ЧП в Ростовской области – число опаздывающих крымских поездов растет
ЧП в Ростовской области – число опаздывающих крымских поездов растет - РИА Новости Крым, 28.12.2025
ЧП в Ростовской области – число опаздывающих крымских поездов растет
28.12.2025
2025-12-28T11:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Число поездов крымского направления, следующих с задержкой из-за ЧП в Ростовской области увеличилось до семи. Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в ночь на воскресенье, из-за этого произошла задержка 20 поездов, в том числе ранее сообщалось о задержке шести поездов в Крым и из Крыма, начата прокурорская проверка, сообщалось ранее.По данным перевозчика, поезд №018 Москва-Симферополь к этому времени задерживается на 2,5 часа, №068 Москва-Симферополь – на три, №077 Санкт-Петербург-Симферополь – на час.Состав №028 Симферополь-Москва задерживается на 4,5 часа, №182 Симферополь-Санкт-Петербург – на 3,5 часа, №008 Севастополь-Санкт-Петербург – на 3,5 часа, №068 Симферополь-Москва – на 2 часа.Время задержки в пути может измениться, подчеркивают в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарняк сошел с рельсов - 20 поездов задерживаются в Ростовской областиПоезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известноПочти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара
