Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф
Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф
Крымские правоохранители напомнили о запрете запуска фейерверков и салютов в новогодние праздники. Информацию об этом республиканское МВД разместило в... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T13:45
2025-12-27T13:46
новый год
закон и право
штрафы
мвд по республике крым
крым
безопасность республики крым и севастополя
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители напомнили о запрете запуска фейерверков и салютов в новогодние праздники. Информацию об этом республиканское МВД разместило в официальном Telegram-канале.Исключение составляют изделия 1 класса опасности: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.Нарушение запрета влечет административное наказание от 1 000 до 300 000 рублей. В соответствии с частью 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ действия (бездействие), предусмотренные частью 1 статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, влекут административное наказание от 15 000 до 1 миллиона рублей."МВД Республики Крым призывает жителей и гостей полуострова проявлять сознательность, уважать закон и заботиться о безопасности окружающих", – подчеркнули правоохранители.
Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф

Салют и фейерверки в Крыму в новогодние праздники - что разрешено

13:45 27.12.2025 (обновлено: 13:46 27.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители напомнили о запрете запуска фейерверков и салютов в новогодние праздники. Информацию об этом республиканское МВД разместило в официальном Telegram-канале.
"Согласно Указу Главы Республики Крым, с 9 сентября 2022 года на всей территории полуострова введен запрет на применение и использование пиротехнических изделий физическими и юридическими лицами", – сказано в сообщении.
Исключение составляют изделия 1 класса опасности: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.
"Таким образом, запуск салютов и фейерверков в период новогодних и рождественских праздников на территории Республики Крым запрещен", – подчеркнули правоохранители.
Нарушение запрета влечет административное наказание от 1 000 до 300 000 рублей. В соответствии с частью 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ действия (бездействие), предусмотренные частью 1 статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, влекут административное наказание от 15 000 до 1 миллиона рублей.
"МВД Республики Крым призывает жителей и гостей полуострова проявлять сознательность, уважать закон и заботиться о безопасности окружающих", – подчеркнули правоохранители.
