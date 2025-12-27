https://crimea.ria.ru/20251227/v-yunesko-napravyat-zayavlenie-vizantiyskogo-kluba-v-zaschitu-butyagina-1152020228.html

В ЮНЕСКО направят заявление Византийского клуба в защиту Бутягина

В ЮНЕСКО направят заявление Византийского клуба в защиту Бутягина - РИА Новости Крым, 27.12.2025

В ЮНЕСКО направят заявление Византийского клуба в защиту Бутягина

В защиту задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина члены Византийского клуба приняли заявление, которое будет направлен в ЮНЕСКО. Об этом... РИА Новости Крым, 27.12.2025

2025-12-27T09:32

2025-12-27T09:32

2025-12-27T09:41

александр бутягин

юнеско

татьяна умрихина

восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)

археология в крыму

археология

польша

политика

тихон шевкунов

георгий мурадов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:693:2409:2048_1920x0_80_0_0_6f8db779a518eb423d37e4d1f9082a43.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В защиту задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина члены Византийского клуба приняли заявление, которое будет направлен в ЮНЕСКО. Об этом сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.Ранее директор Института археологии Крыма, доктор исторических наук Вадим Майко сообщил, что задержанный в Польше российский археолог Александр Бутягин невиновен, доказательства в его защиту собраны и будут переданы в Эрмитаж.Заявление будет подписано митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном, председателем Византийского клуба — постпредом Крыма при президенте России Георгием Мурадовым и академиком РАН, историком-византинистом Сергеем Карповым, отметила она. В Византийский клуб входят известные ученые, общественные деятели, представители властей России, все поддержали инициативу о заявлении и его содержание, отметила Умрихина, которая также присутствовала на заседании клуба.11 декабря стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму. Российского археолога подозревают "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей – ред.). В СМИ Польши уточнялось, что ученый задержан 4 декабря.При этом Бутягин работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Республики.15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за КрымаЗадержание ученого Бутягина в Польше: в МИД РФ прокомментировали ситуациюКто и зачем инициировал задержание в Европе ученого из России Бутягина

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бутягин, юнеско, татьяна умрихина, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), археология в крыму, археология, польша, политика, тихон шевкунов, георгий мурадов, вадим майко