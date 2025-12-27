https://crimea.ria.ru/20251227/zelenskiy-podschital-stoimost-vosstanovleniya-ukrainy-za-schet-ssha-1152035165.html

Зеленский подсчитал стоимость восстановления Украины за счет США

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь США в восстановлении Украины. По его подсчетам, для этого необходимо около 800 миллиардов.По его словам, сейчас Киев вместе с Вашингтоном прорабатывает дорожную карту "процветания Украины" до 2040 года. В планах Зеленского - получить инвестиции и создать несколько совместных фондов."Будет фонд восстановления Украины, будет суверенная инвестиционная платформа Украины, будет фонд развития нашей страны, фонд роста и возможностей. Мы планируем создать именно американо-украинский инвестиционный фонд восстановления. Переговорные группы также обсуждают вопросы фонда человеческого капитала и поддержки возвращения украинцев", - добавил Зеленский. Накануне Зеленский анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом по вопросу территорий и Запорожской АЭС. После этого американский лидер заявил, что любые предложения Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Украине не имеют никакого значения, пока их не одобрит США.По мнению политолога Марата Баширова, глава киевского режима должен подписать документ о частичной капитуляции Украины. В противном случае личная встреча с Трампом станет для Зеленского последней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Звонкий спектакль": чего ожидать от встречи Зеленского и ТрампаТрамп жестко осадил ЗеленскогоПолитолог дал прогноз событий на Украине в 2026 году

