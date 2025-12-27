Рейтинг@Mail.ru
В Керчи вандалы повредили новогодние инсталляции - РИА Новости Крым, 27.12.2025
В Керчи вандалы повредили новогодние инсталляции
В Керчи вандалы повредили новогодние инсталляции - РИА Новости Крым, 27.12.2025
В Керчи вандалы повредили новогодние инсталляции
В Керчи неизвестные повредили новогодние украшения города на площади Ленина и у дома культуры. Об инциденте сообщил глава администрации Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Керчи неизвестные повредили новогодние украшения города на площади Ленина и у дома культуры. Об инциденте сообщил глава администрации Олег Каторгин.И добавил, что в субботу городские службы восстановили поврежденные конструкции.Ранее Каторгин сообщал, что Керчь преобразилась к Новому году. Вдоль улицы Кирова появилась аллея светящихся деревьев, в Молодежном парке появилась новогодняя локация, украшенная живой хвоей и елочными игрушками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Керчи вандалы повредили новогодние инсталляции

В Керчи неизвестные повредили ограждения двух новогодних елок - мэр

15:14 27.12.2025 (обновлено: 15:28 27.12.2025)
 
В Керчи вандалы повредили новогодние елки
В Керчи вандалы повредили новогодние елки
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Керчи неизвестные повредили новогодние украшения города на площади Ленина и у дома культуры. Об инциденте сообщил глава администрации Олег Каторгин.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи вандалы повредили новогодние елки
В Керчи вандалы повредили новогодние елки
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
В Керчи вандалы повредили новогодние елки

"К сожалению, прошлой ночью в Керчи произошли акты вандализма. Были повреждены ограждения сразу у двух новогодних елок города — на площади Ленина и у ДК "Корабел". Не исключено, что это могла быть целенаправленная акция", - написал он в Telegram.

И добавил, что в субботу городские службы восстановили поврежденные конструкции.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи вандалы повредили новогодние елки
В Керчи вандалы повредили новогодние елки
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
В Керчи вандалы повредили новогодние елки
Ранее Каторгин сообщал, что Керчь преобразилась к Новому году. Вдоль улицы Кирова появилась аллея светящихся деревьев, в Молодежном парке появилась новогодняя локация, украшенная живой хвоей и елочными игрушками.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаНовогодние украшения в Керчи
Новогодние украшения в Керчи
1 из 3
Новогодние украшения в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаНовогодние украшения в Керчи
Новогодние украшения в Керчи
2 из 3
Новогодние украшения в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаНовогодние украшения в Керчи
Новогодние украшения в Керчи
3 из 3
Новогодние украшения в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
1 из 3
Новогодние украшения в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
2 из 3
Новогодние украшения в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
3 из 3
Новогодние украшения в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КерчьКрымВандалыВандализмПроисшествияОлег КаторгинНовости КрымаОбщество
 
