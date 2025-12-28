https://crimea.ria.ru/20251228/chemu-nauchilo-agrariev-kryma-otsutstvie-vody-v-severo-krymskom-kanale-1151944767.html

Чему научило аграриев Крыма отсутствие воды в Северо-Крымском канале

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма после закрытия Северо-Крымского канала научились грамотно и по-хозяйски использовать такой ценный для полуострова ресурс, как вода. И республика уже не уйдет от технологий правильного использования воды, что толкнет в рост сельское хозяйство после возобновления подачи днепровской воды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По его словам, при отсутствии воды в Северо-Крымском канале многие крымские предприятия перестроились, начав использовать подземные источники орошения.Таким образом, все эти годы без Северо-Крымского канала научили крымчан использовать воду так, что теперь, если даже она будет в избытке, "мы уже не уйдем от технологий правильного, разумного использования воды", считает министр.При этом, когда вода в канале снова появится, в Крыму снимутся все вопросы с точки зрения роста в мясном и молочном направлении, уверен он."Мясом курятины и свинины в Крыму мы себя обеспечиваем полностью, нам необходимо наращивать производство говядины. Но чтобы увеличить поголовье крупного рогатого скота, необходимо орошение. Это Северо-Крымский канал. Мы обречены на успех, так сказать, если вода там появится опять", – сказал Кратюк.По его словам, это также отразится на показателях производства молочной продукции, хотя Крым и не является регионом, где молоко дается просто."У нас производство молока – это битва постоянная, потому что жаркий климат и животные в нем работают совершенно по-другому. И это не средняя полоса России, где дешевые корма. Поэтому по молоку мы держим очень хорошую стабильную ситуацию, но нужно прирастать, увеличивать производство собственное", – сказал Кратюк.По его словам, на сегодняшний день отрасль животноводства в Крыму показывает стабильный рост 3-4%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые фермы наполовину обеспечат Крым собственной молочной продукцией"Мраморная" говядина из Крыма: запущен эксперимент по выращиванию скотаДля сельского хозяйства Крыма 2025-й стал годом испытаний и суперрекордов

