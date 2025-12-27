https://crimea.ria.ru/20251227/pyat-chelovek-evakuirovali-iz-goryaschego-mnogokvartirnogo-doma-v-simferopole-1152034736.html
Пять человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Симферополе
Пять жильцов эвакуированы из многоквартирного дома в Симферополе во время пожара на чердаке.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Пять жильцов эвакуированы из многоквартирного дома в Симферополе во время пожара на чердаке. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.О задымлении на чердаке двухэтажного многоквартирного дома в районе Куйбышевского рынка в крымской столице стало известно в субботу днем. Изначально площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, позже она увеличилась до 100 "квадратов".С возгоранием борются 21 специалист и шесть единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
