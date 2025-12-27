Рейтинг@Mail.ru
Три беспилотника сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251227/tri-bespilotnika-sbity-na-podlete-k-moskve-1152033196.html
Три беспилотника сбиты на подлете к Москве
Три беспилотника сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Три беспилотника сбиты на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны России вечером в субботу отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T16:56
2025-12-27T17:14
москва
московская область
сергей собянин
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости сво
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3e1c57d9ffeb2294bfc9738cef5b6b75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России вечером в субботу отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.В аэропортах Шереметьево и Внуково введены временные ограничения на полеты.Ранее 36 вражеских БПЛА сбили над территорией Брянской области, сообщало Минобороны.В пятницу в поселке Кировское в Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры. На месте удара тушат пожар. Жертв и пострадавших нет. Гражданские объекты не пострадали.Всего в течение минувшего дня над полуостровом отразили четыре воздушные атаки и сбили 45 БПЛА. Вечером в пятницу в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над Крымом и Черным морем четырех дронов, днем – еще 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вечером стало известно об отражении атаки еще 24 БПЛА. В ночь на 26 декабря над регионом сбили пять вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251227/glavar-rdk-kapustin-likvidirovan-na-zaporozhskom-napravlenii-1152021854.html
москва
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ea071b0881d79fe5848f25e25a07adf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, московская область, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, безопасность, новости
Три беспилотника сбиты на подлете к Москве

На подлете к Москве сбиты три украинских беспилотника

16:56 27.12.2025 (обновлено: 17:14 27.12.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России вечером в субботу отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram.

В аэропортах Шереметьево и Внуково введены временные ограничения на полеты.
Ранее 36 вражеских БПЛА сбили над территорией Брянской области, сообщало Минобороны.
В пятницу в поселке Кировское в Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры. На месте удара тушат пожар. Жертв и пострадавших нет. Гражданские объекты не пострадали.
Всего в течение минувшего дня над полуостровом отразили четыре воздушные атаки и сбили 45 БПЛА. Вечером в пятницу в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над Крымом и Черным морем четырех дронов, днем – еще 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вечером стало известно об отражении атаки еще 24 БПЛА. В ночь на 26 декабря над регионом сбили пять вражеских дронов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крупнокалиберный пулемет Корд - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
10:51
Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направлении
 
МоскваМосковская областьСергей СобянинПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовости СВОБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Под Алуштой в Крыму горит магазин
18:29Пять человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Симферополе
18:13Сила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВО
17:55На Украине военкомы похитили настоятеля храма УПЦ из больницы
17:4017-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы
17:31"Звонкий спектакль": чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа
17:06Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
16:56Три беспилотника сбиты на подлете к Москве
16:52Пеший десант: в Симферополе снег убирают более 400 дворников
16:31ЕС на рождественские праздники обновил рекорд отбора газа из хранилищ
16:19В "Новом Херсонесе" появился сказочный лес и вертеп с живыми овечками
16:01Уничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске
15:45В Симферополе дым окутал многоквартирный дом – что известно
15:33Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина
15:14В Керчи вандалы повредили новогодние инсталляции
14:57Число пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Белоруссии выросло до пяти
14:43В Крыму город Саки частично остался без тепла: прокуратура ведет проверку
14:31Снег в Крыму - фотолента РИА Новости Крым
14:10Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
13:45Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф
Лента новостейМолния