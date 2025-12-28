https://crimea.ria.ru/20251228/chp-v-rostovskoy-oblasti-i-novye-zakony-v-rossii--glavnoe-za-den-1152046859.html

Переговоры по Украине и ЧП в Ростовской области – главное за день

Переговоры по Украине и ЧП в Ростовской области – главное за день - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Переговоры по Украине и ЧП в Ростовской области – главное за день

Дональд Трамп перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским в США провел долгий и содержательный раговор с Владимиром Путиным. Российские... РИА Новости Крым, 28.12.2025

2025-12-28

2025-12-28T22:33

2025-12-28T22:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Дональд Трамп перед встречей с главой киевского режима Владимиром Зеленским в США провел долгий и содержательный раговор с Владимиром Путиным. Российские военные освободили Артемовку и разбили еще 1240 боевиков ВСУ. Десятки поездов задерживались в воскресенье из-за схода грузового поезда в Ростовской области. Президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Полномочия по регистрации недвижимости в Крыму переданы на федеральный уровень. Новое экстренное предупреждение об опасной погоде объявлено в Крыму. Французская актриса Бриджит Бардо скончалась в возрасте 91 года.О главных событиях и происшествия воскресенья – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры по УкраинеВечером в воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоялся по инициативе Вашингтона. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, девятый по счету с начала года разговор глав двух государств прошел в дружеской и деловой тональности, длился более часа и касался урегулирования конфликта на Украине. В частности, Трамп сказал, что он вновь убедился в стремлении России прийти к политико-дипломатическому урегулированию. Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским.Позже в США началась встреча Трампа с главой киевского режима. Перед ее началом лидер США заявил, что конфликт на Украине может закончится быстро, контуры сделки уже имеются. Он отверг предположения о том, что Москва якобы не настроена серьезно на мир на Украине, указал на удары Киева по России и заявил, что Европа будут в значительной степени вовлечена в поддержание мира на Украине после урегулирования конфликта.Успехи армии РоссииПодразделения группировки "Центр" освободили Артемовку и закончили освобождение населенных пунктов Димитров, Родинское и Вольное в ДНР. В результате действий российских группировок войск потери ВСУ составили около 1 240 военных за сутки. Также ВС РФ поразили объекты энергетики, цеха сборки дронов и места дислокации иностранных наемников.ЧП в Ростовской области и задержка поездовГрузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, сообщалось о задержке 20 поездов, в том числе – в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка. Движение поездов полностью восстановлено по двум путям во второй половине дня, при этом к моменту возобновления задерживались в пути уже 30 составов.Новые законы в РоссииПрезидент России Владимир Путин подписал ряд важных законов, касающихся различных сфер жизни россиян. Соответствующие документы опубликованы на сайте официальных правовых актов в воскресенье. В частности Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональные операторы по вывозу ТКО будут взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Mах. Время службы добровольцами на спецоперации учтут при расчете пенсии за выслугу лет. До 1 сентября 2028 года продлевается срок исполнения региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.Резиденты свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях поучат дополнительную поддержку. Переходный период на хранение оружия на основании разрешений от органов внутренних дел Украины, госорганами ДНР и ЛНР в новых регионах продлевается до 1 января 2027 года. Интеграции новых регионов в систему образования РФ продлевается. Это касается, в частности, продления срока действия ранее выданных временных лицензий и временных государственных аккредитаций учебных заведениям, особенностей проведения государственной итоговой аттестации, форм ее проведения и условий допуска к ней, приема в вузы, присуждения ученых степеней и званий.Росреестр и Роскадастр в КрымуПолномочия по регистрации недвижимости в Крыму переданы на федеральный уровень. Соответствующий закон также опубликован на официальном портале правовой информации 28 декабря. В соответствии с документом, 1 января 2026 года полномочия по регистрации прав собственности и кадастровому учету переходят Росреестру и Роскадастру. До этого в республике около 10 лет действовали правила, согласно которым регистрацией прав занимались местные органы власти.Новое штормовое предупреждениеНовое экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым опубликовало МЧС Крыма в воскресенье. По данным спасателей, 29 декабря в Крыму ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сильная гололедица, дальнейшее усиление северо-западного ветра 25-30 м/с, в горах порывы до 35 м/с.Уход Бриджит БордоФранцузская актриса Бриджит Бардо скончалась в возрасте 91 года, передало в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на фонд актрисы. В 1950-1960 годах Бардо называли одной из самых привлекательных актрис европейского кино, она стала секс-символом наравне с Мэрилин Монро и Софи Лорен. Была признанной законодательницей стиля и моды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

