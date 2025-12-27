Рейтинг@Mail.ru
Россияне в январе выбирают Ялту – цены в отелях - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251227/rossiyane-v-yanvare-vybirayut-yaltu--tseny-v-otelyakh-1151995060.html
Россияне в январе выбирают Ялту – цены в отелях
Россияне в январе выбирают Ялту – цены в отелях - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Россияне в январе выбирают Ялту – цены в отелях
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирований в январе 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру. РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T07:09
2025-12-27T07:09
ялта
отдых в крыму
туризм в крыму
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151963481_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_696f72b558fb4cd974b5b88b51a77829.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирований в январе 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру."На первом месте оказался Санкт-Петербург, за которым 12% бронирований в январе. На втором месте – Москва , а на третьем – Сочи – 11% и 7% бронирований соответственно", - сказано в соощении.Ночь размещения в Питере в среднем стоит 5603 рубля, в Москве – 6525, в Сочи – 5199.Также в рейтинг вошли Краснодар – 4460, Казань – 6911, Нижний Новгород – 8624.Замыкают десятку лидеров Кисловодск со средней ценой за номер в сутки 5866 рублей, Геленджик – 5826 и Анапа – 4037 рублей.Россияне также выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой, выяснили ранее аналитики Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотокаТуристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июльНовый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/19/1151963481_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e22634ce86f8c3e5ed8321b2f7d2e99c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, отдых в крыму, туризм в крыму, крым, новости крыма
Россияне в январе выбирают Ялту – цены в отелях

Ялта вошла в топ-10 направлений для бронирований в январе 2026 года

07:09 27.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта набережная
Ялта набережная - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирований в январе 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.Ру.
"На первом месте оказался Санкт-Петербург, за которым 12% бронирований в январе. На втором месте – Москва , а на третьем – Сочи – 11% и 7% бронирований соответственно", - сказано в соощении.
Ночь размещения в Питере в среднем стоит 5603 рубля, в Москве – 6525, в Сочи – 5199.
Далее следует Ялта, где средний чек за размещение в отеле составит в январе 6172 рубля.
Также в рейтинг вошли Краснодар – 4460, Казань – 6911, Нижний Новгород – 8624.
Замыкают десятку лидеров Кисловодск со средней ценой за номер в сутки 5866 рублей, Геленджик – 5826 и Анапа – 4037 рублей.
Россияне также выбирают Ялту и Алушту для автомобильных путешествий зимой, выяснили ранее аналитики Твил.Ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока
Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
Новый год Крыму: сколько стоят самые дешевые и самые дорогие номера
 
ЯлтаОтдых в КрымуТуризм в КрымуКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:55ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризму
09:53В Севастополе воздушная тревога
09:4823 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год
09:32В ЮНЕСКО направят заявление Византийского клуба в защиту Бутягина
09:12Крым накроет снежным покрывалом в новогоднюю ночь
08:44"Брат" для всех: русский герой Сергей Бодров
08:10Мега-ДТП: из-за снегопада сразу 56 машин столкнулись в Японии
07:51Машина с 8 людьми провалилась под лед в Якутске - есть погибшие
07:43Самая сильная с 8 декабря вспышка произошла на Солнце
07:33Крым в снегу: ситуация на дорогах полуострова
07:09Россияне в январе выбирают Ялту – цены в отелях
00:01Метель и мороз: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 27 декабря
23:27Трамп жестко осадил Зеленского
23:16В России утвердили программу безопасности полетов гражданских самолетов
22:57Атака ВСУ на Крым и снос памятников в Киеве – главное за день
22:35Снегопад пришел в Севастополь
22:34Драгоценные украшения: в России нашли алмазы в форме елочных игрушек
22:17Крым заметает снегом – ситуация на дорогах
21:53В новых регионах России восстановили 50 православных храмов
Лента новостейМолния