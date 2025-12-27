Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии перевернулся автобус - пострадали четверо россиян - РИА Новости Крым, 27.12.2025
В Белоруссии перевернулся автобус - пострадали четверо россиян
В Белоруссии перевернулся автобус - пострадали четверо россиян - РИА Новости Крым, 27.12.2025
В Белоруссии перевернулся автобус - пострадали четверо россиян
В Белоруссии перевернулся пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Брест. Четверо россиян пострадали. Об этом сказано в сообщении агентства "Спутник... РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Белоруссии перевернулся пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Брест. Четверо россиян пострадали. Об этом сказано в сообщении агентства "Спутник Ближнее зарубежье" со ссылкой на российское посольство.Уточняется, что автобус из Москвы в Брест попал в ДТП в Витебской области сегодня утром. Он съехал в кювет и перевернулся. В результате погибла одна пассажирка – гражданка Беларуси."Российские дипломаты находятся в контакте с правоохранительными органами, профильными ведомствами и медицинскими организациями Республики Беларусь и готовы оказать пострадавшим россиянам необходимую помощь", – отметили в публикации.Также в субботу стало известно, что ДТП с участием 56 автомобилей произошло в ночь на субботу в японской префектуре Гумма. По свидетельствам очевидцев, авария произошла на склоне и за поворотом, из-за чего следовавшие за грузовиком водители не видели места происшествия.
В Белоруссии перевернулся автобус - пострадали четверо россиян

Четверо россиян пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Белоруссии

11:41 27.12.2025 (обновлено: 12:01 27.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Белоруссии перевернулся пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Брест. Четверо россиян пострадали. Об этом сказано в сообщении агентства "Спутник Ближнее зарубежье" со ссылкой на российское посольство.
"Четверо граждан РФ пострадали в ДТП с автобусом в Беларуси", – сказано в сообщении.
Уточняется, что автобус из Москвы в Брест попал в ДТП в Витебской области сегодня утром. Он съехал в кювет и перевернулся. В результате погибла одна пассажирка – гражданка Беларуси.
"Российские дипломаты находятся в контакте с правоохранительными органами, профильными ведомствами и медицинскими организациями Республики Беларусь и готовы оказать пострадавшим россиянам необходимую помощь", – отметили в публикации.
Также в субботу стало известно, что ДТП с участием 56 автомобилей произошло в ночь на субботу в японской префектуре Гумма. По свидетельствам очевидцев, авария произошла на склоне и за поворотом, из-за чего следовавшие за грузовиком водители не видели места происшествия.
