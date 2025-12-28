https://crimea.ria.ru/20251228/bridzhit-bardo--biografiya-1152044171.html

Брижит Бардо – биография

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Бриджит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже в состоятельной семье. В 13 лет поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца, где занималась в классе русского хореографа Бориса Князева.С 14 лет снималась в качестве модели для журналов Jardin des Modes и Elle, где ее фото увидел помощник режиссера Марка Аллегре Роже Вадим и пригласил 15-летнюю Бриджит на пробы для картины "Лавры сорваны". Роль она получила, однако производство фильма закрыли.Дебютной картиной Бардо стала комедия Жана Бойера "Нормандская дыра" (1952), в которой она сыграла главную роль. Далее последовали еще ряд картин, но поворотной стала роль в режиссерском дебюте Роже Вадима – драме "И Бог создал женщину" (1956).Картина имела всемирный успех и сделала Бардо знаменитостью, критики так перефразировали название фильма - "И Вадим создал Бардо…". К этому времени Бриджит стала его супругой.Всего в ее активе около 40 киноработ, но, по мнению критиков, настоящий актерский талант раскрылся впервые в драме Жан-Люка Годара "Презрение" (1963) и комедии Эдуара Молинаро "Очаровательная идиотка" (1964). В 1973 вышел последний фильм с ее участием – комедия Нины Компанеец "Поучительная и веселая история Колино, любителя дергать за юбки". В том же году Бардо объявила, что уходит из кино.В 1950-1960 годах Бардо называли одной из самых привлекательных актрис европейского кино, она стала секс-символом наравне с Мэрилин Монро и Софи Лорен. Была признанной законодательницей стиля и моды. В 1960-1970-х записала несколько музыкальных альбомов, с начала 1970-х годов — активистка движения за права животных, основательница и глава фонда защиты животных "Фонд Бриджит Бардо". Автор нескольких книг, в том числе мемуаров.С 1952-1957 состояла в браке с режиссером Роже Вадимом, с 1959-1962 – с актером Жаком Шарье, с 1966-1969 – ее супругом был немецкий миллионер Гюнтер Закс. С 1992-го замужем за французским политиком Бернаром Д'Ормалем. Единственный сын Бардо - Николя - родился в союзе с Жаком Шарье. Скончалась 28 декабря 2025 года на 92 году жизни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

