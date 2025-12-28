Рейтинг@Mail.ru
21 украинский БПЛА сбит над регионами России и акваторией Азовского моря - РИА Новости Крым, 28.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251228/21-ukrainskiy-bpla-sbit-nad-regionami-rossii-i-akvatoriey-azovskogo-morya-1152050317.html
21 украинский БПЛА сбит над регионами России и акваторией Азовского моря
21 украинский БПЛА сбит над регионами России и акваторией Азовского моря - РИА Новости Крым, 28.12.2025
21 украинский БПЛА сбит над регионами России и акваторией Азовского моря
Российские средства ПВО вечером в воскресенье за три часа сбили 21 украинский беспилотник над регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.12.2025
СИМФЕРОПРОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в воскресенье за три часа сбили 21 украинский беспилотник над регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.В том числе 10 вражеских дронов сбиты над территорией Ростовской области, 7 – над акваторией Азовского моря, 4 – над Краснодарским краем.Вечером в субботу силы ПВО также отражали попытку ВСУ ударить по Крыму. Над регионом за три часа сбили четыре вражеских БПЛА.
https://crimea.ria.ru/20251228/tramp-skazal-o-kontse-svo---zayavleniya-na-vstreche-s-zelenskim-1152049700.html
Новости
true
крым, новости крыма, новости, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма, атаки всу на крым, новости сво, пво, министерство обороны рф
21 украинский БПЛА сбит над регионами России и акваторией Азовского моря

21 украинский БПЛА сбит над регионами России и акваторией Азовского моря - Минобороны

23:16 28.12.2025 (обновлено: 23:23 28.12.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
СИМФЕРОПРОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в воскресенье за три часа сбили 21 украинский беспилотник над регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 20.00 до 23.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сообщили в российском оборонном ведомстве
В том числе 10 вражеских дронов сбиты над территорией Ростовской области, 7 – над акваторией Азовского моря, 4 – над Краснодарским краем.
Вечером в субботу силы ПВО также отражали попытку ВСУ ударить по Крыму. Над регионом за три часа сбили четыре вражеских БПЛА.
