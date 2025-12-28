Рейтинг@Mail.ru
Брижит Бардо – биография - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251228/bridzhit-bardo--biografiya-1152044171.html
Брижит Бардо – биография
Брижит Бардо – биография - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Брижит Бардо – биография
Бриджит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в состоятельной семье. В 13 лет поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и... РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T13:22
2025-12-28T13:29
биография
справка
искусство
кино
культура
в мире
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1c/1152044007_0:101:977:650_1920x0_80_0_0_f29ec7e4d98d60fad1190e115fa38c4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Бриджит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в состоятельной семье. В 13 лет поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца, где занималась в классе русского хореографа Бориса Князева.С 14 лет снималась в качестве модели для журналов Jardin des Modes и Elle, где ее фото увидел помощник режиссера Марка Аллегре Роже Вадим и пригласил 15-летнюю Бриджит на пробы для картины "Лавры сорваны". Роль она получила, однако производство фильма закрыли.Дебютной картиной Бардо стала комедия Жана Бойера "Нормандская дыра" (1952), в которой она сыграла главную роль. Далее последовали еще ряд картин, но поворотной стала роль в режиссерском дебюте Роже Вадима – драме "И Бог создал женщину" (1956).Картина имела всемирный успех и сделала Бардо знаменитостью, критики так перефразировали название фильма - "И Вадим создал Бардо…". К этому времени Бриджит стала его супругой.Всего в ее активе около 40 киноработ, но, по мнению критиков, настоящий актерский талант раскрылся впервые в драме Жан-Люка Годара "Презрение" (1963) и комедии Эдуара Молинаро "Очаровательная идиотка" (1964). В 1973 вышел последний фильм с ее участием – комедия Нины Компанеец "Поучительная и веселая история Колино, любителя дергать за юбки". В том же году Бардо объявила, что уходит из кино.В 1950-1960 годах Бардо называли одной из самых привлекательных актрис европейского кино, она стала секс-символом наравне с Мэрилин Монро и Софи Лорен. Была признанной законодательницей стиля и моды. В 1960-1970-х записала несколько музыкальных альбомов, с начала 1970-х годов — активистка движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных "Фонд Бриджит Бардо". Автор нескольких книг, в том числе мемуаров.С 1952-1957 состояла в браке с режиссером Роже Вадимом, с 1959-1962 – с актером Жаком Шарье, с 1966-1969 – ее супругом был немецкий миллионер Гюнтер Закс. С 1992-го замужем за французским политиком Бернаром Д'Ормалем. Единственный сын Бардо - Николя - родился в союзе с Жаком Шарье. Скончалась 28 декабря 2025 года на 92 году жизни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1c/1152044007_0:9:977:741_1920x0_80_0_0_94012d8e84e3caf9ae0ea04d37398814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
биография, справка, искусство , кино, культура, в мире, франция
Брижит Бардо – биография

Биография Брижит Бардо

13:22 28.12.2025 (обновлено: 13:29 28.12.2025)
 
© RTБриджит Бардо
Бриджит Бардо
© RT
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Бриджит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в состоятельной семье. В 13 лет поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца, где занималась в классе русского хореографа Бориса Князева.
С 14 лет снималась в качестве модели для журналов Jardin des Modes и Elle, где ее фото увидел помощник режиссера Марка Аллегре Роже Вадим и пригласил 15-летнюю Бриджит на пробы для картины "Лавры сорваны". Роль она получила, однако производство фильма закрыли.
Дебютной картиной Бардо стала комедия Жана Бойера "Нормандская дыра" (1952), в которой она сыграла главную роль. Далее последовали еще ряд картин, но поворотной стала роль в режиссерском дебюте Роже Вадима – драме "И Бог создал женщину" (1956).
Картина имела всемирный успех и сделала Бардо знаменитостью, критики так перефразировали название фильма - "И Вадим создал Бардо…". К этому времени Бриджит стала его супругой.
Всего в ее активе около 40 киноработ, но, по мнению критиков, настоящий актерский талант раскрылся впервые в драме Жан-Люка Годара "Презрение" (1963) и комедии Эдуара Молинаро "Очаровательная идиотка" (1964). В 1973 вышел последний фильм с ее участием – комедия Нины Компанеец "Поучительная и веселая история Колино, любителя дергать за юбки". В том же году Бардо объявила, что уходит из кино.
В 1950-1960 годах Бардо называли одной из самых привлекательных актрис европейского кино, она стала секс-символом наравне с Мэрилин Монро и Софи Лорен. Была признанной законодательницей стиля и моды. В 1960-1970-х записала несколько музыкальных альбомов, с начала 1970-х годов — активистка движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных "Фонд Бриджит Бардо". Автор нескольких книг, в том числе мемуаров.
С 1952-1957 состояла в браке с режиссером Роже Вадимом, с 1959-1962 – с актером Жаком Шарье, с 1966-1969 – ее супругом был немецкий миллионер Гюнтер Закс. С 1992-го замужем за французским политиком Бернаром Д'Ормалем. Единственный сын Бардо - Николя - родился в союзе с Жаком Шарье.
Скончалась 28 декабря 2025 года на 92 году жизни.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
БиографияСправкаИскусствоКиноКультураВ миреФранция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму
13:37Непогода в Крыму – что происходит на дорогах полуострова
13:22Брижит Бардо – биография
13:09Крым под ударом стихии - ситуация на Крымском мосту
12:55Новости СВО: армия России уничтожила еще 1240 боевиков ВСУ
12:41Умерла Брижит Бардо
12:38Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики
12:05Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР
11:43О Крыме ни строчки: поэт Сергей Есенин дважды был на полуострове
11:39ЧП в Ростовской области – число опаздывающих крымских поездов растет
11:12Почти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Краснодара
10:42"Фронт движется на нас" – признание командующего нацгвардией Украины
10:38Товарняк сошел с рельсов - 20 поездов задерживаются в Ростовской области
10:32Ветер 35 м/с и сильный гололед: в Крыму новое штормовое предупреждение
10:18Гололед в Симферополе – коммунальщики работают в усиленном режиме
10:11Поезда из Крыма и в Крым задерживаются в пути - что известно
09:48Стрельба в Сочи – власти назвали причину
09:31Польша достроит "стену дронов" на восточной границе за 2 млрд
09:15Что порадует подростка на Новый год
08:51Крым стал лидером по бронированию жилья в 2025 году
Лента новостейМолния