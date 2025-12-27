Рейтинг@Mail.ru
Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами
Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами
Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности на Украине в зоне проведения спецоперации. Об этом доложил... РИА Новости Крым, 27.12.2025
CИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности на Украине в зоне проведения спецоперации. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным на одном из командных пунктов объединенной группировки войск в субботу."Соединения и воинские части группировки "Север" продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности", – доложил Герасимов.В свою очередь верховный главнокомандующий отметил, что создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет хорошими темпами.В субботу вечером стало известно, что президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.
владимир путин (политик), валерий герасимов, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , украина
Путин: создание полосы безопасности на Украине идет хорошими темпами

Создание полосы безопасности в приграничье Украины продвигается хорошими темпами – Путин

20:46 27.12.2025 (обновлено: 20:47 27.12.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в ДНР
CИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности на Украине в зоне проведения спецоперации. Об этом доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным на одном из командных пунктов объединенной группировки войск в субботу.
"Соединения и воинские части группировки "Север" продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности", – доложил Герасимов.
В свою очередь верховный главнокомандующий отметил, что создание полосы безопасности в приграничных районах Украины идет хорошими темпами.
"Создание полосы безопасности в приграничных районах в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях продвигается хорошими темпами", – заявил Путин.
В субботу вечером стало известно, что президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова по обстановке в зоне проведения специальной военной операции.
Владимир Путин (политик)Валерий ГерасимовНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУУкраина
 
