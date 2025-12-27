https://crimea.ria.ru/20251227/situatsiya-na-dorogakh-sevastopolya-pogoda-budet-ukhudshatsya-1152021120.html

Ситуация на дорогах Севастополя: погода будет ухудшаться

Больше 40 заявок об опасных дорожных участках из-за непогоды поступило в дежурно-диспетчерскую службу Севастополя. За ночь в городе-герое дорожные службы...

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Больше 40 заявок об опасных дорожных участках из-за непогоды поступило в дежурно-диспетчерскую службу Севастополя. За ночь в городе-герое дорожные службы израсходовали 430 тонн противогололедного материала. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.В диспетчерскую службу поступило 44 заявки. Комбинированные дорожные машины оперативно были направлены на место, уточнили специалисты.Утром в субботу сообщалось, что в Крыму выпало до 5 сантиметров осадков, дороги приводят в порядок более сотни машин. Специалисты провели очистку и противогололедную обработку более 7 тысяч километров дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад пришел в СевастопольКрым заметает снегом – ситуация на дорогахКрым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночь

