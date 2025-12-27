https://crimea.ria.ru/20251227/sbrosili-vzryvchatku-vo-dvor-v-kurskoy-oblasti-ot-udara-vsu-pogib-muzhchina-1152030237.html

Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина

Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина - РИА Новости Крым, 27.12.2025

Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина

В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома. Погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 27.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома. Погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Как написал Хинштейн в Telegram-канале, враг сбросил взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы."Мужчина погиб. Приношу соболезнования родным и близким. Информация о последствиях уточняется", – добавил губернатор.Накануне сообщалось, что в приграничном селе Белгородской области вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. Ранены двое – мужчина и 8-летний ребенок. FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Замостье Грайворонского округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направленииПогибших при атаке ВСУ волонтеров из Дагестана представят к наградам

