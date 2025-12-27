https://crimea.ria.ru/20251227/zvonkiy-spektakl-chego-ozhidat-ot-vstrechi-zelenskogo-i-trampa-1152033624.html

"Звонкий спектакль": чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа

На предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде может быть подписан документ о частичной капитуляции Украины. Если этого РИА Новости Крым, 27.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. На предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде может быть подписан документ о частичной капитуляции Украины. Если этого не произойдет, то она может стать последней личной встречей американского лидера с главой киевского режима. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым высказал политолог Марат Баширов.Накануне Зеленский анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом по вопросу территорий и Запорожской АЭС. После этого американский лидер заявил, что любые предложения Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Украине не имеют никакого значения, пока их не одобрит США.У Зеленского нет ресурса, считает Марат Баширов. Нет возможности влиять на параметры и обстоятельства ни процесса, ни будущего мирного соглашения. От главы киевского режима требуется выполнение формальных действий."Но эти действия для него опасны, и он их не хочет совершать. И первое – это отдать приказ об отводе ВСУ с тех территорий, которые мы считаем своими. Это самое главное. Все остальное уже можно обсуждать", – уверен политолог.Важно отметить, подчеркнул эксперт, что как только Зеленский сел в самолет, тут же Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) пришло проводить обыски у председателя комитета по транспорту и еще нескольких депутатов Верховной рады."Им будут предъявлены обвинения в коррупции. О том, что в Верховной раде принимались решения за деньги. А это все ближайшее окружение Зеленского. То есть, это абсолютно согласованные действия с администрацией Трампа", – убежден собеседник.По мнению Марата Баширова, на встрече, скорее всего, Трамп будет говорить Зеленскому, что нужно принимать решения об отводе войск. И подписывать соглашение о безопасности с американцами.Политолог не исключает, что встреча во Флориде пройдет в закрытом формате. Если глава киевского режима не согласится на условия Трампа, совместной пресс-конференции не будет.И это именно то, что требует российская сторона, подчеркнул эксперт. Причем, необходима именно личная встреча Трампа с Зеленским. Как считает политолог, американскому президенту нужен "звонкий спектакль", где он режиссер, а артист второго плана ему не перечит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог дал прогноз событий на Украине в 2026 годуЧто сдвинет с места процесс мирных переговоров по Украине - мнениеК чему готовятся в Киеве под предлогом проведения выборов – мнение

