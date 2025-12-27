В Керчи вандалы повредили новогодние инсталляции
15:14 27.12.2025 (обновлено: 15:28 27.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Керчи неизвестные повредили новогодние украшения города на площади Ленина и у дома культуры. Об инциденте сообщил глава администрации Олег Каторгин.
"К сожалению, прошлой ночью в Керчи произошли акты вандализма. Были повреждены ограждения сразу у двух новогодних елок города — на площади Ленина и у ДК "Корабел". Не исключено, что это могла быть целенаправленная акция", - написал он в Telegram.
И добавил, что в субботу городские службы восстановили поврежденные конструкции.
Ранее Каторгин сообщал, что Керчь преобразилась к Новому году. Вдоль улицы Кирова появилась аллея светящихся деревьев, в Молодежном парке появилась новогодняя локация, украшенная живой хвоей и елочными игрушками.
