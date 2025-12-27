Рейтинг@Mail.ru
Путин в Кремле встретился с первым президентом Казахстана - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251227/putin-v-kremle-vstretilsya-s-pervym-prezidentom-kazakhstana-1152039322.html
Путин в Кремле встретился с первым президентом Казахстана
Путин в Кремле встретился с первым президентом Казахстана - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Путин в Кремле встретился с первым президентом Казахстана
Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в Кремле. РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T22:32
2025-12-27T22:33
владимир путин (политик)
россия
казахстан
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152039158_191:0:1338:645_1920x0_80_0_0_775f0c02632fd82b65de60db387d9264.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в Кремле.Российский лидер принял экс-президента Казахстана в Кремле. Последний раз российский президент принимал бывшего лидера республики в мае.Назарбаев возглавлял Казахстан с 1991 года, он стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря. Девятнадцатого марта 2019-го политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
казахстан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152039158_590:0:1450:645_1920x0_80_0_0_2dcf6ef34139d9c52fe8d0ff04a70f76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, казахстан, политика, внешняя политика, новости
Путин в Кремле встретился с первым президентом Казахстана

Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым

22:32 27.12.2025 (обновлено: 22:33 27.12.2025)
 
© Telegram-канал Кремль. НовостиПутин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
© Telegram-канал Кремль. Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер принял экс-президента Казахстана в Кремле.
Последний раз российский президент принимал бывшего лидера республики в мае.
Назарбаев возглавлял Казахстан с 1991 года, он стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря. Девятнадцатого марта 2019-го политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияКазахстанПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Метель и гололедица: погода в Крыму на 28 декабря
00:00Какой сегодня праздник: 28 декабря
23:38Шесть беспилотников сбили над Крымом и Азовским морем
23:35Кабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
22:32Путин в Кремле встретился с первым президентом Казахстана
21:48Продвижение армии России и пожары в Крыму - главное за день
21:20Полный доклад Герасимова о ходе СВО
21:17Деда Мороза не существует: нужна ли детям наша правда – психотерапевт
21:02Массированная атака на Москву сегодня: за два часа сбиты 23 БПЛА
20:46Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами
20:37Армия России освободила шесть населенных пунктов
20:21Гуляйполе и Димитров перешли под контроль России
20:13Атаки на Севастополь и вопрос окончания СВО – топ новостей недели
19:51В ожидании шторма: в Севастополе отменяют все рейсы морского транспорта
19:28Атака на Москву: ПВО сбила пять беспилотников за 40 минут
19:01Зеленский подсчитал стоимость восстановления Украины за счет США
18:43Под Алуштой в Крыму горит магазин
18:29Пять человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Симферополе
18:13Сила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВО
17:55На Украине военкомы похитили настоятеля храма УПЦ из больницы
Лента новостейМолния