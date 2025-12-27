Рейтинг@Mail.ru
В ЮНЕСКО направят заявление Византийского клуба в защиту Бутягина - РИА Новости Крым, 27.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251227/v-yunesko-napravyat-zayavlenie-vizantiyskogo-kluba-v-zaschitu-butyagina-1152020228.html
В ЮНЕСКО направят заявление Византийского клуба в защиту Бутягина
В ЮНЕСКО направят заявление Византийского клуба в защиту Бутягина - РИА Новости Крым, 27.12.2025
В ЮНЕСКО направят заявление Византийского клуба в защиту Бутягина
В защиту задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина члены Византийского клуба приняли заявление, которое будет направлен в ЮНЕСКО. Об этом... РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В защиту задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина члены Византийского клуба приняли заявление, которое будет направлен в ЮНЕСКО. Об этом сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.Ранее директор Института археологии Крыма, доктор исторических наук Вадим Майко сообщил, что задержанный в Польше российский археолог Александр Бутягин невиновен, доказательства в его защиту собраны и будут переданы в Эрмитаж.Заявление будет подписано митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном, председателем Византийского клуба — постпредом Крыма при президенте России Георгием Мурадовым и академиком РАН, историком-византинистом Сергеем Карповым, отметила она. В Византийский клуб входят известные ученые, общественные деятели, представители властей России, все поддержали инициативу о заявлении и его содержание, отметила Умрихина, которая также присутствовала на заседании клуба.11 декабря стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму. Российского археолога подозревают "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей – ред.). В СМИ Польши уточнялось, что ученый задержан 4 декабря.При этом Бутягин работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Республики.15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за КрымаЗадержание ученого Бутягина в Польше: в МИД РФ прокомментировали ситуациюКто и зачем инициировал задержание в Европе ученого из России Бутягина
Новости
В ЮНЕСКО направят заявление Византийского клуба в защиту Бутягина

Заявление Византийского клуба направят в ЮНЕСКО в защиту археолога Бутягина

09:32 27.12.2025 (обновлено: 09:41 27.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В защиту задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина члены Византийского клуба приняли заявление, которое будет направлен в ЮНЕСКО. Об этом сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.
Ранее директор Института археологии Крыма, доктор исторических наук Вадим Майко сообщил, что задержанный в Польше российский археолог Александр Бутягин невиновен, доказательства в его защиту собраны и будут переданы в Эрмитаж.
"Состоялось заседание Византийского клуба в Москве, в повестке дня был вопрос о спасении известного российского археолога Александра Бутягина. Подготовлено заявление о незаконном задержании в Польше археолога. Заявление будет направлено в МИД России и в ЮНЕСКО через полномочного представителя России при организации", – сказала директор музея РИА Новости.
Заявление будет подписано митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном, председателем Византийского клуба — постпредом Крыма при президенте России Георгием Мурадовым и академиком РАН, историком-византинистом Сергеем Карповым, отметила она. В Византийский клуб входят известные ученые, общественные деятели, представители властей России, все поддержали инициативу о заявлении и его содержание, отметила Умрихина, которая также присутствовала на заседании клуба.
11 декабря стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму. Российского археолога подозревают "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей – ред.). В СМИ Польши уточнялось, что ученый задержан 4 декабря.
При этом Бутягин работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Республики.
15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.
Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.
