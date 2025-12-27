Снег в Крыму - фотолента РИА Новости Крым
Снег в Симферополе в фотоленте РИА Новости Крым
Белоснежное покрывало накрыло парк имени Гагарина в Симферополе, одно из любимых мест прогулок горожан. В снегу деревья и тропинки. На пути даже можно встретить снеговика. После очень теплых ноября и декабря в Крыму выпал снег - он лежит на молодых листочках сирени и цветущих розах. Зимняя сказка в крымской столице – в объективе РИА Новости Крым.
