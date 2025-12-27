Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на дорогах Севастополя: погода будет ухудшаться - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Севастополя: погода будет ухудшаться
Ситуация на дорогах Севастополя: погода будет ухудшаться
Ситуация на дорогах Севастополя: погода будет ухудшаться
Больше 40 заявок об опасных дорожных участках из-за непогоды поступило в дежурно-диспетчерскую службу Севастополя. За ночь в городе-герое дорожные службы...
2025-12-27T10:21
2025-12-27T10:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Больше 40 заявок об опасных дорожных участках из-за непогоды поступило в дежурно-диспетчерскую службу Севастополя. За ночь в городе-герое дорожные службы израсходовали 430 тонн противогололедного материала. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.В диспетчерскую службу поступило 44 заявки. Комбинированные дорожные машины оперативно были направлены на место, уточнили специалисты.Утром в субботу сообщалось, что в Крыму выпало до 5 сантиметров осадков, дороги приводят в порядок более сотни машин. Специалисты провели очистку и противогололедную обработку более 7 тысяч километров дорог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад пришел в СевастопольКрым заметает снегом – ситуация на дорогахКрым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночь
севастополь
Ситуация на дорогах Севастополя: погода будет ухудшаться

Ситуация на дорогах Севастополя после снегопада

10:21 27.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Больше 40 заявок об опасных дорожных участках из-за непогоды поступило в дежурно-диспетчерскую службу Севастополя. За ночь в городе-герое дорожные службы израсходовали 430 тонн противогололедного материала. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.
"Севавтодор продолжает дежурить на дорогах Севастополя. За ночь дорожниками израсходовано 430 тонн противогололедного материала. Задействовано 15 единиц техники", – сказано в сообщении.
В диспетчерскую службу поступило 44 заявки. Комбинированные дорожные машины оперативно были направлены на место, уточнили специалисты.
"Большой объем работ проведен как в пригороде, так и на основных автомобильных дорогах, опасных участках, мостовых сооружениях, путях следования общественного транспорта", – добавили в сообщении.
Утром в субботу сообщалось, что в Крыму выпало до 5 сантиметров осадков, дороги приводят в порядок более сотни машин. Специалисты провели очистку и противогололедную обработку более 7 тысяч километров дорог.
