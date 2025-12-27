Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 27.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251227/v-sevastopole-vozdushnaya-trevoga-1151980498.html
В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 27.12.2025
В Севастополе воздушная тревога
Сирены звучат в Севастополе – в городе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
2025-12-27T09:53
2025-12-27T09:56
срочные новости крыма
новости крыма
крым
севастополь
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Сирены звучат в Севастополе – в городе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в помещении, а также перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе воздушная тревога

В Севастополе объявили воздушную тревогу

09:53 27.12.2025 (обновлено: 09:56 27.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Сирены звучат в Севастополе – в городе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона в Telegram.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в помещении, а также перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Лента новостейМолния