В Керчи вандалы повредили новогодние инсталляции

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Керчи неизвестные повредили новогодние украшения города на площади Ленина и у дома культуры. Об инциденте сообщил глава администрации Олег Каторгин.И добавил, что в субботу городские службы восстановили поврежденные конструкции.Ранее Каторгин сообщал, что Керчь преобразилась к Новому году. Вдоль улицы Кирова появилась аллея светящихся деревьев, в Молодежном парке появилась новогодняя локация, украшенная живой хвоей и елочными игрушками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

