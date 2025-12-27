Рейтинг@Mail.ru
В ожидании шторма: в Севастополе отменяют все рейсы морского транспорта - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251227/v-ozhidanii-shtorma-v-sevastopole-otmenyayut-vse-reysy-morskogo-transporta-1152036972.html
В ожидании шторма: в Севастополе отменяют все рейсы морского транспорта
В ожидании шторма: в Севастополе отменяют все рейсы морского транспорта - РИА Новости Крым, 27.12.2025
В ожидании шторма: в Севастополе отменяют все рейсы морского транспорта
В Севастополе в воскресенье, 28 декабря, не будут курсировать катера и паромы. Это связано с ожидающимся в регионе штормом, предупредили в городском... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T19:51
2025-12-27T19:51
севастополь
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
крымская погода
погода в крыму
шторм
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326619_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_f30ef67aa7ba4899d04259ef570d6793.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 28 декабря, не будут курсировать катера и паромы. Это связано с ожидающимся в регионе штормом, предупредили в городском департаменте транспорта.Отмечается, что в воскресенье в регионе прогнозируют дождь со снегом, усиление ветра до 30 метров в секунду и ночные заморозки до -1. В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326619_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e633afd8289c0e270b2c7ee3e6fad1d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, общество
В ожидании шторма: в Севастополе отменяют все рейсы морского транспорта

В Севастополе 28 декабря отменяют все рейсы морского пассажирского транспорта

19:51 27.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в воскресенье, 28 декабря, не будут курсировать катера и паромы. Это связано с ожидающимся в регионе штормом, предупредили в городском департаменте транспорта.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт завтра осуществлять движение не будет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в воскресенье в регионе прогнозируют дождь со снегом, усиление ветра до 30 метров в секунду и ночные заморозки до -1.
В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольТранспортМорской транспортОбщественный транспортДепартамент транспорта СевастополяНовости СевастополяКрымская погодаПогода в КрымуШтормШтормовое предупреждениеОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:02Массированная атака на Москву сегодня: за два часа сбиты 23 БПЛА
20:46Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами
20:37Армия России освободила шесть населенных пунктов
20:21Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России
20:13Атаки на Севастополь и вопрос окончания СВО – топ новостей недели
19:51В ожидании шторма: в Севастополе отменяют все рейсы морского транспорта
19:28Атака на Москву: ПВО сбила пять беспилотников за 40 минут
19:01Зеленский подсчитал стоимость восстановления Украины за счет США
18:43Под Алуштой в Крыму горит магазин
18:29Пять человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Симферополе
18:13Сила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВО
17:55На Украине военкомы похитили настоятеля храма УПЦ из больницы
17:4017-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы
17:31"Звонкий спектакль": чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа
17:06Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
16:56Три беспилотника сбиты на подлете к Москве
16:52Пеший десант: в Симферополе снег убирают более 400 дворников
16:31ЕС на рождественские праздники обновил рекорд отбора газа из хранилищ
16:19В "Новом Херсонесе" появился сказочный лес и вертеп с живыми овечками
16:01Уничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске
Лента новостейМолния