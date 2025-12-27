https://crimea.ria.ru/20251227/samaya-silnaya-s-8-dekabrya-vspyshka-proizoshla-na-solntse-1152019495.html

Самая сильная с 8 декабря вспышка произошла на Солнце

2025-12-27T07:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Самая сильная с 8 декабря вспышка произошла на Солнце, а на новогодние праздники может ожидается пик вспышечной активности звезды, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Вероятность формирования магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно на Новый год, несмотря на вероятный пик вспышечной активности, на данный момент считается невысокой из-за значительного удаления активных областей звезды от линии "Солнце — Земля", уточнили в лаборатории.Ученые отметили, что мощность произошедшей вспышки составила около 50% от порога высшего балла X. Максимум излучения зафиксирован в 04.50 мск."Интересно, что событие 8 декабря и сегодняшнее произошли, судя по всему, в одной и той же области Солнца, которая в начале декабря находилась на западном краю Солнца. За прошедшее время Солнце совершило примерно 2/3 оборота вокруг оси, и тот же центр активности, пройдя по обратной стороне, снова вернулся на видимую с Земли сторону - теперь на восточный край", - добавили ученые.Число дней с магнитными бурями в уходящем году стало максимальным за 10 лет, а дней с повышенным геомагнитным фоном – за двадцатилетие, сообщали ранее в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

https://crimea.ria.ru/20251226/novogodniy-feyerverk-na-solntse--uchenye-obeschayut-novye-vspyshki-1151998360.html

