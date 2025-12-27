https://crimea.ria.ru/20251227/unichtozhaem-melkie-shayki-vsu-komandiry-armii-rossii-o-situatsii-v-kupyanske-1152031068.html

Уничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске

Купянск в Харьковской области Украины находится под контролем российских военнослужащих. Бойцы группировки "Запад" рассказали о ситуации в городе со своих... РИА Новости Крым, 27.12.2025

2025-12-27T16:01

новости сво

группировка войск "запад"

купянск

харьковская область

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

видео

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Купянск в Харьковской области Украины находится под контролем российских военнослужащих. Бойцы группировки "Запад" рассказали о ситуации в городе со своих боевых позиций. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.Командир роты 1427 мотострелкового полка 6 ОА с позывным "Уран" сообщил, что вместе с бойцами выполняет задачи на одной из центральных улиц города.Командир штурмовой группы 1486 мотострелкового полка с позывным "Колосс" работает на Купянском молочно-консервном комбинате.Командир роты с позывным "Гранит" находится в самом центре Купянска."Мои ребята успешно выполняют задачи. Победа будет за нами. Враг будет разбит", – уверен командир.20 ноября начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе посещения главой государства одного из командных пунктов группировки "Запад" доложил президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что российские войска освободили город Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение окруженных украинских формирований на левом берегу реки Оскол.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

купянск

харьковская область

Новости

