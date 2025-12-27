https://crimea.ria.ru/20251227/salyut-i-feyerverki-v-krymu---chto-zaprescheno-i-kakoy-shtraf-1152027928.html
Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф
Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф
Крымские правоохранители напомнили о запрете запуска фейерверков и салютов в новогодние праздники. Информацию об этом республиканское МВД разместило в... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T13:45
2025-12-27T13:45
2025-12-27T13:46
новый год
закон и право
штрафы
мвд по республике крым
крым
безопасность республики крым и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110147/37/1101473763_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_789d6929ac9440a11a0029f57e35c41b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители напомнили о запрете запуска фейерверков и салютов в новогодние праздники. Информацию об этом республиканское МВД разместило в официальном Telegram-канале.Исключение составляют изделия 1 класса опасности: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.Нарушение запрета влечет административное наказание от 1 000 до 300 000 рублей. В соответствии с частью 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ действия (бездействие), предусмотренные частью 1 статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, влекут административное наказание от 15 000 до 1 миллиона рублей."МВД Республики Крым призывает жителей и гостей полуострова проявлять сознательность, уважать закон и заботиться о безопасности окружающих", – подчеркнули правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110147/37/1101473763_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf29877cc7045296ac4992f3e10167d4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год, закон и право, штрафы, мвд по республике крым, крым, безопасность республики крым и севастополя, общество
Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф
Салют и фейерверки в Крыму в новогодние праздники - что разрешено
13:45 27.12.2025 (обновлено: 13:46 27.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители напомнили о запрете запуска фейерверков и салютов в новогодние праздники. Информацию об этом республиканское МВД разместило в официальном Telegram-канале.
"Согласно Указу Главы Республики Крым, с 9 сентября 2022 года на всей территории полуострова введен запрет на применение и использование пиротехнических изделий физическими и юридическими лицами", – сказано в сообщении.
Исключение составляют изделия 1 класса опасности: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.
"Таким образом, запуск салютов и фейерверков в период новогодних и рождественских праздников на территории Республики Крым запрещен", – подчеркнули правоохранители.
Нарушение запрета влечет административное наказание от 1 000 до 300 000 рублей. В соответствии с частью 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ действия (бездействие), предусмотренные частью 1 статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, влекут административное наказание от 15 000 до 1 миллиона рублей.
"МВД Республики Крым призывает жителей и гостей полуострова проявлять сознательность, уважать закон и заботиться о безопасности окружающих", – подчеркнули правоохранители.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.