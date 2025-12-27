https://crimea.ria.ru/20251227/v-ozhidanii-shtorma-v-sevastopole-otmenyayut-vse-reysy-morskogo-transporta-1152036972.html
В ожидании шторма: в Севастополе отменяют все рейсы морского транспорта
В ожидании шторма: в Севастополе отменяют все рейсы морского транспорта - РИА Новости Крым, 27.12.2025
В ожидании шторма: в Севастополе отменяют все рейсы морского транспорта
В Севастополе в воскресенье, 28 декабря, не будут курсировать катера и паромы. Это связано с ожидающимся в регионе штормом, предупредили в городском... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T19:51
2025-12-27T19:51
2025-12-27T19:51
севастополь
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
крымская погода
погода в крыму
шторм
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326619_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_f30ef67aa7ba4899d04259ef570d6793.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 28 декабря, не будут курсировать катера и паромы. Это связано с ожидающимся в регионе штормом, предупредили в городском департаменте транспорта.Отмечается, что в воскресенье в регионе прогнозируют дождь со снегом, усиление ветра до 30 метров в секунду и ночные заморозки до -1. В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326619_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e633afd8289c0e270b2c7ee3e6fad1d4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, общество
В ожидании шторма: в Севастополе отменяют все рейсы морского транспорта
В Севастополе 28 декабря отменяют все рейсы морского пассажирского транспорта