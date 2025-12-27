https://crimea.ria.ru/20251227/v-sevastopole-vozdushnaya-trevoga-1151980498.html

В Севастополе воздушная тревога

В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 27.12.2025

В Севастополе воздушная тревога

Сирены звучат в Севастополе – в городе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Сирены звучат в Севастополе – в городе объявлена воздушная тревога, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо сразу пройти в убежища или занять безопасное положение в помещении, а также перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

