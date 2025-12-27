https://crimea.ria.ru/20251227/v-krymu-gorod-saki-chastichno-ostalsya-bez-tepla-prokuratura-vedet-proverku-1152028920.html
В Крыму город Саки частично остался без тепла: прокуратура ведет проверку
В Крыму город Саки частично остался без тепла: прокуратура ведет проверку
2025-12-27T14:43
2025-12-27T14:43
2025-12-27T14:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В крымском городе Саки абоненты нескольких улиц остались без теплоснабжения. Республиканская прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном ведомстве.Ранее глава администрации города Саки Юлия Предыбайло в своем Telegram-канале сообщала, что в связи с утечкой теплоносителя, остановлено теплоснабжение по некоторым адресам.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отметили в прокуратуре."Ход и результаты проведения восстановительных работ находятся под контролем", – подчеркнули в надзорном ведомстве.Ранее в организации "КРЫМТЭЦ" разъяснили, кто отвечает за подачу ресурса и в каких случаях жители могут требовать перерасчет. Эксперты компании объяснили порядок действий при нарушении температурных норм и допустимые сроки отключений, чтобы люди знали, как защитить свои права.Кроме того, сообщалось, что больше 30 улиц и четыре села в семи районах Крыма в субботу остались без водоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет экспертаВ Крыму оштрафовали работников УК из-за проблем с отопительным сезономПод Симферополем строят дополнительный водовод
