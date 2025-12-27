Рейтинг@Mail.ru
23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год
23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год
23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год - РИА Новости Крым, 27.12.2025
23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год
В ДТП, в горах и на воде – ликвидация пожаров, вылеты авиации и круглосуточный оперативный отклик. В Крыму поздравляют спасателей с профессиональным праздником... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T09:48
2025-12-27T09:50
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
мчс севастополя
гу мчс россии по севастополю
сергей аксенов
праздники и памятные даты
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В ДТП, в горах и на воде – ликвидация пожаров, вылеты авиации и круглосуточный оперативный отклик. В Крыму поздравляют спасателей с профессиональным праздником и 35-летием МЧС России. К поздравлениям присоединился глава республики Сергей Аксенов.Это и одна из самых благородных и необходимых профессий. Сотрудники МЧС пользуются искренним и заслуженным уважением в обществе, уверен глава Крыма.По информации Аксенова, только в 2025 году силами крымских спасателей ликвидировано 12 чрезвычайных ситуаций, потушено около 3,5 тысяч пожаров, в том числе лесных. На пожарах, в ДТП, в горах и на воде спасено около 300 человек.Авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России применялась при тушении лесных пожаров, совершив 25 полетов. В результате спасено от огня 23 населенных пункта, в которых проживает в общей сложности около 100 тысяч человек.Подразделения Пожарной охраны Республики Крым осуществили за год более 6,7 тысяч выездов, подразделения "КРЫМ-СПАС" – 5,1 тысяч выездов. Специалисты службы-112 ГКУ РК "Безопасный регион" приняли и обработали более 835 тысяч вызовов, привел статистику глава республики."Сотрудники федерального и регионального МЧС показали высокую эффективность и готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации. Благодарю всех за труд, желаю крепкого здоровья, мира и новых успехов! И пусть в следующем году у вас будет как можно меньше работы", – заключил Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым-спас" подняли три флага на вершине Белой скалыЗа мужество: в Крыму открыли мурал в честь героизма сотрудников МЧСКак Крым боролся с пожарами в 2025-м: итоги уходящего года
мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), мчс севастополя, гу мчс россии по севастополю, сергей аксенов, праздники и памятные даты
23 села и почти 100 000 человек спасли от огня в Крыму за год

Приходят первыми на помощь – в Крыму поздравили спасателей с праздником

09:48 27.12.2025 (обновлено: 09:50 27.12.2025)
 
Вертолет МЧС
Вертолет МЧС
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В ДТП, в горах и на воде – ликвидация пожаров, вылеты авиации и круглосуточный оперативный отклик. В Крыму поздравляют спасателей с профессиональным праздником и 35-летием МЧС России. К поздравлениям присоединился глава республики Сергей Аксенов.

"Профессия спасателя – одна из самых сложных и тяжелых. Она часто связана с риском для жизни и здоровья и требует не только высокого профессионализма, но и таких личных качеств, как мужество, хладнокровие, умение быстро принимать правильные решения в самых экстремальных ситуациях", – написал он в своем ТГ-канале

Это и одна из самых благородных и необходимых профессий. Сотрудники МЧС пользуются искренним и заслуженным уважением в обществе, уверен глава Крыма.
По информации Аксенова, только в 2025 году силами крымских спасателей ликвидировано 12 чрезвычайных ситуаций, потушено около 3,5 тысяч пожаров, в том числе лесных. На пожарах, в ДТП, в горах и на воде спасено около 300 человек.
Авиация Южного авиационно-спасательного центра МЧС России применялась при тушении лесных пожаров, совершив 25 полетов. В результате спасено от огня 23 населенных пункта, в которых проживает в общей сложности около 100 тысяч человек.
Подразделения Пожарной охраны Республики Крым осуществили за год более 6,7 тысяч выездов, подразделения "КРЫМ-СПАС" – 5,1 тысяч выездов. Специалисты службы-112 ГКУ РК "Безопасный регион" приняли и обработали более 835 тысяч вызовов, привел статистику глава республики.
"Сотрудники федерального и регионального МЧС показали высокую эффективность и готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации. Благодарю всех за труд, желаю крепкого здоровья, мира и новых успехов! И пусть в следующем году у вас будет как можно меньше работы", – заключил Сергей Аксенов.
МЧС КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)МЧС СевастополяГУ МЧС России по СевастополюСергей АксеновПраздники и памятные даты
 
Лента новостейМолния