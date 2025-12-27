https://crimea.ria.ru/20251227/putin-sozdanie-polosy-bezopasnosti-na-ukraine-idet-khoroshimi-tempami-1152037845.html

Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами

Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами - РИА Новости Крым, 27.12.2025

Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами

Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности на Украине в зоне проведения спецоперации. Об этом доложил... РИА Новости Крым, 27.12.2025

CИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности на Украине в зоне проведения спецоперации. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным на одном из командных пунктов объединенной группировки войск в субботу."Соединения и воинские части группировки "Север" продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности", – доложил Герасимов.В свою очередь верховный главнокомандующий отметил, что создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет хорошими темпами.В субботу вечером стало известно, что президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.

