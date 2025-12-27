Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе дым окутал многоквартирный дом – что известно - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251227/v-simferopole-dym-okutal-mnogokvartirnyy-dom--chto-izvestno-1152030534.html
В Симферополе дым окутал многоквартирный дом – что известно
В Симферополе дым окутал многоквартирный дом – что известно - РИА Новости Крым, 27.12.2025
В Симферополе дым окутал многоквартирный дом – что известно
В Симферополе в районе Куйбышевского рынка в субботу произошло задымление в двухэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T15:45
2025-12-27T15:45
крым
симферополь
пожар
гу мчс рф по республике крым
происшествия
городская среда
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152030423_0:82:616:429_1920x0_80_0_0_cb3da554cc0e2b6a25e3cc326b941f8f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе в районе Куйбышевского рынка в субботу произошло задымление в двухэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что в 15:07 задымление было локализовано на площади 10 "квадратов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152030423_0:24:616:486_1920x0_80_0_0_05dd45c2ae3c4b9e58a72866a29d1444.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, городская среда, новости крыма, общество
В Симферополе дым окутал многоквартирный дом – что известно

В Симферополе произошло задымление на чердаке в многоквартирном доме – МЧС

15:45 27.12.2025
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе произошло задымление на чердаке в многоквартирном доме
В Симферополе произошло задымление на чердаке в многоквартирном доме - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе в районе Куйбышевского рынка в субботу произошло задымление в двухэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"Задымление на чердаке двухэтажного многоквартирного дома произошло на площади 10 квадратных метров, работают спасатели", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в 15:07 задымление было локализовано на площади 10 "квадратов".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСимферопольПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияГородская средаНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01Уничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске
15:45В Симферополе дым окутал многоквартирный дом – что известно
15:33Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина
15:14В Керчи вандалы повредили новогодние инсталляции
14:57Число пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Белоруссии выросло до пяти
14:43В Крыму город Саки частично остался без тепла: прокуратура ведет проверку
14:31Снег в Крыму - фотолента РИА Новости Крым
14:10Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
13:45Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф
13:19Где в Крыму в субботу нет воды из-за аварийно-ремонтных работ
12:58Новости СВО: армия России поразила скопления ВСУ и иностранных наемников
12:23"Кинжалы" ударили по энергетике и ВПК Украины
12:10Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Керчи
12:04Правительство РФ продлило до марта ограничения на экспорт бензина и ДТ
11:41В Белоруссии перевернулся автобус - пострадали четверо россиян
11:32Мощные удары по Украине - что поражено
11:05Крымский мост сейчас: обстановка после перекрытия движения
10:51Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направлении
10:38Крымский мост открыли для движения
10:31Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты временно перекрыта
Лента новостейМолния