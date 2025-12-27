https://crimea.ria.ru/20251227/salyut-i-feyerverki-v-krymu---chto-zaprescheno-i-kakoy-shtraf-1152027928.html

Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф

Салют и фейерверки в Крыму - что запрещено и какой штраф

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители напомнили о запрете запуска фейерверков и салютов в новогодние праздники. Информацию об этом республиканское МВД разместило в официальном Telegram-канале.Исключение составляют изделия 1 класса опасности: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.Нарушение запрета влечет административное наказание от 1 000 до 300 000 рублей. В соответствии с частью 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ действия (бездействие), предусмотренные частью 1 статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, влекут административное наказание от 15 000 до 1 миллиона рублей."МВД Республики Крым призывает жителей и гостей полуострова проявлять сознательность, уважать закон и заботиться о безопасности окружающих", – подчеркнули правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

