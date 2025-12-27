https://crimea.ria.ru/20251227/v-novom-khersonese-poyavilsya-skazochnyy-les-i-vertep-s-zhivymi-ovechkami-1152032102.html
В "Новом Херсонесе" появился сказочный лес и вертеп с живыми овечками
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Больше 10 миллионов огоньков, настоящий сказочный лес, пятидесятиметровый световой тоннель – так нарядили музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" к празднованию Нового года и Рождества Христова в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" встречает гостей сказочным убранством. Здесь уже все готово к празднованию Нового года и Рождества Христова", – сказано в сообщении.
Губернатор уточнил, что в "Новом Херсонесе" девять дней трудились специалисты, инженеры и световые дизайнеры, создавая новые, еще более масштабные праздничные конструкции.
На украшение парка ушло 100 километров гирлянд, а это по самым скромным подсчетам – свыше 10 миллионов огней. Здесь нарядили 1200 туй, добавили световые деревья, из которых получился настоящий сказочный лес.
Кроме того, центральные аллеи озарили фонари с изящными узорами, а газоны украсили светящиеся шары, похожие на парящие жемчужины, отметил Развожаев. Также в этом году смонтировали пятидесятиметровый световой тоннель – это одно из самых ярких пространств для семейных фотографий.
"Конечно, главное украшение – две рождественских елки, установленные у Свято-Владимирского собора, и нарядная ель в центре парка", – уверен Развожаев.
Гостей парка встречает рождественский вертеп с живыми овечками. Всех приветствуют актеры театрализованного шествия "Таврический вояж" и звучат произведения классической музыки.
"Севастопольцы сейчас приходят в "Новый Херсонес" за новогодним настроением, устраивают семейные фотосессии и проводят время в праздничной атмосфере любимого города", – подытожил губернатор Севастополя.
Накануне сообщалось, что в Севастополе на площади Нахимова открылась новогодняя ярмарка
– она будет работать до 10 января. Площадка будет открыта ежедневно с 11.00 до 23.00, а в новогоднюю ночь – до 02.00. На ярмарке работают фудкорты, предлагают сладости от местных кондитеров, игрушки и украшения для елок.
