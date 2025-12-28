https://crimea.ria.ru/20251228/chto-darit-na-novyy-god-iz-kryma-1142749763.html

Что дарить на Новый год из Крыма

Многие из тех, кто приедет на полуостров праздновать Новый год, хотят порадовать своих близких подарком с крымским колоритом. Это может быть как дополнение к основному большому сюрпризу под елочку, рождественский презент или же полноценный подарок мечты. Что же выбрать в Крыму, чтобы одарить близких и не ошибиться?Вкусно и полезноКонечно же, на первом месте – разнообразные крымские вкусности. К сожалению, мало какие свежие фрукты могут выдержать долгую дорогу из Крыма, но есть и те, которые сохранятся. Это сухофрукты, а также гранаты. Можно попробовать привезти и крымские лимоны, растущие на полуострове в парниках. У них необычно сладкий вкус, очень яркий аромат и тончайшая корочка.Точно переживут дорогу варенья из местных фруктов – инжира или персика, перетертое с сахаром фейхоа, сушеная хурма, грецкие орехи и миндаль, энергетические батончики из сухофруктов и орехов.Популярностью у приезжающих на полуостров пользуются пряности в виде сухих крымских чабреца и лаврового листа, чаи на крымских горных травах, и, конечно же вина.Отдельным пунктом под новый год стоят игристые вина – полусладкие и полусухие, белые, красные и розовые. И экстрабрют для особых ценителей. Мужчинам подойдут более крепкие напитки, которые тоже успешно производят в Крыму.Любой алкоголь важно выбирать не по названию, а по производителю – сделано должно быть именно в Республике Крым или в Севастополе. К сожалению, эта информация часто указана самыми маленькими буквами на контрэтикетке. И никогда не берите ничего с рук на базаре – нет никакой гарантии, что то, что вам пытаются всучить в пластиковых бутылках из-под лимонада, безопасно для здоровья даже в самых малых количествах.Хорошо доедут в любую точку России из Крыма крымское печенье курабье, пахлава и рахат-лукум. Только хрупкие коробки нужно тщательно запаковать, чтоб сохранить товарный вид подарка.Ялтинский лук – хороший источник зимних витаминов и необычный вкус. Как раз сейчас продают остатки осеннего урожая, ведь ялтинский лук не лежит долго.Недорогой и эффектный подарок из Крыма – розовая соль: ее можно добавлять в пищу, а можно делать с ней ванны. Свой "девчачий" цвет эта соль приобрела благодаря мельчайшим рачкам, водящимся в рапе Сакского озера. Те, кто пробовал этот продукт, утверждают, что и вкус у соли очень приятный.Подарки из Крыма дешевые и дорогиеОтличным подарком рукастым мужчинам станет электроинструмент, который делают на полуострове. Везти с собой электролобзик или фрезу в чемодане может быть тяжеловато, но все это продается на различных интернет-площадках с доставкой к порогу.Тех же, кто тщательно следит за своим здоровьем, порадуют бальзамы, мази и настойки на основе крымских трав и их экстрактов.Советы, касающиеся выбора вин, относятся и к эфирным маслам. Тщательно изучайте этикетку, и помните, что аргана, пачули или иланг-иланг не растут на полуострове и на Южном берегу – не подходит климат. Так что даже если они упакованы в Крыму, происхождение их – не крымское. А вот эфирные масла розы, лаванды, розмарина, кипариса – это точно крымский подарок.То, что порадует и мужчин, и женщин, и даже детей – это крымская косметика. Она пользуется заслуженной популярностью по всей России и за рубежом. Созданные из натуральных масел и трав, экологически чистые шампуни, кремы и маски разных фирм – очень хороший вариант новогоднего презента. Отдельным пунктом стоят крымские грязи. Стоит отметить, что ради лечения эти грязи везти стоит только в вакууме и уметь ими пользоваться, чтобы не навредить организму, а вот с косметической целью грязи Сакского озера очень эффективны.Широкое распространение на полуострове в последние годы получили ярмарки мастеров. Они часто длятся много дней и проходят на набережных приморских городов и поселков. На них можно приобрести необычные подарки, сделанные ремесленниками: изделия из глины, саше с душистыми травами с гор, лоскутные одеяла и многое другое. Стоит обратить внимание на ювелирные изделия в крымско-татарском стиле из тончайшей серебряной проволоки и крымско-татарскую вышивку – искусные, богатые вещи ручной работы.Необычным подарком семье станет живая крымская сосна в горшочке. Ее можно высадить на приусадебном участке. Только надо покупать такие растения в специальных питомниках, с сертификатом безопасности и пройденным карантином, чтобы подарок внезапно не оказался переносчиком вредных заболеваний растений.А вот что точно не стоит приобретать и везти из Крыма – это изделия из древесины можжевельника. Хоть они и приятно пахнут, но, приобретая их, вы потворствуете браконьерам, вырубающим краснокнижные растения ради наживы.Крымские впечатления в дарПомимо материальных подарков дарить можно и впечатления. Отличным подарком станет сертификат на отдых или на экстремальные развлечения в Крыму с открытой датой. Выходные у моря – это мечта для любого. Тем более даты своего отдыха тот, кому подарили сертификат, может выбирать сам.Также на рынке подарочных услуг множество сертификатов на конные прогулки на лоне крымской природы, автомобильные путешествия, SPA у моря и так далее – для любителей активности и для тех, кто хочет расслабиться, на любой вкус и кошелек.Но только помните: авиаполеты над крымским полуостровом и прыжки с парашютом сейчас пока под запретом, так что когда удастся реализовать право на такой подарок – неизвестно. То же самое касается и рыбалки: выход в море и улов зависит от региона, в котором запланировано мини-путешествие и от сезона разрешенного рыболовства. В отличие от воздушных, морские активности – к вашим услугам: от прогулки на катере до дайвинга. Это развлечение подходит для детей и взрослых. В туристическом сезоне 2024 года такой вид отдыха был разрешен вдоль черноморского побережья от Балаклавы до Феодосии. Причем погружение с аквалангом вполне можно совместить с прогулкой на катере.И одним из самых приятных подарков будут билеты в Крым. Прибыв на полуостров, одариваемый на месте сам сможет выбрать сам себе и фрукты, и вино, и подарок-впечатление – все по своему вкусу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

