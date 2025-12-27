Рейтинг@Mail.ru
Правительство РФ продлило до марта ограничения на экспорт бензина и ДТ - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Правительство РФ продлило до марта ограничения на экспорт бензина и ДТ
Правительство РФ продлило до марта ограничения на экспорт бензина и ДТ - РИА Новости Крым, 27.12.2025
Правительство РФ продлило до марта ограничения на экспорт бензина и ДТ
Правительство России продлило до марта 2026 года запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров и эмбарго на экспорт дизельного топлива для... РИА Новости Крым, 27.12.2025
2025-12-27T12:04
2025-12-27T12:05
экспорт
топливо
дизельное топливо
топливо в крыму
бензин
закон и право
правительство россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Правительство России продлило до марта 2026 года запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров и эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), сообщила пресс-служба кабмина.Еще одним документом также до 28 февраля 2026 года включительно "продлен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, который не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов", добавляется там же.
экспорт, топливо, дизельное топливо, топливо в крыму, бензин, закон и право, правительство россии
Правительство РФ продлило до марта ограничения на экспорт бензина и ДТ

Правительство РФ продлило до марта ограничения на экспорт бензина и дизтоплива

12:04 27.12.2025 (обновлено: 12:05 27.12.2025)
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Правительство России продлило до марта 2026 года запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров и эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), сообщила пресс-служба кабмина.
"Новым постановлением продлен до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей", - говорится в сообщении.
Еще одним документом также до 28 февраля 2026 года включительно "продлен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, который не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов", добавляется там же.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15 декабря, 17:30
Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию
 
ЭкспортТопливоДизельное топливоТопливо в КрымуБензинЗакон и правоПравительство России
 
