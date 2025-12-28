Рейтинг@Mail.ru
Движение поездов в Ростовской области восстановили после схода локомотива - РИА Новости Крым, 28.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251228/dvizhenie-poezdov-v-rostovskoy-oblasti-vosstanovili-posle-skhoda-lokomotiva-1152045948.html
Движение поездов в Ростовской области восстановили после схода локомотива
Движение поездов в Ростовской области восстановили после схода локомотива - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Движение поездов в Ростовской области восстановили после схода локомотива
Движение пассажирских поездов на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростовской области полностью восстановлено по двум путям. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T15:25
2025-12-28T15:35
железная дорога
российские железные дороги (ржд)
крымская железная дорога (кжд)
ростов-на-дону
ростовская область
поезд
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135851059_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_6bb6fd3c3791dbebb65242b01dbb89f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Движение пассажирских поездов на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростовской области полностью восстановлено по двум путям. Об этом сообщает пресс-служба Северокавказской железной дороги.К восстановительным работам привлекали более 160 железнодорожников и пять единиц техники.На данный момент на время более одного часа отстают от расписания 33 пассажирских поезда, включая шесть пригородных составов. Пассажиры, задерживающихся в пути более 4 часов, обеспечены питанием, уточнили в пресс-службе.Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Ростовской области – число опаздывающих крымских поездов растетТоварняк сошел с рельсов - 20 поездов задерживаются в Ростовской областиПоезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно
ростов-на-дону
ростовская область
железная дорога, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд), ростов-на-дону, ростовская область, поезд, происшествия
Движение поездов в Ростовской области восстановили после схода локомотива

Движение поездов полностью восстановлено после схода товарняка в Ростовской области

15:25 28.12.2025 (обновлено: 15:35 28.12.2025)
 
Поезд
Поезд
© Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Движение пассажирских поездов на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростовской области полностью восстановлено по двум путям. Об этом сообщает пресс-служба Северокавказской железной дороги.
"Движение пассажирских поездов на перегоне Кизитеринка – Проточный в Ростове-на-Дону, частично нарушенное в результате схода локомотива грузового поезда, восстановлено в полном объеме и осуществляется по двум путям", – сказано в сообщении.
К восстановительным работам привлекали более 160 железнодорожников и пять единиц техники.
На данный момент на время более одного часа отстают от расписания 33 пассажирских поезда, включая шесть пригородных составов. Пассажиры, задерживающихся в пути более 4 часов, обеспечены питанием, уточнили в пресс-службе.
Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка.
