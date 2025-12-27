Рейтинг@Mail.ru
В Крыму город Саки частично остался без тепла: прокуратура ведет проверку - РИА Новости Крым, 27.12.2025
В Крыму город Саки частично остался без тепла: прокуратура ведет проверку
В крымском городе Саки абоненты нескольких улиц остались без теплоснабжения. Республиканская прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном ведомстве. РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В крымском городе Саки абоненты нескольких улиц остались без теплоснабжения. Республиканская прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном ведомстве.Ранее глава администрации города Саки Юлия Предыбайло в своем Telegram-канале сообщала, что в связи с утечкой теплоносителя, остановлено теплоснабжение по некоторым адресам.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отметили в прокуратуре."Ход и результаты проведения восстановительных работ находятся под контролем", – подчеркнули в надзорном ведомстве.Ранее в организации "КРЫМТЭЦ" разъяснили, кто отвечает за подачу ресурса и в каких случаях жители могут требовать перерасчет. Эксперты компании объяснили порядок действий при нарушении температурных норм и допустимые сроки отключений, чтобы люди знали, как защитить свои права.Кроме того, сообщалось, что больше 30 улиц и четыре села в семи районах Крыма в субботу остались без водоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В крымском городе Саки абоненты нескольких улиц остались без теплоснабжения. Республиканская прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее глава администрации города Саки Юлия Предыбайло в своем Telegram-канале сообщала, что в связи с утечкой теплоносителя, остановлено теплоснабжение по некоторым адресам.
"Прокуратура Крыма взяла под контроль соблюдение прав граждан в связи с ограничением теплоснабжения абонентов на территории города Саки", – сказано в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отметили в прокуратуре.
"Ход и результаты проведения восстановительных работ находятся под контролем", – подчеркнули в надзорном ведомстве.
Ранее в организации "КРЫМТЭЦ" разъяснили, кто отвечает за подачу ресурса и в каких случаях жители могут требовать перерасчет. Эксперты компании объяснили порядок действий при нарушении температурных норм и допустимые сроки отключений, чтобы люди знали, как защитить свои права.
Кроме того, сообщалось, что больше 30 улиц и четыре села в семи районах Крыма в субботу остались без водоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ.
