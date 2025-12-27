https://crimea.ria.ru/20251227/v-ozhidanii-shtorma-v-sevastopole-otmenyayut-vse-reysy-morskogo-transporta-1152036972.html

В ожидании шторма: в Севастополе отменяют все рейсы морского транспорта

В ожидании шторма: в Севастополе отменяют все рейсы морского транспорта - РИА Новости Крым, 27.12.2025

В ожидании шторма: в Севастополе отменяют все рейсы морского транспорта

В Севастополе в воскресенье, 28 декабря, не будут курсировать катера и паромы. Это связано с ожидающимся в регионе штормом, предупредили в городском... РИА Новости Крым, 27.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 28 декабря, не будут курсировать катера и паромы. Это связано с ожидающимся в регионе штормом, предупредили в городском департаменте транспорта.Отмечается, что в воскресенье в регионе прогнозируют дождь со снегом, усиление ветра до 30 метров в секунду и ночные заморозки до -1. В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

