https://crimea.ria.ru/20251227/putin-sozdanie-polosy-bezopasnosti-na-ukraine-idet-khoroshimi-tempami-1152037845.html
Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами
Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами
Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности на Украине в зоне проведения спецоперации. Об этом доложил... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T20:46
2025-12-27T20:46
2025-12-27T20:47
владимир путин (политик)
валерий герасимов
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/01/1144572778_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c16c8d69ab3150e742462db7d7584562.jpg
CИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности на Украине в зоне проведения спецоперации. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным на одном из командных пунктов объединенной группировки войск в субботу."Соединения и воинские части группировки "Север" продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности", – доложил Герасимов.В свою очередь верховный главнокомандующий отметил, что создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет хорошими темпами.В субботу вечером стало известно, что президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила шесть населенных пунктовУничтожаем мелкие шайки ВСУ: командиры армии России о ситуации в Купянске"Кинжалы" ударили по энергетике и ВПК Украины
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/01/1144572778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fd74c328e3173de9b90ba0bb6820296.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), валерий герасимов, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , украина
Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами
Создание полосы безопасности в приграничье Украины продвигается хорошими темпами – Путин
20:46 27.12.2025 (обновлено: 20:47 27.12.2025)