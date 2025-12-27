https://crimea.ria.ru/20251227/tri-bespilotnika-sbity-na-podlete-k-moskve-1152033196.html

Три беспилотника сбиты на подлете к Москве

Три беспилотника сбиты на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 27.12.2025

Три беспилотника сбиты на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны России вечером в субботу отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 27.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России вечером в субботу отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.В аэропортах Шереметьево и Внуково введены временные ограничения на полеты.Ранее 36 вражеских БПЛА сбили над территорией Брянской области, сообщало Минобороны.В пятницу в поселке Кировское в Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры. На месте удара тушат пожар. Жертв и пострадавших нет. Гражданские объекты не пострадали.Всего в течение минувшего дня над полуостровом отразили четыре воздушные атаки и сбили 45 БПЛА. Вечером в пятницу в Минобороны РФ сообщили об уничтожении над Крымом и Черным морем четырех дронов, днем – еще 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вечером стало известно об отражении атаки еще 24 БПЛА. В ночь на 26 декабря над регионом сбили пять вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

