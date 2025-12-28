Рейтинг@Mail.ru
Девять поездов в Крым и из Крыма опаздывают после ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Девять поездов в Крым и из Крыма опаздывают после ЧП в Ростовской области
Девять поездов в Крым и из Крыма опаздывают после ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Девять поездов в Крым и из Крыма опаздывают после ЧП в Ростовской области
Девять поездов в сообщении с Крымом опаздывают после ЧП в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 28.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Девять поездов в сообщении с Крымом опаздывают после ЧП в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В Крым:№092 Москва – Севастополь, отправлением 27 декабря, задерживается на 1 час.№018 Москва – Симферополь, отправлением 27 декабря, задерживается на 1,5 часа.№068 Москва – Симферополь, отправлением 27 декабря, задерживается на 1,5 часа.№077 Санкт-Петербург – Симферополь, отправлением 27 декабря, задерживается на 2 часа.Из Крыма:№078 Симферополь – Санкт-петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на 1 час.№028 Симферополь – Москва, отправлением 27 декабря, задерживается на 4,5 часа.№182 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на 4,5 часа.№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на 4,5 часа.№068 Симферополь – Москва, отправлением 27 декабря, задерживается на 5 часов.
Девять поездов в Крым и из Крыма опаздывают после ЧП в Ростовской области

Девять поездов в Крым и из Крыма опаздывают после ЧП в Ростовской области

19:33 28.12.2025 (обновлено: 19:36 28.12.2025)
 
Вокзал Евпатории
Вокзал Евпатории
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Девять поездов в сообщении с Крымом опаздывают после ЧП в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
В Крым:
№092 Москва – Севастополь, отправлением 27 декабря, задерживается на 1 час.
№018 Москва – Симферополь, отправлением 27 декабря, задерживается на 1,5 часа.
№068 Москва – Симферополь, отправлением 27 декабря, задерживается на 1,5 часа.
№077 Санкт-Петербург – Симферополь, отправлением 27 декабря, задерживается на 2 часа.
Из Крыма:
№078 Симферополь – Санкт-петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на 1 час.
№028 Симферополь – Москва, отправлением 27 декабря, задерживается на 4,5 часа.
№182 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на 4,5 часа.
№008 Севастополь – Санкт-Петербург, отправлением 27 декабря, задерживается на 4,5 часа.
№068 Симферополь – Москва, отправлением 27 декабря, задерживается на 5 часов.
