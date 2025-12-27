https://crimea.ria.ru/20251227/prikhodyat-pervymi-na-pomosch--v-krymu-pozdravili-spasateley-s-prazdnikom-1152020596.html
23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год
23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год - РИА Новости Крым, 27.12.2025
23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год
В ДТП, в горах и на воде – ликвидация пожаров, вылеты авиации и круглосуточный оперативный отклик. В Крыму поздравляют спасателей с профессиональным праздником... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T09:48
2025-12-27T09:48
2025-12-27T09:50
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
мчс севастополя
гу мчс россии по севастополю
сергей аксенов
праздники и памятные даты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152020429_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b904660d3c915a1ecda02e83dbcc6da0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В ДТП, в горах и на воде – ликвидация пожаров, вылеты авиации и круглосуточный оперативный отклик. В Крыму поздравляют спасателей с профессиональным праздником и 35-летием МЧС России. К поздравлениям присоединился глава республики Сергей Аксенов.Это и одна из самых благородных и необходимых профессий. Сотрудники МЧС пользуются искренним и заслуженным уважением в обществе, уверен глава Крыма.По информации Аксенова, только в 2025 году силами крымских спасателей ликвидировано 12 чрезвычайных ситуаций, потушено около 3,5 тысяч пожаров, в том числе лесных. На пожарах, в ДТП, в горах и на воде спасено около 300 человек.Авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России применялась при тушении лесных пожаров, совершив 25 полетов. В результате спасено от огня 23 населенных пункта, в которых проживает в общей сложности около 100 тысяч человек.Подразделения Пожарной охраны Республики Крым осуществили за год более 6,7 тысяч выездов, подразделения "КРЫМ-СПАС" – 5,1 тысяч выездов. Специалисты службы-112 ГКУ РК "Безопасный регион" приняли и обработали более 835 тысяч вызовов, привел статистику глава республики."Сотрудники федерального и регионального МЧС показали высокую эффективность и готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации. Благодарю всех за труд, желаю крепкого здоровья, мира и новых успехов! И пусть в следующем году у вас будет как можно меньше работы", – заключил Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым-спас" подняли три флага на вершине Белой скалыЗа мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧСКак Крым боролся с пожарами в 2025-м: итоги уходящего года
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1b/1152020429_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_36e319c02d92963b107d4eadbe301969.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мчс севастополя, гу мчс россии по севастополю, сергей аксенов, праздники и памятные даты
23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год
Приходят первыми на помощь – в Крыму поздравили спасателей с праздником
09:48 27.12.2025 (обновлено: 09:50 27.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В ДТП, в горах и на воде – ликвидация пожаров, вылеты авиации и круглосуточный оперативный отклик. В Крыму поздравляют спасателей с профессиональным праздником и 35-летием МЧС России. К поздравлениям присоединился глава республики Сергей Аксенов.
"Профессия спасателя – одна из самых сложных и тяжелых. Она часто связана с риском для жизни и здоровья и требует не только высокого профессионализма, но и таких личных качеств, как мужество, хладнокровие, умение быстро принимать правильные решения в самых экстремальных ситуациях", – написал он в своем ТГ-канале
Это и одна из самых благородных и необходимых профессий. Сотрудники МЧС пользуются искренним и заслуженным уважением в обществе, уверен глава Крыма.
По информации Аксенова, только в 2025 году силами крымских спасателей ликвидировано 12 чрезвычайных ситуаций, потушено около 3,5 тысяч пожаров, в том числе лесных. На пожарах, в ДТП, в горах и на воде спасено около 300 человек.
Авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России применялась при тушении лесных пожаров, совершив 25 полетов. В результате спасено от огня 23 населенных пункта, в которых проживает в общей сложности около 100 тысяч человек.
Подразделения Пожарной охраны Республики Крым осуществили за год более 6,7 тысяч выездов, подразделения "КРЫМ-СПАС" – 5,1 тысяч выездов. Специалисты службы-112 ГКУ РК "Безопасный регион" приняли и обработали более 835 тысяч вызовов, привел статистику глава республики.
"Сотрудники федерального и регионального МЧС показали высокую эффективность и готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации. Благодарю всех за труд, желаю крепкого здоровья, мира и новых успехов! И пусть в следующем году у вас будет как можно меньше работы", – заключил Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.