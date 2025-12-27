Рейтинг@Mail.ru
27.12.2025
Уничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске
Уничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Уничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске
Купянск в Харьковской области Украины находится под контролем российских военнослужащих. Бойцы группировки "Запад" рассказали о ситуации в городе со своих... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T16:01
2025-12-27T16:02
новости сво
группировка войск "запад"
купянск
харьковская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Купянск в Харьковской области Украины находится под контролем российских военнослужащих. Бойцы группировки "Запад" рассказали о ситуации в городе со своих боевых позиций. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.Командир роты 1427 мотострелкового полка 6 ОА с позывным "Уран" сообщил, что вместе с бойцами выполняет задачи на одной из центральных улиц города.Командир штурмовой группы 1486 мотострелкового полка с позывным "Колосс" работает на Купянском молочно-консервном комбинате.Командир роты с позывным "Гранит" находится в самом центре Купянска."Мои ребята успешно выполняют задачи. Победа будет за нами. Враг будет разбит", – уверен командир.20 ноября начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе посещения главой государства одного из командных пунктов группировки "Запад" доложил президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что российские войска освободили город Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение окруженных украинских формирований на левом берегу реки Оскол.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Чего стоять на пороге, заходи в дом" — Путин о Зеленском в КупянскеМирного соглашения по Украине может не быть – ЗеленскийКрупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России
купянск
харьковская область
новости сво, группировка войск "запад", купянск, харьковская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , видео, видео
Уничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске

Бойцы группировки войск "Запад" рассказали об обстановке в Купянске Харьковской области

16:01 27.12.2025 (обновлено: 16:02 27.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Купянск в Харьковской области Украины находится под контролем российских военнослужащих. Бойцы группировки "Запад" рассказали о ситуации в городе со своих боевых позиций. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

"Город Купянск находится под контролем подразделений 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", – сказано в сообщении.

Командир роты 1427 мотострелкового полка 6 ОА с позывным "Уран" сообщил, что вместе с бойцами выполняет задачи на одной из центральных улиц города.
"Я нахожусь в городе Купянске на улице 1-го мая, на которой успешно работаю со своим подразделением. Твердо стоим, стояли и будем стоять на своих позициях в городе, продолжая уничтожать мелкие шайки, именно шайки противника, забившегося по норам", - рассказал он.
Командир штурмовой группы 1486 мотострелкового полка с позывным "Колосс" работает на Купянском молочно-консервном комбинате.
"Мое подразделение успешно выполняет задачи на Купянском молочно-консервном комбинате. Как видите, ВСУ тут нет и быть не может", доложил "Колосс".
Командир роты с позывным "Гранит" находится в самом центре Купянска.
"Мои ребята успешно выполняют задачи. Победа будет за нами. Враг будет разбит", – уверен командир.
"Мы находимся в Купянске, производим зачистку зданий и подвалов от разрозненных групп противника", также рассказал командир роты 1843 мотострелкового полка с позывным "Тайфун".
20 ноября начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе посещения главой государства одного из командных пунктов группировки "Запад" доложил президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что российские войска освободили город Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение окруженных украинских формирований на левом берегу реки Оскол.
