Продвижение армии России и пожары в Крыму - главное за день
Продвижение армии России и пожары в Крыму - главное за день
Президенту России Владимиру Путину сообщили об успехах российских войск в зоне проведения спецоперации .В крымском городе Саки отключили отопление. В... РИА Новости Крым, 27.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Президенту России Владимиру Путину сообщили об успехах российских войск в зоне проведения спецоперации .В крымском городе Саки отключили отопление. В Симферополе сгорел жилой дом, а в Алуште - магазин. Массированный удар нанесен по Украине. Европа обновила рекорд отбора газа из хранилищ за всю историю. В России до марта продлили ограничения на экспорт бензина и дизтоплива.О главных событиях и происшествия субботы – в подборке РИА Новости Крым.Успехи ВС РФ в зоне спецоперацииВечером в субботу президент России Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск, сообщили в Кремле. Главнокомандующему доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Дмитрова в ДНР. Кроме того, под контроль российской армии перешли Вильча, Высокое и Приливка в Харьковской области. "Южная" группировка войск в ускоренном темпе продвигается в направлении Славянска. Войска России выполняют указания по созданию зоны безопасности в Днепропетровской области. Группировка "Днепр" наступает на Запорожском направлении, освобожден Степногорск. Более половины городской застройки в Константиновке находится под контролем России.Саки в Крыму остались без теплаВ Крыму в городе Саки абоненты нескольких улиц остались без отопления. Республиканская прокуратура начала проверку, сообщили в надзорном ведомстве. Как пояснила глава администрации города Юлия Предыбайло, тепла нет в связи с утечкой теплоносителя. "Прокуратура Крыма взяла под контроль соблюдение прав граждан в связи с ограничением теплоснабжения абонентов на территории города Саки", – сказано в сообщении.Пожары в КрымуВ субботу днем в Симферополе вспыхнул пожар в двухэтажном многоквартирном доме в районе Куйбышевского рынка. Изначально площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, позже она увеличилась до 100 "квадратов". Из дома были эвакуированы пять жильцов, сообщали в республиканском главке МЧС России.А в поселке Рыбачье в Большой Алуште произошел пожар в строительном магазине. Огонь охватил 40 "квадратов" одноэтажного строения на улице Новоселов около 17:26. Позже площадь возгорания увеличилась. Локализовать пламя удалось на площади 150 квадратных метров в 18:15. Массированный удар "Кинжалами" по УкраинеАрмия России в ночь на субботу нанесла массированный удар, в том числе и гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице после серии ночных ударов без теплоснабжения и электричества осталась почти треть города.Европа обновила рекорд по отбору газаЕвропа на рождественские праздники обновила рекорд отбора газа из подземных хранилищах (ПХГ) за всю историю. Об этом сообщает "Газпром"."В целом в ПХГ Европы на 25 декабря – 66,3 млрд куб. м газа, что на 9,9 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений", – сказано в сообщении.Российские бойцы полностью контролируют КупянскГород Купянск в Харьковской области Украины находится под контролем российских военнослужащих. Бойцы группировки "Запад" рассказали о ситуации в городе со своих боевых позиций. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.Запрет на экспорт бензина в РФ продлилиЗапрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров и эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) продлен до марта 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина правительства России."Новым постановлением продлен до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей", – сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
