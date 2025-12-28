Рейтинг@Mail.ru
Безопасные огни: как не допустить пожара во время новогодних празднеств - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251228/bezopasnye-ogni-kak-ne-dopustit-pozhara-vo-vremya-novogodnikh-prazdnestv-1151989925.html
Безопасные огни: как не допустить пожара во время новогодних празднеств
Безопасные огни: как не допустить пожара во время новогодних празднеств - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Безопасные огни: как не допустить пожара во время новогодних празднеств
В новогодние праздники все вокруг сияет яркими огнями, согревая сердце каждого в морозные дни. Но неприятными и даже трагичными последствиями может обернуться... РИА Новости Крым, 28.12.2025
2025-12-28T16:16
2025-12-28T16:24
гу мчс рф по республике крым
радио "спутник в крыму"
новый год
безопасность
пожар
пожарная безопасность
совет эксперта
мчс крыма
мчс республики коми
игорь скуртул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151263381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37295e7df25de9df7e4ada53358f40aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В новогодние праздники все вокруг сияет яркими огнями, согревая сердце каждого в морозные дни. Но неприятными и даже трагичными последствиями может обернуться несоблюдение пожарной безопасности. О том, как грамотно использовать электрооборудование, гирлянды и иллюминацию, в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Традиционно, украшая елки и помещения гирляндами, отметил гость эфира, необходимо проверить их целостность и исправность.При покупке же нового электрического украшения, напомнил Игорь Скуртул, необходимо в магазине проверить его сертификат."Елку надо устанавливать минимум на один метр от нагревательных приборов, и так, чтобы она не загромождала пути эвакуации. Также желательно не применять на елке горючих материалов. Гирлянду нельзя оставлять ни в коем случае без присмотра при уходе из дома, и нужно выключать ее на ночь из розетки. Это - основные требования пожарной безопасности", - подчеркнул начальник МЧС.Гость студии также рекомендовал в каждом доме иметь первичные средства пожаротушения – порошковые либо углекислотные огнетушители.В этом году, по информации Игоря Скуртула, было приобретено более 30 тысяч автономных извещателей. В первую очередь они были направлены в многодетные семьи, распределены между муниципалитетами. Работа по их установке проводится - более 50% многодетных семей оборудованы данными приборами."За период последних двух лет есть положительные факторы. В Ялте, в Кореизе и на двух пожарах в Керчи эти устройства сработали, и были спасены более 20 человек", - отметил Игорь Скуртул.В целом по России ежегодно за период новогодних праздников, в течение этих 10 дней, происходит более 7 тысяч пожаров, на которых гибнет порядка 300 человек, привел печальную статистику начальник управления МЧС. За новогодние праздники 2024-25 годов в Республике Крым было около 60 пожаров, в том числе с гибелью человека.Игорь Скуртул также напомнил, что на территории Республики Крым на сегодняшний день действует указ главы республики о запрете применения пиротехнических изделий всех классов и всех типов, кроме первого.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20251207/elochka-gori-kak-ustroit-prazdnik-s-girlyandami-no-bez-pozhara-1126017541.html
https://crimea.ria.ru/20250102/esli-zagorelas-elka-kak-pravilno-potushit-elektricheskuyu-girlyandu-1142857121.html
https://crimea.ria.ru/20250114/girlyanda-sozhgla-chastnyy-dom-v-krymu-1143316052.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1c/1151263381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0ae7cc447c5c632ae24efcfff627b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мчс рф по республике крым, новый год, безопасность, пожар, пожарная безопасность, совет эксперта, мчс крыма, мчс республики коми, игорь скуртул
Безопасные огни: как не допустить пожара во время новогодних празднеств

Как не допустить пожара во время новогодних празднеств - МЧС

16:16 28.12.2025 (обновлено: 16:24 28.12.2025)
 
© РИА Новости КрымНовый год в Крыму
Новый год в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В новогодние праздники все вокруг сияет яркими огнями, согревая сердце каждого в морозные дни. Но неприятными и даже трагичными последствиями может обернуться несоблюдение пожарной безопасности. О том, как грамотно использовать электрооборудование, гирлянды и иллюминацию, в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.

"Пожар это три фактора - наличие горючего материала, окислителя, то есть кислорода, и наличие источника огня. Чем больше горючего материала, тем больше рисков, чтобы этот материал мог загореться при использовании электрооборудования, елочных гирлянд и так далее", - рассказал он.

