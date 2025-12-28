https://crimea.ria.ru/20251228/bezopasnye-ogni-kak-ne-dopustit-pozhara-vo-vremya-novogodnikh-prazdnestv-1151989925.html
Безопасные огни: как не допустить пожара во время новогодних празднеств
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В новогодние праздники все вокруг сияет яркими огнями, согревая сердце каждого в морозные дни. Но неприятными и даже трагичными последствиями может обернуться несоблюдение пожарной безопасности. О том, как грамотно использовать электрооборудование, гирлянды и иллюминацию, в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Традиционно, украшая елки и помещения гирляндами, отметил гость эфира, необходимо проверить их целостность и исправность.При покупке же нового электрического украшения, напомнил Игорь Скуртул, необходимо в магазине проверить его сертификат."Елку надо устанавливать минимум на один метр от нагревательных приборов, и так, чтобы она не загромождала пути эвакуации. Также желательно не применять на елке горючих материалов. Гирлянду нельзя оставлять ни в коем случае без присмотра при уходе из дома, и нужно выключать ее на ночь из розетки. Это - основные требования пожарной безопасности", - подчеркнул начальник МЧС.Гость студии также рекомендовал в каждом доме иметь первичные средства пожаротушения – порошковые либо углекислотные огнетушители.В этом году, по информации Игоря Скуртула, было приобретено более 30 тысяч автономных извещателей. В первую очередь они были направлены в многодетные семьи, распределены между муниципалитетами. Работа по их установке проводится - более 50% многодетных семей оборудованы данными приборами."За период последних двух лет есть положительные факторы. В Ялте, в Кореизе и на двух пожарах в Керчи эти устройства сработали, и были спасены более 20 человек", - отметил Игорь Скуртул.В целом по России ежегодно за период новогодних праздников, в течение этих 10 дней, происходит более 7 тысяч пожаров, на которых гибнет порядка 300 человек, привел печальную статистику начальник управления МЧС. За новогодние праздники 2024-25 годов в Республике Крым было около 60 пожаров, в том числе с гибелью человека.Игорь Скуртул также напомнил, что на территории Республики Крым на сегодняшний день действует указ главы республики о запрете применения пиротехнических изделий всех классов и всех типов, кроме первого.
16:16 28.12.2025 (обновлено: 16:24 28.12.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым.
В новогодние праздники все вокруг сияет яркими огнями, согревая сердце каждого в морозные дни. Но неприятными и даже трагичными последствиями может обернуться несоблюдение пожарной безопасности. О том, как грамотно использовать электрооборудование, гирлянды и иллюминацию, в эфире радио "Спутник в Крыму"
напомнил заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.
"Пожар это три фактора - наличие горючего материала, окислителя, то есть кислорода, и наличие источника огня. Чем больше горючего материала, тем больше рисков, чтобы этот материал мог загореться при использовании электрооборудования, елочных гирлянд и так далее", - рассказал он.
Традиционно, украшая елки и помещения гирляндами, отметил гость эфира, необходимо проверить их целостность и исправность.
"Гирлянду желательно расстелить на полу, включить на 10-15 минут, проверить не повреждена ли проводка, готова ли непосредственно сама вилка устройства. И после этого, если нет никаких механических повреждений, никаких посторонних запахов, можно использовать гирляндуй", - рекомендовал он.
При покупке же нового электрического украшения, напомнил Игорь Скуртул, необходимо в магазине проверить его сертификат.
"Елку надо устанавливать минимум на один метр от нагревательных приборов, и так, чтобы она не загромождала пути эвакуации. Также желательно не применять на елке горючих материалов. Гирлянду нельзя оставлять ни в коем случае без присмотра при уходе из дома, и нужно выключать ее на ночь из розетки. Это - основные требования пожарной безопасности", - подчеркнул начальник МЧС.
Гость студии также рекомендовал в каждом доме иметь первичные средства пожаротушения – порошковые либо углекислотные огнетушители.
"Рекомендуем всем приобрести и установить автономные пожарные извещатели. Это - недорогое, но очень эффективное устройство стоимостью от 500 рублей, продается на любой из интернет-площадок и не требует специальных знаний, чтобы его установить. При задымлении устройство срабатывает звуковым оповещением до 150 дБ, и этопозволяет на ранней стадии обнаружить пожар", - разъяснил он.
В этом году, по информации Игоря Скуртула, было приобретено более 30 тысяч автономных извещателей. В первую очередь они были направлены в многодетные семьи, распределены между муниципалитетами. Работа по их установке проводится - более 50% многодетных семей оборудованы данными приборами.
"За период последних двух лет есть положительные факторы. В Ялте, в Кореизе и на двух пожарах в Керчи эти устройства сработали, и были спасены более 20 человек", - отметил Игорь Скуртул.
В целом по России ежегодно за период новогодних праздников, в течение этих 10 дней, происходит более 7 тысяч пожаров, на которых гибнет порядка 300 человек, привел печальную статистику начальник управления МЧС. За новогодние праздники 2024-25 годов в Республике Крым было около 60 пожаров, в том числе с гибелью человека.
"В республике из 69 погибших этого года 80% – по причине неосторожного обращения с огнем, а именно окурок, который не был потушен", - отметил специалист.
Игорь Скуртул также напомнил, что на территории Республики Крым на сегодняшний день действует указ главы республики о запрете применения пиротехнических изделий всех классов и всех типов, кроме первого.
"Первый - это хлопушки, гирлянды и холодные фейерверки. Это - допустимо. Все остальные запрещены. Штрафные санкции составляют до 30 тысяч рублей на граждан, до 300 тысяч рублей на юридических лиц", - констатировал он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube