Продвижение армии России и пожары в Крыму - главное за день - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Продвижение армии России и пожары в Крыму - главное за день
Продвижение армии России и пожары в Крыму - главное за день - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Продвижение армии России и пожары в Крыму - главное за день
Президенту России Владимиру Путину сообщили об успехах российских войск в зоне проведения спецоперации .В крымском городе Саки отключили отопление. В... РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Президенту России Владимиру Путину сообщили об успехах российских войск в зоне проведения спецоперации .В крымском городе Саки отключили отопление. В Симферополе сгорел жилой дом, а в Алуште - магазин. Массированный удар нанесен по Украине. Европа обновила рекорд отбора газа из хранилищ за всю историю. В России до марта продлили ограничения на экспорт бензина и дизтоплива.О главных событиях и происшествия субботы – в подборке РИА Новости Крым.Успехи ВС РФ в зоне спецоперацииВечером в субботу президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск, сообщили в Кремле. Главнокомандующему доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Дмитрова в ДНР. Кроме того, под контроль российской армии перешли Вильча, Высокое и Приливка в Харьковской области. "Южная" группировка войск в ускоренном темпе продвигается в направлении Славянска. Войска России выполняют указания по созданию зоны безопасности в Днепропетровской области. Группировка "Днепр" наступает на Запорожском направлении, освобожден Степногорск. Более половины городской застройки в Константиновке находится под контролем России.Саки в Крыму остались без теплаВ Крыму в городе Саки абоненты нескольких улиц остались без отопления. Республиканская прокуратура начала проверку, сообщили в надзорном ведомстве. Как пояснила глава администрации города Юлия Предыбайло, тепла нет в связи с утечкой теплоносителя. "Прокуратура Крыма взяла под контроль соблюдение прав граждан в связи с ограничением теплоснабжения абонентов на территории города Саки", – сказано в сообщении.Пожары в КрымуВ субботу днем в Симферополе вспыхнул пожар в двухэтажном многоквартирном доме в районе Куйбышевского рынка. Изначально площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, позже она увеличилась до 100 "квадратов". Из дома были эвакуированы пять жильцов, сообщали в республиканском главке МЧС России.А в поселке Рыбачье в Большой Алуште произошел пожар в строительном магазине. Огонь охватил 40 "квадратов" одноэтажного строения на улице Новоселов около 17:26. Позже площадь возгорания увеличилась. Локализовать пламя удалось на площади 150 квадратных метров в 18:15. Массированный удар "Кинжалами" по УкраинеАрмия России в ночь на субботу нанесла массированный удар, в том числе и гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице после серии ночных ударов без теплоснабжения и электричества осталась почти треть города.Европа обновила рекорд по отбору газаЕвропа на рождественские праздники обновила рекорд отбора газа из подземных хранилищах (ПХГ) за всю историю. Об этом сообщает "Газпром"."В целом в ПХГ Европы на 25 декабря – 66,3 млрд куб. м газа, что на 9,9 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений", – сказано в сообщении.Российские бойцы полностью контролируют КупянскГород Купянск в Харьковской области Украины находится под контролем российских военнослужащих. Бойцы группировки "Запад" рассказали о ситуации в городе со своих боевых позиций. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.Запрет на экспорт бензина в РФ продлилиЗапрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров и эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) продлен до марта 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина правительства России."Новым постановлением продлен до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
украина
Продвижение армии России и пожары в Крыму - главное за день

Продвижение армии России в зоне СВО и пожары в Крыму – главное за день

21:48 27.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Президенту России Владимиру Путину сообщили об успехах российских войск в зоне проведения спецоперации .В крымском городе Саки отключили отопление. В Симферополе сгорел жилой дом, а в Алуште - магазин. Массированный удар нанесен по Украине. Европа обновила рекорд отбора газа из хранилищ за всю историю. В России до марта продлили ограничения на экспорт бензина и дизтоплива.
О главных событиях и происшествия субботы – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи ВС РФ в зоне спецоперации

Вечером в субботу президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск, сообщили в Кремле. Главнокомандующему доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Дмитрова в ДНР. Кроме того, под контроль российской армии перешли Вильча, Высокое и Приливка в Харьковской области. "Южная" группировка войск в ускоренном темпе продвигается в направлении Славянска. Войска России выполняют указания по созданию зоны безопасности в Днепропетровской области. Группировка "Днепр" наступает на Запорожском направлении, освобожден Степногорск. Более половины городской застройки в Константиновке находится под контролем России.
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Вчера, 21:20
Полный доклад Герасимова о ходе СВО

Саки в Крыму остались без тепла

В Крыму в городе Саки абоненты нескольких улиц остались без отопления. Республиканская прокуратура начала проверку, сообщили в надзорном ведомстве. Как пояснила глава администрации города Юлия Предыбайло, тепла нет в связи с утечкой теплоносителя.
"Прокуратура Крыма взяла под контроль соблюдение прав граждан в связи с ограничением теплоснабжения абонентов на территории города Саки", – сказано в сообщении.
В Керчи вандалы повредили новогодние елки
Вчера, 15:14
В Керчи вандалы повредили новогодние инсталляции

Пожары в Крыму

В субботу днем в Симферополе вспыхнул пожар в двухэтажном многоквартирном доме в районе Куйбышевского рынка. Изначально площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, позже она увеличилась до 100 "квадратов". Из дома были эвакуированы пять жильцов, сообщали в республиканском главке МЧС России.
А в поселке Рыбачье в Большой Алуште произошел пожар в строительном магазине. Огонь охватил 40 "квадратов" одноэтажного строения на улице Новоселов около 17:26. Позже площадь возгорания увеличилась. Локализовать пламя удалось на площади 150 квадратных метров в 18:15.
Снег на Ай-Петри
Вчера, 10:31Ситуация на дорогах Крыма
Дорога на плато Ай-Петри со стороны Ялты временно перекрыта

Массированный удар "Кинжалами" по Украине

Армия России в ночь на субботу нанесла массированный удар, в том числе и гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице после серии ночных ударов без теплоснабжения и электричества осталась почти треть города.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Вчера, 19:01
Зеленский подсчитал стоимость восстановления Украины за счет США

Европа обновила рекорд по отбору газа

Европа на рождественские праздники обновила рекорд отбора газа из подземных хранилищах (ПХГ) за всю историю. Об этом сообщает "Газпром".
"В целом в ПХГ Европы на 25 декабря – 66,3 млрд куб. м газа, что на 9,9 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений", – сказано в сообщении.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Вчера, 17:31Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Звонкий спектакль": чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа

Российские бойцы полностью контролируют Купянск

Город Купянск в Харьковской области Украины находится под контролем российских военнослужащих. Бойцы группировки "Запад" рассказали о ситуации в городе со своих боевых позиций. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.
В Тыве 17-летний студент убил сверстника на территории школы
Вчера, 17:40
17-летний студент подозревается в убийстве сверстника на территории школы

Запрет на экспорт бензина в РФ продлили

Запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров и эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) продлен до марта 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина правительства России.
"Новым постановлением продлен до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей", – сказано в сообщении.
Хор участников СВО им. Владислава Дорохинам
Вчера, 18:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВО
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньКрымВ миреЕвропейский Союз (ЕС)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаПроисшествияБензинТопливоНовостиНовости Крыма
 