Традиционно, украшая елки и помещения гирляндами, отметил гость эфира, необходимо проверить их целостность и исправность.
"Гирлянду желательно расстелить на полу, включить на 10-15 минут, проверить не повреждена ли проводка, готова ли непосредственно сама вилка устройства. И после этого, если нет никаких механических повреждений, никаких посторонних запахов, можно использовать гирляндуй", - рекомендовал он.
При покупке же нового электрического украшения, напомнил Игорь Скуртул, необходимо в магазине проверить его сертификат.
Кошка
7 декабря, 08:51Радио "Спутник в Крыму"
Как устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженера
"Елку надо устанавливать минимум на один метр от нагревательных приборов, и так, чтобы она не загромождала пути эвакуации. Также желательно не применять на елке горючих материалов. Гирлянду нельзя оставлять ни в коем случае без присмотра при уходе из дома, и нужно выключать ее на ночь из розетки. Это - основные требования пожарной безопасности", - подчеркнул начальник МЧС.
Гость студии также рекомендовал в каждом доме иметь первичные средства пожаротушения – порошковые либо углекислотные огнетушители.
"Рекомендуем всем приобрести и установить автономные пожарные извещатели. Это - недорогое, но очень эффективное устройство стоимостью от 500 рублей, продается на любой из интернет-площадок и не требует специальных знаний, чтобы его установить. При задымлении устройство срабатывает звуковым оповещением до 150 дБ, и этопозволяет на ранней стадии обнаружить пожар", - разъяснил он.
В этом году, по информации Игоря Скуртула, было приобретено более 30 тысяч автономных извещателей. В первую очередь они были направлены в многодетные семьи, распределены между муниципалитетами. Работа по их установке проводится - более 50% многодетных семей оборудованы данными приборами.
"За период последних двух лет есть положительные факторы. В Ялте, в Кореизе и на двух пожарах в Керчи эти устройства сработали, и были спасены более 20 человек", - отметил Игорь Скуртул.
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
2 января, 08:11Радио "Спутник в Крыму"
Если загорелась елка: как правильно потушить электрическую гирлянду
В целом по России ежегодно за период новогодних праздников, в течение этих 10 дней, происходит более 7 тысяч пожаров, на которых гибнет порядка 300 человек, привел печальную статистику начальник управления МЧС. За новогодние праздники 2024-25 годов в Республике Крым было около 60 пожаров, в том числе с гибелью человека.
"В республике из 69 погибших этого года 80% – по причине неосторожного обращения с огнем, а именно окурок, который не был потушен", - отметил специалист.
Игорь Скуртул также напомнил, что на территории Республики Крым на сегодняшний день действует указ главы республики о запрете применения пиротехнических изделий всех классов и всех типов, кроме первого.
"Первый - это хлопушки, гирлянды и холодные фейерверки. Это - допустимо. Все остальные запрещены. Штрафные санкции составляют до 30 тысяч рублей на граждан, до 300 тысяч рублей на юридических лиц", - констатировал он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
В Крыму из-за гирлянды загорелся частный дом
14 января, 08:27
Гирлянда сожгла частный дом в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"ГУ МЧС РФ по Республике КрымНовый годБезопасностьПожарПожарная безопасностьСовет экспертаМЧС КрымаМЧС Республики КомиИгорь Скуртул
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
16:50Восемь крымских поездов опаздывают после ЧП в Ростовской области
16:37Путин подписал ряд важных законов – что ждет россиян
16:33Ракета с 52 спутниками на борту стартовала с космодрома Восточный
16:16Безопасные огни: как не допустить пожара во время новогодних празднеств
15:58Минздрав назвал способы борьбы со стрессами в Новый год
15:25Движение поездов в Ростовской области восстановили после схода локомотива
15:18Крымский мост сейчас - обстановка на 15 часов
15:11В Сочи горит автосервис – есть пострадавший
14:56Регистрацией недвижимости в Крыму займутся Росреестр и Роскадастр
14:46Итоги года: что сделано в сфере ЖКХ Севастополя
14:13Сколько денег получит Крым на развитие сельского хозяйства в 2026 году
13:45Оливье на столе: сколько стоит главный салат Нового года в Крыму
13:37Непогода в Крыму – что происходит на дорогах полуострова
13:22Бриджит Бардо – биография
13:09Крым под ударом стихии - ситуация на Крымском мосту
12:55Новости СВО: армия России уничтожила еще 1240 боевиков ВСУ
12:41Умерла Бриджит Бардо
12:38Удары возмездия: на Украине поражены объекты энергетики
12:05Группировка "Центр" освободила Артемовку в ДНР
Лента новостейМолния