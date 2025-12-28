https://crimea.ria.ru/20251228/20-poezdov-zaderzhivayutsya-v-puti-iz-za-proisshestviya-v-rostovskoy-oblasti-1152042055.html

Товарняк сошел с рельсов - 20 поездов задерживаются в Ростовской области

Товарняк сошел с рельсов - 20 поездов задерживаются в Ростовской области - РИА Новости Крым, 28.12.2025

Товарняк сошел с рельсов - 20 поездов задерживаются в Ростовской области

Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в воскресенье утром, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. РИА Новости Крым, 28.12.2025

2025-12-28T10:38

2025-12-28T10:38

2025-12-28T11:01

южная транспортная прокуратура

ростов-на-дону

ростовская область

происшествия

железная дорога

российские железные дороги (ржд)

поезд

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1c/1152041943_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a5b648324189818d01a16a7e2bd09d44.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области в воскресенье утром, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.Сход поездаПострадавших нет. В настоящее время производятся восстановительные работы, причины и обстоятельства устанавливаются, имеются задержки в движении поездов, уточнили в прокуратуре, которая начала проверку по факту схода и контролирует соблюдение прав пассажиров.Задержка поездовКак сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, ЧП случилось 28 декабря, в 3 часа 35 минут. Движение поездов организовано по соседнему пути, однако из-за происшествия задерживаются пригородные поезда и поезда дальнего следования.В пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Эксперсс" ранее сообщали о задержке утром в воскресенье шести поездов "Таврия" в Крым и в обратном направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251228/poezda-iz-kryma-i-v-krym-zaderzhivayutsya-v-puti---chto-izvestno-1152041127.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная транспортная прокуратура, ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, железная дорога, российские железные дороги (ржд), поезд, новости