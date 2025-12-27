Путин в Кремле встретился с первым президентом Казахстана

https://crimea.ria.ru/20251227/putin-v-kremle-vstretilsya-s-pervym-prezidentom-kazakhstana-1152039322.html
Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в Кремле. РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в Кремле.Российский лидер принял экс-президента Казахстана в Кремле. Последний раз российский президент принимал бывшего лидера республики в мае.Назарбаев возглавлял Казахстан с 1991 года, он стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря. Девятнадцатого марта 2019-го политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:32 27.12.2025 (обновлено: 22:33 27.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер принял экс-президента Казахстана в Кремле.
Последний раз российский президент принимал бывшего лидера республики в мае.
Назарбаев возглавлял Казахстан с 1991 года, он стал президентом после первых всенародных выборов 1 декабря. Девятнадцатого марта 2019-го политик объявил об отставке, назвав Касым-Жомарта Токаева своим преемником.
