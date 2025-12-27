Рейтинг@Mail.ru
Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251227/sbrosili-vzryvchatku-vo-dvor-v-kurskoy-oblasti-ot-udara-vsu-pogib-muzhchina-1152030237.html
Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина
Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина
В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома. Погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T15:33
2025-12-27T15:34
курская область
происшествия
александр хинштейн
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома. Погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Как написал Хинштейн в Telegram-канале, враг сбросил взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы."Мужчина погиб. Приношу соболезнования родным и близким. Информация о последствиях уточняется", – добавил губернатор.Накануне сообщалось, что в приграничном селе Белгородской области вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. Ранены двое – мужчина и 8-летний ребенок. FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Замостье Грайворонского округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направленииПогибших при атаке ВСУ волонтеров из Дагестана представят к наградам
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, происшествия, александр хинштейн, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости
Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина

В Курской области в результате атаки украинского дрона по жилому дому погиб мужчина

15:33 27.12.2025 (обновлено: 15:34 27.12.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома. Погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В Глушковском районе в результате атаки БПЛА погиб мужчина", – сказано в сообщении.
Как написал Хинштейн в Telegram-канале, враг сбросил взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы.
"Мужчина погиб. Приношу соболезнования родным и близким. Информация о последствиях уточняется", – добавил губернатор.
Накануне сообщалось, что в приграничном селе Белгородской области вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. Ранены двое – мужчина и 8-летний ребенок. FPV-дрон нанес удар по автомобилю в селе Замостье Грайворонского округа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму беспилотник ВСУ поразил объект инфраструктуры
Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направлении
Погибших при атаке ВСУ волонтеров из Дагестана представят к наградам
 
Курская областьПроисшествияАлександр ХинштейнАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01Уничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске
15:45В Симферополе дым окутал многоквартирный дом – что известно
15:33Сбросили взрывчатку во двор: в Курской области от удара ВСУ погиб мужчина
15:14В Керчи вандалы повредили новогодние инсталляции
14:57Число пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Белоруссии выросло до пяти
14:43В Крыму город Саки частично остался без тепла: прокуратура ведет проверку
14:31Снег в Крыму - фотолента РИА Новости Крым
14:10Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
13:45Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф
13:19Где в Крыму в субботу нет воды из-за аварийно-ремонтных работ
12:58Новости СВО: армия России поразила скопления ВСУ и иностранных наемников
12:23"Кинжалы" ударили по энергетике и ВПК Украины
12:10Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Керчи
12:04Правительство РФ продлило до марта ограничения на экспорт бензина и ДТ
11:41В Белоруссии перевернулся автобус - пострадали четверо россиян
11:32Мощные удары по Украине - что поражено
11:05Крымский мост сейчас: обстановка после перекрытия движения
10:51Главарь РДК* Капустин** ликвидирован на Запорожском направлении
10:38Крымский мост открыли для движения
10:31Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты временно перекрыта
Лента новостейМолния