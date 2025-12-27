https://crimea.ria.ru/20251227/rossiyane-v-yanvare-vybirayut-yaltu--tseny-v-otelyakh-1151995060.html

Россияне в январе выбирают Ялту – цены в отелях

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирований в январе 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру. РИА Новости Крым, 27.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирований в январе 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру."На первом месте оказался Санкт-Петербург, за которым 12% бронирований в январе. На втором месте – Москва , а на третьем – Сочи – 11% и 7% бронирований соответственно", - сказано в соощении.Ночь размещения в Питере в среднем стоит 5603 рубля, в Москве – 6525, в Сочи – 5199.Также в рейтинг вошли Краснодар – 4460, Казань – 6911, Нижний Новгород – 8624.Замыкают десятку лидеров Кисловодск со средней ценой за номер в сутки 5866 рублей, Геленджик – 5826 и Анапа – 4037 рублей.Россияне также выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой, выяснили ранее аналитики Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотокаТуристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июльНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера

