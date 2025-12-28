https://crimea.ria.ru/20251228/devyat-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-opazdyvayut-posle-chp-v-rostovskoy-oblasti-1152048483.html

Девять поездов в Крым и из Крыма опаздывают после ЧП в Ростовской области

Девять поездов в Крым и из Крыма опаздывают после ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Девять поездов в Крым и из Крыма опаздывают после ЧП в Ростовской области

Девять поездов в сообщении с Крымом опаздывают после ЧП в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 28.12.2025

2025-12-28T19:33

2025-12-28T19:33

2025-12-28T19:36

гранд сервис экспресс

поезд

крым

новости крыма

транспорт

железные дороги крыма

российские железные дороги (ржд)

железные дороги новороссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127167055_0:70:1281:790_1920x0_80_0_0_9e06d59bbbb7aaef25da039407fd1ebf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Девять поездов в сообщении с Крымом опаздывают после ЧП в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В Крым:№092 Москва – Севастополь, отправлением 27 декабря, задерживается на 1 час.№018 Москва – Симферополь, отправлением 27 декабря, задерживается на 1,5 часа.№068 Москва – Симферополь, отправлением 27 декабря, задерживается на 1,5 часа.№077 Санкт-Петербург – Симферополь, отправлением 27 декабря, задерживается на 2 часа.Из Крыма:№078 Симферополь – Санкт-петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на 1 час.№028 Симферополь – Москва, отправлением 27 декабря, задерживается на 4,5 часа.№182 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на 4,5 часа.№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на 4,5 часа.№068 Симферополь – Москва, отправлением 27 декабря, задерживается на 5 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251228/dvizhenie-poezdov-v-rostovskoy-oblasti-vosstanovili-posle-skhoda-lokomotiva-1152045948.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, крым, новости крыма, транспорт, железные дороги крыма, российские железные дороги (ржд), железные дороги новороссии