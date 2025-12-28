https://crimea.ria.ru/20251228/21-ukrainskiy-bpla-sbit-nad-regionami-rossii-i-akvatoriey-azovskogo-morya-1152050317.html

21 украинский БПЛА сбит над регионами России и акваторией Азовского моря

21 украинский БПЛА сбит над регионами России и акваторией Азовского моря - РИА Новости Крым, 28.12.2025

21 украинский БПЛА сбит над регионами России и акваторией Азовского моря

Российские средства ПВО вечером в воскресенье за три часа сбили 21 украинский беспилотник над регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.12.2025

2025-12-28T23:16

2025-12-28T23:16

2025-12-28T23:23

крым

новости крыма

новости

безопасность республики крым и севастополя

срочные новости крыма

атаки всу на крым

новости сво

пво

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633380_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aedb66dfe814e5c47229f7c9c8130698.jpg

СИМФЕРОПРОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в воскресенье за три часа сбили 21 украинский беспилотник над регионами РФ и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны.В том числе 10 вражеских дронов сбиты над территорией Ростовской области, 7 – над акваторией Азовского моря, 4 – над Краснодарским краем.Вечером в субботу силы ПВО также отражали попытку ВСУ ударить по Крыму. Над регионом за три часа сбили четыре вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Москву: ПВО сбила пять беспилотников за 40 минутЕще четыре беспилотника уничтожены над Крымом и Черным морем77 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России

https://crimea.ria.ru/20251228/tramp-skazal-o-kontse-svo---zayavleniya-na-vstreche-s-zelenskim-1152049700.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, новости, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма, атаки всу на крым, новости сво, пво, министерство обороны рф