В Симферополе дым окутал многоквартирный дом – что известно
В Симферополе дым окутал многоквартирный дом – что известно - РИА Новости Крым, 27.12.2025
В Симферополе дым окутал многоквартирный дом – что известно
В Симферополе в районе Куйбышевского рынка в субботу произошло задымление в двухэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС... РИА Новости Крым, 27.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152030423_0:82:616:429_1920x0_80_0_0_cb3da554cc0e2b6a25e3cc326b941f8f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе в районе Куйбышевского рынка в субботу произошло задымление в двухэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что в 15:07 задымление было локализовано на площади 10 "квадратов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
В Симферополе дым окутал многоквартирный дом – что известно
