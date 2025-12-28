Рейтинг@Mail.ru
Чему научило аграриев Крыма отсутствие воды в Северо-Крымском канале - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251228/chemu-nauchilo-agrariev-kryma-otsutstvie-vody-v-severo-krymskom-kanale-1151944767.html
Чему научило аграриев Крыма отсутствие воды в Северо-Крымском канале
Чему научило аграриев Крыма отсутствие воды в Северо-Крымском канале - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Чему научило аграриев Крыма отсутствие воды в Северо-Крымском канале
Аграрии Крыма после закрытия Северо-Крымского канала научились грамотно и по-хозяйски использовать такой ценный для полуострова ресурс, как вода. И республика... РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T08:16
2025-12-28T08:16
денис кратюк
радио "спутник в крыму"
крым
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
северо-крымский канал
вода
вода в крыму
мнения
животноводство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119746718_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_681909c482355c654fb7e27b09511b3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма после закрытия Северо-Крымского канала научились грамотно и по-хозяйски использовать такой ценный для полуострова ресурс, как вода. И республика уже не уйдет от технологий правильного использования воды, что толкнет в рост сельское хозяйство после возобновления подачи днепровской воды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.По его словам, при отсутствии воды в Северо-Крымском канале многие крымские предприятия перестроились, начав использовать подземные источники орошения.Таким образом, все эти годы без Северо-Крымского канала научили крымчан использовать воду так, что теперь, если даже она будет в избытке, "мы уже не уйдем от технологий правильного, разумного использования воды", считает министр.При этом, когда вода в канале снова появится, в Крыму снимутся все вопросы с точки зрения роста в мясном и молочном направлении, уверен он."Мясом курятины и свинины в Крыму мы себя обеспечиваем полностью, нам необходимо наращивать производство говядины. Но чтобы увеличить поголовье крупного рогатого скота, необходимо орошение. Это Северо-Крымский канал. Мы обречены на успех, так сказать, если вода там появится опять", – сказал Кратюк.По его словам, это также отразится на показателях производства молочной продукции, хотя Крым и не является регионом, где молоко дается просто."У нас производство молока – это битва постоянная, потому что жаркий климат и животные в нем работают совершенно по-другому. И это не средняя полоса России, где дешевые корма. Поэтому по молоку мы держим очень хорошую стабильную ситуацию, но нужно прирастать, увеличивать производство собственное", – сказал Кратюк.По его словам, на сегодняшний день отрасль животноводства в Крыму показывает стабильный рост 3-4%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые фермы наполовину обеспечат Крым собственной молочной продукцией"Мраморная" говядина из Крыма: запущен эксперимент по выращиванию скотаДля сельского хозяйства Крыма 2025-й стал годом испытаний и суперрекордов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119746718_6:0:1446:1080_1920x0_80_0_0_e72c8d58e6a56f3cd9dc7f56f1ffc0bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис кратюк, крым, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, северо-крымский канал, вода, вода в крыму, мнения, животноводство, животноводство в крыму, новости крыма
Чему научило аграриев Крыма отсутствие воды в Северо-Крымском канале

Аграрии Крыма научились грамотно использовать воду после закрытия Северо-Крымского канала

08:16 28.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВода
Вода - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма после закрытия Северо-Крымского канала научились грамотно и по-хозяйски использовать такой ценный для полуострова ресурс, как вода. И республика уже не уйдет от технологий правильного использования воды, что толкнет в рост сельское хозяйство после возобновления подачи днепровской воды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
По его словам, при отсутствии воды в Северо-Крымском канале многие крымские предприятия перестроились, начав использовать подземные источники орошения.
"И самое главное, что очень отрадно: водой мы стали распоряжаться очень по-хозяйски. Если это капельное орошение, то это капля высокого класса. Если это пруд-накопитель, то это пруд, который не дренирует, то есть это реально накопитель, он реально работает, как должен", – сказал Кратюк.
Таким образом, все эти годы без Северо-Крымского канала научили крымчан использовать воду так, что теперь, если даже она будет в избытке, "мы уже не уйдем от технологий правильного, разумного использования воды", считает министр.
При этом, когда вода в канале снова появится, в Крыму снимутся все вопросы с точки зрения роста в мясном и молочном направлении, уверен он.
"Мясом курятины и свинины в Крыму мы себя обеспечиваем полностью, нам необходимо наращивать производство говядины. Но чтобы увеличить поголовье крупного рогатого скота, необходимо орошение. Это Северо-Крымский канал. Мы обречены на успех, так сказать, если вода там появится опять", – сказал Кратюк.
По его словам, это также отразится на показателях производства молочной продукции, хотя Крым и не является регионом, где молоко дается просто.
"У нас производство молока – это битва постоянная, потому что жаркий климат и животные в нем работают совершенно по-другому. И это не средняя полоса России, где дешевые корма. Поэтому по молоку мы держим очень хорошую стабильную ситуацию, но нужно прирастать, увеличивать производство собственное", – сказал Кратюк.
По его словам, на сегодняшний день отрасль животноводства в Крыму показывает стабильный рост 3-4%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые фермы наполовину обеспечат Крым собственной молочной продукцией
"Мраморная" говядина из Крыма: запущен эксперимент по выращиванию скота
Для сельского хозяйства Крыма 2025-й стал годом испытаний и суперрекордов
 
Радио "Спутник в Крыму"Денис КратюкКрымСельское хозяйствоМинсельхоз КрымаСеверо-Крымский каналВодаВода в КрымуМненияЖивотноводствоЖивотноводство в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48Стрельба в Сочи – власти назвали причину
09:31Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд
09:15Что порадует подростка на Новый год
08:51Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году
08:16Чему научило аграриев Крыма отсутствие воды в Северо-Крымском канале
07:52Что дарить на Новый год из Крыма
07:09Новый год в горах Крыма: куда отправиться и как безопасно отпраздновать
00:01Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря
00:00Какой сегодня праздник: 28 декабря
23:38Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
23:35Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
22:32Путин в Кремле встретился с первым президентом Казахстана
21:48Продвижение армии России и пожары в Крыму - главное за день
21:20Полный доклад Герасимова о ходе СВО
21:17Деда Мороза не существует: нужна ли детям наша правда – психотерапевт
21:02Массированная атака на Москву сегодня: за два часа сбиты 23 БПЛА
20:46Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами
20:37Армия России освободила шесть населенных пунктов
20:21Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России
20:13Атаки на Севастополь и вопрос окончания СВО – топ новостей недели
Лента новостейМолния