смещается на запад, в этой связи забирать тела погибших боевиков ВСУ невозможно. Об этом заявил командующий Нацгвардией Украины Александр ПивненкоУкраинский военный также отметил, что рядовые украинцы не понимают ситуации."Невозможно – там линия фронта. Люди этого не понимают", – констатировал он.На линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации командование ВСУ пытается остановить наступление российских войск. Но все эти попытки – безуспешные, докладывал ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов объединенной группировки войск.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО противник отходит по всем направлениям – ПутинКонец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в КиргизииАрмия России освободила шесть населенных пунктов
