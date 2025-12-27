Рейтинг@Mail.ru
Пять человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Пять человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Симферополе
Пять человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Пять человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Симферополе
Пять жильцов эвакуированы из многоквартирного дома в Симферополе во время пожара на чердаке. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T18:29
2025-12-27T18:34
симферополь
происшествия
пожар
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Пять жильцов эвакуированы из многоквартирного дома в Симферополе во время пожара на чердаке. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.О задымлении на чердаке двухэтажного многоквартирного дома в районе Куйбышевского рынка в крымской столице стало известно в субботу днем. Изначально площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, позже она увеличилась до 100 "квадратов".С возгоранием борются 21 специалист и шесть единиц техники.
симферополь
симферополь, происшествия, пожар, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, общество
Пять человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Симферополе

18:29 27.12.2025 (обновлено: 18:34 27.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Пять жильцов эвакуированы из многоквартирного дома в Симферополе во время пожара на чердаке. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
О задымлении на чердаке двухэтажного многоквартирного дома в районе Куйбышевского рынка в крымской столице стало известно в субботу днем. Изначально площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, позже она увеличилась до 100 "квадратов".
"Площадь пожара – 100 квадратных метров. Всего эвакуировано пять человек. Огонь локализован в 17:35", - говорится в сообщении.
С возгоранием борются 21 специалист и шесть единиц техники.
СимферопольПроисшествияПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаОбщество
 
