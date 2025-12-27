Рейтинг@Mail.ru
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
Вечером в субботу силы ПВО отразили новую попытку ВСУ ударить по Крыму. Над регионом за три часа сбили четыре вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Вечером в субботу силы ПВО отразили новую попытку ВСУ ударить по Крыму. Над регионом за три часа сбили четыре вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атаки были отражены в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени.Всего в этот период над регионами России сбили 43 дрона ВСУ. Над Ростовской областью уничтожили 15 БПЛА, над Волгоградской и Курской – по шесть, над Липецкой – четыре, над Белгородской – три и по одному над Владимирской, Калужской областями и Московским регионом, уточнили в оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
азовское море
Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем

Над Крымом и Азовским морем сбили шесть беспилотников за три часа

23:38 27.12.2025 (обновлено: 23:44 27.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Вечером в субботу силы ПВО отразили новую попытку ВСУ ударить по Крыму. Над регионом за три часа сбили четыре вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атаки были отражены в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым и два – над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении.
Всего в этот период над регионами России сбили 43 дрона ВСУ. Над Ростовской областью уничтожили 15 БПЛА, над Волгоградской и Курской – по шесть, над Липецкой – четыре, над Белгородской – три и по одному над Владимирской, Калужской областями и Московским регионом, уточнили в оборонном ведомстве.
