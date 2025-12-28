Товарняк сошел с рельсов - 20 поездов задерживаются в Ростовской области
10:38 28.12.2025 (обновлено: 11:01 28.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в воскресенье утром, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Сход поезда
"28 декабря 2025 года на перегоне Кизитеринка – Проточная Северо-Кавказской железной дороги произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда", – сказано в сообщении.
Пострадавших нет. В настоящее время производятся восстановительные работы, причины и обстоятельства устанавливаются, имеются задержки в движении поездов, уточнили в прокуратуре, которая начала проверку по факту схода и контролирует соблюдение прав пассажиров.
"Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – сказано в сообщении.
Задержка поездов
Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, ЧП случилось 28 декабря, в 3 часа 35 минут. Движение поездов организовано по соседнему пути, однако из-за происшествия задерживаются пригородные поезда и поезда дальнего следования.
"В результате схода до 4 часов в пути задержаны 20 поездов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов", - сообщают железнодорожники.
В пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Эксперсс" ранее сообщали о задержке утром в воскресенье шести поездов "Таврия" в Крым и в обратном направлении.