23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год

23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год

23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год

В ДТП, в горах и на воде – ликвидация пожаров, вылеты авиации и круглосуточный оперативный отклик. В Крыму поздравляют спасателей с профессиональным праздником

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В ДТП, в горах и на воде – ликвидация пожаров, вылеты авиации и круглосуточный оперативный отклик. В Крыму поздравляют спасателей с профессиональным праздником и 35-летием МЧС России. К поздравлениям присоединился глава республики Сергей Аксенов.Это и одна из самых благородных и необходимых профессий. Сотрудники МЧС пользуются искренним и заслуженным уважением в обществе, уверен глава Крыма.По информации Аксенова, только в 2025 году силами крымских спасателей ликвидировано 12 чрезвычайных ситуаций, потушено около 3,5 тысяч пожаров, в том числе лесных. На пожарах, в ДТП, в горах и на воде спасено около 300 человек.Авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России применялась при тушении лесных пожаров, совершив 25 полетов. В результате спасено от огня 23 населенных пункта, в которых проживает в общей сложности около 100 тысяч человек.Подразделения Пожарной охраны Республики Крым осуществили за год более 6,7 тысяч выездов, подразделения "КРЫМ-СПАС" – 5,1 тысяч выездов. Специалисты службы-112 ГКУ РК "Безопасный регион" приняли и обработали более 835 тысяч вызовов, привел статистику глава республики."Сотрудники федерального и регионального МЧС показали высокую эффективность и готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации. Благодарю всех за труд, желаю крепкого здоровья, мира и новых успехов! И пусть в следующем году у вас будет как можно меньше работы", – заключил Сергей Аксенов.

