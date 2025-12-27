В Белоруссии перевернулся автобус - пострадали четверо россиян

https://crimea.ria.ru/20251227/v-belorussii-perevernulsya-avtobus----postradali-chetvero-rossiyan-1152022311.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Белоруссии перевернулся пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Брест. Четверо россиян пострадали. Об этом сказано в сообщении агентства "Спутник Ближнее зарубежье" со ссылкой на российское посольство.Уточняется, что автобус из Москвы в Брест попал в ДТП в Витебской области сегодня утром. Он съехал в кювет и перевернулся. В результате погибла одна пассажирка – гражданка Беларуси."Российские дипломаты находятся в контакте с правоохранительными органами, профильными ведомствами и медицинскими организациями Республики Беларусь и готовы оказать пострадавшим россиянам необходимую помощь", – отметили в публикации.Также в субботу стало известно, что ДТП с участием 56 автомобилей произошло в ночь на субботу в японской префектуре Гумма. По свидетельствам очевидцев, авария произошла на склоне и за поворотом, из-за чего следовавшие за грузовиком водители не видели места происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина с 8 людьми провалилась под лед в Якутске - есть погибшиеНа трассе М-4 "Дон" затруднено движение из-за аварийДвое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму

