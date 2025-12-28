https://crimea.ria.ru/20251228/avtostantsii-moderniziruyut-plany-i-itogi-raboty-krymavtotransa-1151913531.html
Автостанции модернизируют: планы и итоги работы "Крымавтотранса"
Автостанции модернизируют: планы и итоги работы "Крымавтотранса" - РИА Новости Крым, 28.12.2025
Автостанции модернизируют: планы и итоги работы "Крымавтотранса"
Круглогодичный поток туристов на полуостров стимулирует развитие и улучшения в сфере автотранспортного сообщения. Об итогах работы за 2025 год, модернизации... РИА Новости Крым, 28.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Круглогодичный поток туристов на полуостров стимулирует развитие и улучшения в сфере автотранспортного сообщения. Об итогах работы за 2025 год, модернизации автостанций и планах на новый год в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов."2025 год был очень насыщенным, большим годом. Действительно в этом году туристический поток в Крым не иссякал", – отметил он.По словам гендиректора предприятия, отрадным итогом отчетного периода стал рост количества перевезенных пассажиров за год, вопреки сложившейся традиции, когда этот показатель снижается в среднем на 2%."Этот год приятно аномальный – на сегодняшний момент у нас произошел рост в 0,4%, хоть он и небольшой, но все-таки это приятно", – подчеркнул он.Также, по его данным, количество межрегиональных перевозок в 2025 году увеличилось на 14,2%.С целью повышения комфортности перевозок, "Крымавтотранс" занимается ремонтом и модернизацией автостанций. В 2025 году, по словам Вячеслава Мартынова, эти процессы происходили за средства бюджета и силами самого предприятия. Так полная модернизация автостанции и капитальный ремонт прилегающих территорий происходили на автостанциях Западная в Симферополе и в Первомайске."Сейчас идет капитальный ремонт автостанции в Ялте, за государственные деньги, при поддержке правительства. В этом случае мы имеем возможность сразу, полностью сделать ремонт от "А" до "Я" – и прилегающую территорию, и само здание, и внутри него. То есть такой масштабный государственный подход", – обозначил он.Помимо капитальной модернизации, "Крымавтортанс" за счет собственных средств производит частичный ремонт станций.В этом году, рассказал он, была полностью газифицирована автостанция в Судаке."Там сделана большая работа – провели систему отопления в туалет, сделали его фасад, а также фасад в основном здании. Сейчас заканчиваем эту работу своими силами", – надеется гендиректор "Крымавтотранса".Ремонт отопительной системы также провели и на автостанции в Евпатории, добавил гость эфира."Там, где у нас не получается сразу заменить всю систему отопления, как, например, это в Керчи, мы будем формировать так называемые "тепловые углы", где мы поставим УФО, и у наших пассажиров будет возможность посидеть и отогреться", – разъяснил он.В течение года "Крымавтотранс" много внимания уделял и вопросам безопасности."В Евпатории провели большую работу – сделали специальный подъездной карман, где у пассажиров есть возможность выйти, и автобус полностью уже без пассажиров безопасно заезжает на территорию автостанции, проверяется сотрудниками ПТБ. Сделали в Евпатории полноростовой турникет, чтобы были дополнительные возможности безопасного выхода без обратного входа. Отремонтированы платформы в Красногвардейске и прилегающие к автостанции территории, произведен капитальный ремонт территории в Феодосии", – отметил Мартынов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
