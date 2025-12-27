https://crimea.ria.ru/20251227/pravitelstvo-rf-prodlilo-do-marta-ogranicheniya-na-eksport-benzina-i-dt-1152022458.html

Правительство РФ продлило до марта ограничения на экспорт бензина и ДТ

Правительство РФ продлило до марта ограничения на экспорт бензина и ДТ

2025-12-27T12:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Правительство России продлило до марта 2026 года запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров и эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), сообщила пресс-служба кабмина.Еще одним документом также до 28 февраля 2026 года включительно "продлен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, который не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов", добавляется там же.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

