В "Новом Херсонесе" появился сказочный лес и вертеп с живыми овечками

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Больше 10 миллионов огоньков, настоящий сказочный лес, пятидесятиметровый световой тоннель – так нарядили музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" к празднованию Нового года и Рождества Христова в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" встречает гостей сказочным убранством. Здесь уже все готово к празднованию Нового года и Рождества Христова", – сказано в сообщении.Губернатор уточнил, что в "Новом Херсонесе" девять дней трудились специалисты, инженеры и световые дизайнеры, создавая новые, еще более масштабные праздничные конструкции.На украшение парка ушло 100 километров гирлянд, а это по самым скромным подсчетам – свыше 10 миллионов огней. Здесь нарядили 1200 туй, добавили световые деревья, из которых получился настоящий сказочный лес.Кроме того, центральные аллеи озарили фонари с изящными узорами, а газоны украсили светящиеся шары, похожие на парящие жемчужины, отметил Развожаев. Также в этом году смонтировали пятидесятиметровый световой тоннель – это одно из самых ярких пространств для семейных фотографий.Гостей парка встречает рождественский вертеп с живыми овечками. Всех приветствуют актеры театрализованного шествия "Таврический вояж" и звучат произведения классической музыки."Севастопольцы сейчас приходят в "Новый Херсонес" за новогодним настроением, устраивают семейные фотосессии и проводят время в праздничной атмосфере любимого города", – подытожил губернатор Севастополя.Накануне сообщалось, что в Севастополе на площади Нахимова открылась новогодняя ярмарка – она будет работать до 10 января. Площадка будет открыта ежедневно с 11.00 до 23.00, а в новогоднюю ночь – до 02.00. На ярмарке работают фудкорты, предлагают сладости от местных кондитеров, игрушки и украшения для елок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе на маршруты вышли новогодние троллейбусыКубань на новогодние каникулы посетит более полумиллиона туристовВ Керчи вандалы повредили новогодние инсталляции

