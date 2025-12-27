https://crimea.ria.ru/20251227/sila-golosa-v-krymu-sozdan-pervyy-v-rossii-khor-uchastnikov-svo-1152008152.html

Сила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВО

Сила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВО - РИА Новости Крым, 27.12.2025

Сила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВО

Кофе обладает свойством "сушить" слизистую голосовых связок. Они становятся менее эластичными. По этой причине вокалистам не рекомендуется пить этот напиток за...

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Кофе обладает свойством "сушить" слизистую голосовых связок. Они становятся менее эластичными. По этой причине вокалистам не рекомендуется пить этот напиток за несколько часов до выступления. Но если концерт очень важный и очень волнительный, если он первый и по этой причине - уникальный, то кофе не пьют за неделю! Именно так поступили супруги Виталий Ратковский и Татьяна Бородач из Симферополя. Он - ветеран СВО, участник региональной кадровой программы "Герои Крыма", она - заместитель руководителя комитета семей воинов Отечества. И оба они поют в хоре участников СВО имени Героя России Владислава Дорохина. Такой хор стал первым в России. Создан он в Крыму два месяца назад.На большую сцену коллектив впервые вышел 8 декабря. Дебютным стал ежегодный благотворительный концерт, посвященный Дню Героев Отечества "Вместе приближаем Победу!". Хор исполнил песню Олега Газманова "Офицеры". Да так, что зал аплодировал стоя, а люди - плакали.Работа начинается с распевки"Самое сложное - собрать всех вместе на репетицию. Ведь люди взрослые, у всех дела-заботы. Конечно, отклик в процессе работы замечательный! Очень стараются! Но вот регулярно выкраивать время для репетиции получается не у всех", - признается корреспонденту РИА Новости Крым преподаватель эстрадного вокала, руководитель хора Оксана Тригуб. И мудро замечает: "Работая со взрослыми, нужно иметь чуть больше принятия, не нервничать, а понимать, что ситуации бывают разные".Сейчас в хоре десять человек. К началу репетиции собираются всего четверо. Еще двое подтягиваются немногим позже. Объясняют: день суматошный, вечерний час-пик, в городе пробки."От занятия к занятию мы что-то делаем новое. И кто не пропускает - находится на шаг впереди. Сейчас мы собираемся всего раз в неделю, но перед выступлением собирались чаще. Важно быть в тонусе. Да и не хочется останавливаться на одной песне - пора расширять репертуар", - уточняет Тригуб.Сначала - "пение на закрытый рот", когда зубы разжаты, губы мягкие, затем "гимнастика" для круговой мышцы рта. Распевка - одна из важнейших частей работы по формированию и развитию певческих навыков, которые делают пение более выразительным.- А если придет к вам человек, у которого, как говорится, ни слуха, ни голоса, возьмете в коллектив?- Если человек говорит, то у него точно есть слух. (Улыбается). Просто есть люди, у которых присутствуют проблемы с интонированием. Но ведь нам, когда приходим в спортзал, тренер не обещает, что сядем на шпагат. То же самое и с голосом. Важна система, регулярные тренировки и желание достичь цели, к которой можно прийти даже маленькими шажочками.- Говорят, красивый голос — это уверенность в себе. Пение помогает выражать себя, справляться с эмоциями. Согласны?- Занятия вокалом — это медитация, успокоение. Люди приходят на вокал, чтобы расслабиться, чтобы раскрыть те эмоции, которые в обычной жизни они закапывают. На сцене можно позволить себе гораздо больше, чем в жизни. Кроме того, это еще и общение с единомышленниками, творческими людьми.Оксана Тригуб занимается вокалом с детьми и взрослыми. В следующем году ее студии в Евпатории исполнится 10 лет. Филиалу в Симферополе - два года.Песен много - цель однаЗа "лентой", на херсонском направлении, 58-летний боец с позывным "Борисыч" провел три месяца. Был водителем-топливозаправщиком военной техники. Уволен по состоянию здоровья. Инфаркт. Когда узнал, что набирают хор, проконсультировался с лечащим врачом, а можно ли петь? Кардиолог дала добро, сказала, что это даже будет улучшать, восстанавливать здоровье."Работу искал, но меня никуда с моим сердцем не берут. Взяли вот садовником по легкому, спокойному и свободному графику. Теперь вот еще петь взяли, и петь мне очень нравится", - признается "Борисыч".На вопрос, почему пошел на фронт, отвечает: "Так у меня отец военный. На афганской границе служил. Так что не пойти я не мог".Отсидеться в тылу не мог и кадровый советский офицер Виталий Ратковский. Позывной "Юстас". За "лентой" он провел два месяца. Сейчас он участник региональной кадровой программы "Герои Крыма". Стажировку проходил в министерстве ЖКХ."Ой, если бы не "Герои Крыма", он, наверное, опять бы на контракт ушел. Рвется туда. Но я его притормаживаю, говорю, что, конечно, ребятам нужна помощь. Но в данной ситуации твои знания и профессиональный опыт больше помогут здесь, на гражданке", - подключается к разговору Наталья Бородач, супруга Виталия.Именно она уговорила мужа стать участником хора. Пока он все думал, сомневался, у нее нашелся железный аргумент: "Ты ведь любишь петь, пойдем".Еще Наталья признается, что, отправляясь в дальнюю дорогу, к родственникам в Белоруссию, они вместе с мужем часто поют за рулем, чтобы не уснуть, чтобы веселее. Виталий уточняет с улыбкой: "У меня вообще семья поющая. Мы всегда с родителями пели. Дома собирались большие компании. И я когда-то был участником хора, даже выступал на центральном телевидении".А когда-то песня "От героев былых времен" из кинофильма "Офицеры" подвигла Виталия стать военным.Наталью Тимофееву за "лентой" называли "Тимохой". Позывной у нее такой. Она военный медик. На Херсонском направлении провела два года. На точке "триста". Подписала контракт с Минобороны. До этого работала медиком в гражданской больнице, еще на "скорой". Также на освобожденные территории выезжала - проводили медосмотры местного населения.Раньше "Тимоха" никогда не пела. Но, оказавшись в хоре, поняла: ей это очень нравится."Получаю удовольствие! Более того, в нашей студии очень хорошая, спокойная атмосфера. Родные сначала очень удивились, что на пение хожу, но, когда показала им видео с нашего концерта, им очень понравилось, они прониклись", - рассказывает она. И добавляет с улыбкой, что еще и танцевать пойдет, если организуют такой проект для участников СВО.Еще двое участников хора, которые оказались на репетиции в этот вечер, не являются участниками СВО. Но и посторонними их назвать никак нельзя. Они тоже свои. Так, студент-второкурсник колледжа Евгений Колбиев - волонтер. Как и его мама. О том, что в хоре нужны голоса, узнал от организации "Матери Крыма - солдатам Отечества". А София Шлыченко - из семьи военных. В 2014 году ее маму-пограничника, командировали в Крым из Выборга. Когда-то София была ученицей Оксаны Тригуб, теперь вместе с ней работает в студии и в хоре поет.Снова и снова звучат проникновенные строки: "Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. За Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать сердца". Хор оттачивает мастерство. И слез уже сдержать невозможно.На февраль запланированы выступления. И педагог просит хористов в новогодние каникулы пение не забрасывать. Они дружно обещают работать с голосом, стремиться к совершенству. Ведь их хор голосов - беспрецедентное событие, которое станет ярким примером для всех регионов России. Первый на очереди - Мурманск. Там уже загорелись идеей создания своего хора участников СВО. Приглашают и крымчан на гастроли. Осталось собрать репертуар.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о крымчанине Вадиме Мартовом, фронтовом звонаре, которого в Донбассе знают под позывным "Добрый". Он уже больше десяти лет владеет искусством колокольного звона. И уверен, что этот звук несет радость и исцеление людям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

